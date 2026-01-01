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Stimme des Volkes
Der Schriftsteller Serhij Zhadan tut alles, um die Moral in seiner Heimat zu stärken
„Wie 1938“
Der Krieg in der Ukraine erinnert Osteuropa-Experte Jan Kusber an den Einmarsch der Wehrmacht in die Tschechoslowakei
Mediale Grenzgänger
Sprachwissenschaftler Csaba Földes erforscht die deutsche Mediensprache in Mittel- und Osteuropa
Professionell und familiär
Immer mehr Deutsche entscheiden sich für eine Kinderwunschbehandlung in Prag
„So schlimm war`s nicht“
Erich Kühnhackl ist Deutschlands Eishockeyspieler des 20. Jahrhunderts. Er wurde in der ČSR geboren und hält noch heute Kontakt zu tschechischen Spielern
Grundthema: Heimkehr
100. Geburtstag von Franz Fühmann: Die böhmische Heimat beschäftigte ihn zeitlebens, erläutert der Schriftsteller Paul Alfred Kleinert
„Markus von Liberec“
Markus Lüpertz ist einer der einflussreichsten deutschen Künstler. Im hohen Alter denkt er an eine Rückkehr in seine Heimatstadt
30 Jahre PZ
Die Anfänge der „Prager Zeitung“ im Spiegel internationaler Medien
Zeitreisen und Leseabenteuer
Empfehlungen für dunkle Abende in der Herbstzeit
Die Messi-Show
Im November gedenkt man traditionell der Verstorbenen – und erinnert sich in diesem Jahr gerne an einen, der zum Glück noch lebt
(Kein) Abschied aus Prag
Natalia Wörner überzeugte in der Fernsehserie mehrere Folgen lang in der tschechischen Hauptstadt – und kommt privat zurück
Geheimes oder Geheimnistuerei?
Die TV-Serie „Die Schläfer“ gleicht in vielen Details einem Roman von John Le Carré
„Eine wichtige Zeit“
Niklas Dorsch: erst Deutsch-Tschechische Fußballschule, jetzt Eliteklasse
Böhmische Dörfer
Stereotype und Redewendungen können zur Belastung werden – auch für die deutsch-tschechischen Beziehungen
„Unsere Liga wird unterschätzt“
Pavel Krmaš war Profi in Tschechien und Deutschland – und ist studierter Mathematiker
„Die Sportler tun mir leid“
Fecht-Olympiasiegerin Cornelia Hanisch über die „unglücklichen Spiele“ von Tokio, ihren Sport und falsche Cousins
Zahlungen für nichts
Gauner nutzen Tschechien als „Firmensitz“ und Zielort für Geldüberweisungen
Entführung aus Liebe
Vor genau 1.000 Jahren raubte der Herzog von Böhmen eine fränkische Adelige …
„Diese EM ist eine Farce“
Der legendäre Sepp Maier über Fußball heute und früher
„Ich muss weg aus Tschechien“
Martin Hašek trägt einen großen Namen im tschechischen Sport – er ist für ihn Würde und Bürde zugleich
Gesund durch Gesang
Jana Kurucová ist eine erfolgreiche Opernsängerin. Zugleich sollen Long-Covid-Patienten mit ihrer Hilfe wieder besser Luft bekommen
Warum nicht die Tschechen?
Martin Reichel freut sich – trotz allem – auf die Titelkämpfe in Lettland. Seine Familie bildet eine deutsch-tschechische Eishockey-Dynastie
Von Star zu Star
Fußball-Großereignisse sind Festtage für Sammler. Fotos von Spielern werden seit Jahrzehnten gekauft, getauscht, geklebt – auch jetzt wieder
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