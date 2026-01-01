  • Ukraine

    Stimme des Volkes

    Der Schriftsteller Serhij Zhadan tut alles, um die Moral in seiner Heimat zu stärken

  • Interview

    „Wie 1938“

    Der Krieg in der Ukraine erinnert Osteuropa-Experte Jan Kusber an den Einmarsch der Wehrmacht in die Tschechoslowakei

  • Sprache

    Mediale Grenzgänger

    Sprachwissenschaftler Csaba Földes erforscht die deutsche Mediensprache in Mittel- und Osteuropa

  • Olympia

    „So schlimm war`s nicht“

    Erich Kühnhackl ist Deutschlands Eishockeyspieler des 20. Jahrhunderts. Er wurde in der ČSR geboren und hält noch heute Kontakt zu tschechischen Spielern

  • Maler

    „Markus von Liberec“

    Markus Lüpertz ist einer der einflussreichsten deutschen Künstler. Im hohen Alter denkt er an eine Rückkehr in seine Heimatstadt

  • Jubiläum

    30 Jahre PZ

    Die Anfänge der „Prager Zeitung“ im Spiegel internationaler Medien

  • Bücher

    Zeitreisen und Leseabenteuer

    Empfehlungen für dunkle Abende in der Herbstzeit

  • „Die Diplomatin“

    (Kein) Abschied aus Prag

    Natalia Wörner überzeugte in der Fernsehserie mehrere Folgen lang in der tschechischen Hauptstadt – und kommt privat zurück

  • Bundesliga

    „Eine wichtige Zeit“

    Niklas Dorsch: erst Deutsch-Tschechische Fußballschule, jetzt Eliteklasse

  • Interview

    Böhmische Dörfer

    Stereotype und Redewendungen können zur Belastung werden – auch für die deutsch-tschechischen Beziehungen

  • Betrug

    Zahlungen für nichts

    Gauner nutzen Tschechien als „Firmensitz“ und Zielort für Geldüberweisungen

  • Geschichte

    Entführung aus Liebe

    Vor genau 1.000 Jahren raubte der Herzog von Böhmen eine fränkische Adelige …

    • PR-text

    Sommerfrische in der Steiermark

    Buchen Sie Ihren Wellness-Aufenthalt im Wirtshaus und Dorfhotel Mayer – und erhalten eine Nacht gratis

    Ukraine

    Stimme des Volkes

    Der Schriftsteller Serhij Zhadan tut alles, um die Moral in seiner Heimat zu stärken

    Interview

    „Wie 1938“

    Der Krieg in der Ukraine erinnert Osteuropa-Experte Jan Kusber an den Einmarsch der Wehrmacht in die Tschechoslowakei

    Sprache

    Mediale Grenzgänger

    Sprachwissenschaftler Csaba Földes erforscht die deutsche Mediensprache in Mittel- und Osteuropa

    PR-text

    Professionell und familiär

    Immer mehr Deutsche entscheiden sich für eine Kinderwunschbehandlung in Prag

    Olympia

    „So schlimm war`s nicht“

    Erich Kühnhackl ist Deutschlands Eishockeyspieler des 20. Jahrhunderts. Er wurde in der ČSR geboren und hält noch heute Kontakt zu tschechischen Spielern

    Literatur

    Grundthema: Heimkehr

    100. Geburtstag von Franz Fühmann: Die böhmische Heimat beschäftigte ihn zeitlebens, erläutert der Schriftsteller Paul Alfred Kleinert

    Maler

    „Markus von Liberec“

    Markus Lüpertz ist einer der einflussreichsten deutschen Künstler. Im hohen Alter denkt er an eine Rückkehr in seine Heimatstadt

    Jubiläum

    30 Jahre PZ

    Die Anfänge der „Prager Zeitung“ im Spiegel internationaler Medien

    Bücher

    Zeitreisen und Leseabenteuer

    Empfehlungen für dunkle Abende in der Herbstzeit

    Rückblick

    Die Messi-Show

    Im November gedenkt man traditionell der Verstorbenen – und erinnert sich in diesem Jahr gerne an einen, der zum Glück noch lebt

    „Die Diplomatin“

    (Kein) Abschied aus Prag

    Natalia Wörner überzeugte in der Fernsehserie mehrere Folgen lang in der tschechischen Hauptstadt – und kommt privat zurück

    Spionage

    Geheimes oder Geheimnistuerei?

    Die TV-Serie „Die Schläfer“ gleicht in vielen Details einem Roman von John Le Carré

    Bundesliga

    „Eine wichtige Zeit“

    Niklas Dorsch: erst Deutsch-Tschechische Fußballschule, jetzt Eliteklasse

    Interview

    Böhmische Dörfer

    Stereotype und Redewendungen können zur Belastung werden – auch für die deutsch-tschechischen Beziehungen

    Saison-Start

    „Unsere Liga wird unterschätzt“

    Pavel Krmaš war Profi in Tschechien und Deutschland – und ist studierter Mathematiker

    Olympia

    „Die Sportler tun mir leid“

    Fecht-Olympiasiegerin Cornelia Hanisch über die „unglücklichen Spiele“ von Tokio, ihren Sport und falsche Cousins

    Betrug

    Zahlungen für nichts

    Gauner nutzen Tschechien als „Firmensitz“ und Zielort für Geldüberweisungen

    Geschichte

    Entführung aus Liebe

    Vor genau 1.000 Jahren raubte der Herzog von Böhmen eine fränkische Adelige …

    EXKLUSIV

    „Diese EM ist eine Farce“

    Der legendäre Sepp Maier über Fußball heute und früher

    EM-Interview

    „Ich muss weg aus Tschechien“

    Martin Hašek trägt einen großen Namen im tschechischen Sport – er ist für ihn Würde und Bürde zugleich

    Corona-Hilfe

    Gesund durch Gesang

    Jana Kurucová ist eine erfolgreiche Opernsängerin. Zugleich sollen Long-Covid-Patienten mit ihrer Hilfe wieder besser Luft bekommen

    Eishockey-WM

    Warum nicht die Tschechen?

    Martin Reichel freut sich – trotz allem – auf die Titelkämpfe in Lettland. Seine Familie bildet eine deutsch-tschechische Eishockey-Dynastie

    EM-Sammelbilder

    Von Star zu Star

    Fußball-Großereignisse sind Festtage für Sammler. Fotos von Spielern werden seit Jahrzehnten gekauft, getauscht, geklebt – auch jetzt wieder




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