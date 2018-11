RP2.jpg {"RP2.jpg" : "Wiener Balltradition in Prag"}

Ein lebendiges Fest voller Eleganz und Wiener Balltradition (PR)











Genießen Sie die einzigartige Atmosphäre des 19. Balls der Österreicher! Jedes Jahr bringt der Ball Wiener Ballflair nach Prag und ist der Höhepunkt der Prager Ballsaison. Er findet im Palais Žofín im Zentrum Prags statt. Der Ball der Österreicher ist nicht nur ein traditioneller Treffpunkt von Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur, sondern ebenso attraktiv für junge und junggebliebene Tänzer.







Freuen Sie sich auf Wiener Walzerklänge, eine wunderschöne Balleröffnung, die Mitternachts-Quadrille, Wiener Spezialitäten, ein Glas Champagner und Tapas in der Taittinger Lounge oder auf exzellente Cocktails im Wiener Café. Tanzen Sie zu heißen Rhythmen bis in die frühen Morgenstunden in unserer Diskothek. Genießen Sie einen Tanz mit unseren Taxi-Tänzern und lassen Sie Ihren Partner einen Moment verschnaufen.







Der Stargast des 19. Balls der Österreicher ist Debbi, eine Soul- und Popsängerin mit einer starken, unverwechselbaren rauen Alt-Stimme. In der tschechischen Musik-Szene ist Debbi erstmals im Rahmen der ersten Ausgabe des Tschecho-Slowakischen Superstars in Erscheinung getreten.2017 gewann Debbi’s „Touch the Sun“ den Anděl-Preis für den „Song des Jahres“ und im Frühjahr 2018 nahm sie am nationalen Vorentscheid des „Eurovision Song Contest“ teil.







Auf dem 19. Ball der Österreicher treten außerdem auf:





Tschechisches Symphonieorchester (ČNSO)



Josef-Hlavsa-Orchester



Wiener Tanzmeister Michael Hysek



DJ Adam Nedvídek



Pianist Mário Bihári





Wir freuen uns auf ein Wiedersehen beim kommenden Ball der Österreicher, am Freitag, 18. Jänner 2019!





Ball der Österreicher

Palác Žofín (Slovanský ostrov)

18.1.2019, ab 20 Uhr



Infos unter www.ballderoesterreicher.cz (DE), www.rakouskyples.cz (CZ),

auf Facebook sowie per E-Mail: info@ballderoesterreicher.cz oder telefonisch: (+420) 286 840 500



>>> zur Reservierung

Ballbüro:

Fortissimo Prague MICE s.r.o.

Šlikova 55, 169 00, Praha 6

+420 286 840 500

www.ballderoesterreicher.cz







Text und Fotos: Fortissimo Prague MICE s.r.o.