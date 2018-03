Highlights im März

Lassnig-Selbstportraet-mit-Stab.jpg {"Lassnig-Selbstportraet-mit-Stab.jpg" : "In der Nationalgalerie in Prag wird derzeit die bisher größte Ausstellung der Werke von Maria Lassnig außerhalb Österreichs gezeigt. Bild: Maria Lassnig, Selbstporträt mit Stab, 1971, Öl und Kohle auf Leinwand © Maria Lassnig Stiftung"}

Tipps für die Hauptstadt: Filmfestivals, Konzerte, Ausstellungen und Theaterpremieren in Prag













Kinogänger kommen im Frühjahr auf ihre Kosten. Mit „Jeden Svět“ und dem „Febiofest“ finden im März gleich zwei große Filmfestivals in Prag statt. Doch auch Musikliebhabern wird einiges geboten: Die Tschechische Philharmonie bekommt Ende des Monats Besuch aus England: Thomas Adès dirigiert gleich an drei Abenden seinen von der Fachwelt und dem Publikum gleichermaßen gefeierten „Totentanz“ im Rudolfinum. Rock-Fans dürften sich am vierten März-Wochenende eher in Žižkov aufhalten – Design-Liebhaber hingegen auf dem „Dyzajnmarket“ in der Neustadt. Ein besonderes Erlebnis verspricht das Prager Goethe-Institut. Und die Nationalgalerie widmet der Grande Dame der österreichischen Kunst eine umfassende Retrospektive. Die Highlights im Überblick:











Montag, 5. März – Mittwoch, 14. März

Jeden svět



Der virtuelle Raum erobert immer mehr Bereiche unseres Lebens. Unvorstellbar scheint die Welt ohne Internet. Das internationale Dokumentarfilmfestival „Jeden svět“ („Eine Welt“) setzt sich mit dessen Möglichkeiten und Herausforderungen auseinander. Über 120 Streifen drehen sich um Fragen wie der nach dem Privatrecht der Nutzer, dem Datenmissbrauch und der Rolle sozialer Medien. Das weltweit größte Filmfest zum Thema Menschenrechte lädt außerdem zu zahlreichen Workshops und Diskussionsforen ein.





Kinos Lucerna, Světozor, Atlas, Bio Oko, Evald, Ponrepo, Kino 35, Camp, Tibet Open House und in der Stadtbibliothek (Městská knihovna) – www.oneworld.cz





Freitag, 9. März

Franz Ferdinand & TH!S



Franz Ferdinand sind eine der letzten noch bestehenden Bastionen der gewaltigen Welle an Bands aus Großbritannien, die die Welt zu Beginn des neuen Jahrtausends mit frischen Rockklängen überrollten. Obendrein ist die Band aus Glasgow nahezu im Alleingang verantwortlich für die globale Renaissance des Postpunk und New Wave. Dabei hat die 2001 als Quartett gegründete Formation diese Klangästhetiken nie einfach nur kopiert und sich unter Zuhilfenahme stets wechselnder und ergänzender Genres wie Noiserock, Disco oder Pop mit jedem Album verändert. Im Forum Karlín treten die Prager Rockmusiker von TH!S als Vorband auf.





Forum Karlín, Pernerova 53, Prag 8 (Karlín) – Eintritt: 990 CZK, Beginn: 20 Uhr





Samstag, 10. März

Thrash & Death Fest



Für alle Thrash- und Death-Metal Fans: Am Samstagabend wollen gleich vier Bands der härteren Gangart aus Tschechien und Deutschland den „Music Club Jižák“ zum Kochen bringen. Das Melodic-Thrash-Quintett „Taste of Greed“ aus Hamburg ist anlässlich ihres Album Releases „Irreversible“ in Europa unterwegs. Nach Konzerten in England und Deutschland machen sie auch Halt in Prag. Begleitet werden sie von den Tech-Death-Metallern „Controversial“ aus Bremen. Zusammen mit den beiden lokalen Thrash-Größen „Spreading Dread“ und „Soul Decoder“ verwandeln sie den Musikclub in ein großes Thrash- und Death-Fest, das bestimmt die ein oder andere Nackenmuskulatur strapazieren wird.





Music Club Jižák, Matúškova 1, Prag 4 (Háje) – Eintritt: 200 CZK, Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr





bis 17. Juni

Werke von Maria Lassnig im Messepalast



Die Nationalgalerie präsentiert in einer Retrospektive das beeindruckende Werk der österreichischen Malerin und Medienkünstlerin Maria Lassnig (1919–2014). Die Ausstellung wird begleitet von der Präsentation „Meine Animation ist eine Kunstform. Maria Lassnig, Filmemacherin“. Die Gemälde zeugen von Lassnigs langfristigem Interesse an Körperuntersuchung und Selbstdarstellung und decken mehr als sieben Jahrzehnte ihres Schaffens ab. Mittelpunkt ihrer Arbeit war die menschliche Figur – oft fragmentiert, deformiert und grotesk. Diese Bilder, für die sie selbst Modell steht, lenken die Aufmerksamkeit auf die Zerbrechlichkeit des Körpers, das Altern und den Lauf der Zeit.





Messepalast (Veletržní palác), Dukelských hrdinů 47, Prag 7 (Holešovice) – Eintritt: 250 CZK (ermäßigt 150 CZK), geöffnet: täglich außer montags 10 bis 18 Uhr, www.ngprague.cz









Donnerstag, 15. März – Freitag, 23. März

Febiofest



In den vergangenen 25 Jahren besuchten mehr als 800.000 Kinogänger das größte Filmfestival in Tschechien. Zum Jubiläum werden landesweit über 170 Spielfilme in 15 Sektionen (etwa New in Europe, Made in USA, Best of, Docs, Northern Lights, Queer now) präsentiert – darunter einige Vorpremieren. Eröffnet wird das „Febiofest“ auch in diesem Jahr im Prager Gemeindehaus (Obecní dům). Zwischen dem Eröffnungsfilm „The Party“ von Sally Potter und „Battle of the Sexes“ mit Emma Stone stehen in den CineStar-Kinos Anděl (Prag 5) und Černý Most (Prag 9) sowie dem Kino Ponrepo in der Altstadt über 450 Vorführungen auf dem Programm. Einen Überblick erhält man unter www.febiofest.cz und am Festivalstand auf dem Wenzelsplatz. Eine Auswahl der Festivalbeiträge wird bis Mitte April in 16 weiteren Städten des Landes gezeigt.









Mittwoch, 21. März – Freitag, 23. März

Thomas Adès & Tschechische Philharmonie



Im Juni 2015 schrieb sich Thomas Adès mit seiner Oper „The Tempest“ in die Historie der Wiener Staatsoper ein. Nach Richard Strauss war der Engländer der erste Komponist, der sein Werk selbst dirigierte. Dem Publikum im Prager Rudolfinum stellt Adès an insgesamt drei Abenden seinen „Totentanz“ für Orchester und zwei Singstimmen vor. Er basiert auf einem Wandbehang, der 1463 für die Marienkirche in Lübeck geschaffen und im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. „Es ist ein Tanz, bei dem wir alle mitmachen müssen. Er soll in einem Atemzug Furcht einflößen, die Menschen gleich machen und dabei witzig sein – das ist absurd … Was ihn lustig macht, ist die Tatsache, dass jeder, der ihn tanzt, absolut machtlos ist, ganz gleich, um wen es sich handelt“, sagte Adès gegenüber dem Plattenlabel „Faber Music“. Im Rudolfinum singen Bariton Simon Keenlyside und Mezzosopranistin Christianne Stotijn, die auch bei der Premiere 2013 beim Festival „BBC Proms“ in London auftraten. Vor seiner eigenen Komposition dirigiert Adès die Tschechische Philharmonie zu Haydns „Abschiedssinfonie“ (Sinfonie Nr. 45 fis-Moll) und zur „Schottischen Phantasie“ für Violine und Orchester in Es-Dur von Max Bruch. Als Solist tritt dabei Josef Špaček auf, seit 2011 Konzertmeister der Tschechischen Philharmonie.





Rudolfinum – Dvořák-Saal, Alšovo nábřeží 12, Prag 1 (Altstadt) – Eintritt: ab 450 CZK, Beginn: 19.30 Uhr (Generalprobe am 21. März, 10 Uhr – Eintrittskarten ab 250 CZK), www.ceskafilharmonie.cz





bis 29. März

VRwandlung im Goethe-Institut



„Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt ...“ Besucher des Goethe-Instituts in Prag können diese Verwandlung derzeit am eigenen Körper erleben. Die fantastische Rauminstallation „Vrwandlung“ wurde mit einem tschechischen Startup-Team um den künstlerischen Leiter und Regisseur Mika Johnson entwickelt. Sie präsentiert mit Franz Kafkas „Die Verwandlung“ ein Prager Original der Weltliteratur, das selbst eine Art von virtueller Realität darstellt. Mit der VR-Brille wirkt alles Vertraute plötzlich seltsam fremd wirkt, auch und besonders der eigene Körper. Wie Gregor Samsa muss man erst lernen, sich mit dem neuen Körper zu bewegen. Und das in einem originalgetreu nachgebildeten Raum, während draußen die Familie und der Chef lautstark Einlass verlangen ... (mehr Informationen hier)





Goethe-Institut Prag, Masarykovo nábřeží 32, Prag 2 (Neustadt), Eintritt frei, geöffnet: Dienstag bis Donnerstag 13-19 Uhr, Freitag 11-17 Uhr, www.goethe.de/prag





Donnerstag, 22. März

Die Ausflüge des Herrn Brouček im Nationaltheater





Als einzige Oper des Komponisten Leoš Janáček erlebten „Die Ausflüge des Herrn Brouček“ (Výlety páně Broučkovy) ihre Uraufführung nicht am Nationaltheater Brünn, sondern in Prag. Ende März kehrt die komische Oper in zwei Teilen nun an den Ort ihrer Premiere zurück. Das Libretto basiert auf zwei satirischen Romanen von Svatopluk Čech mit dem gleichen Protagonisten: „Der Ausflug des Herrn Broučeks zum Mond“ und „Der Ausflug des Herrn Brouček ins 15. Jahrhundert“. Der Romanautor kommt auch selbst in der Oper vor – als eine Figur, die zu Beginn des zweiten Aktes als Vision erscheint. Angesiedelt ist die Oper zur Zeit der Hussitenkriege in einem Wirtshaus neben dem Veitsdom – und auf dem Mond. 98 Jahre nach der Uraufführung im April 1920 verkörpert Tenor Jaroslav Březina den Hausbesitzer Matěj Brouček, der sich zu Beginn der Handlung über die schlechte Zahlungsmoral seiner Mieter ärgert und seinen Frust in unzähligen Bieren ertränkt, bis er sich schließlich in einem unglaublichen Traum wiederfindet ... Die Inszenierung von Regisseurin Sláva Daubnerová und Musikdirektor Jaroslav Kyzlink wird nach den beiden Premierenabenden am 22. und 25. März in dieser Saison noch vier Mal gezeigt.





Národní divadlo, Národní 2, Prag 2 (Neustadt) – Eintritt: 150 bis 990 CZK, Beginn: 19 Uhr, www.narodni-divadlo.cz





Donnerstag, 22. März – Samstag, 24. März

Die Nacht von Žižkov



Drei Nächte, 60 Klubs und mehr als 500 Bands aus aller Welt: Bei der „Nacht von Žižkov“ („Žižkovská noc“) haben Nachteulen die Qual der Wahl. In vielen Bars und Kneipen des dritten Stadtbezirks ertönt Musik ganz unterschiedlicher Stilrichtungen – von Ska über Punk und Rock bis hin zu Blues und Electro. Mit besonderen Aktionen locken außerdem Theater und Galerien. Das Gemeinschaftshaus Žižkostel (náměstí Barikád) veranstaltet zum Beispiel am Freitag Improvisationstheater und einen Poetry Slam, die Kneipe „U vystřelenýho oka“ lädt am Samstag zu einem tschechischen Folk-Abend.





Mehrere Veranstaltungsorte in Žižkov – Eintritt: 250 CZK (Tagespass), 500 CZK (Kombiticket), www.zizkovskanoc.net





Samstag, 24. März & Sonntag, 25. März

Dyzajnmarket



Wer ein Faible für formschöne Dinge und ausgefallene Accessoires hat, sollte am Wochenende vor Ostern den Design-Markt besuchen. Auf dem Václav-Havel-Platz zwischen dem Nationaltheater und der Neuen Bühne (Nová scéna) stellen junge Designer ihre Kreationen vor. Workshops, Kunstaktionen und Livemusik ergänzen das Programm.





Václav-Havel-Platz, Prag 2 (Neustadt) – geöffnet: 10 bis 19 Uhr, www.dyzajnmarket.com





Mittwoch, 28. März

Joan Baez



Seit fast 60 Jahren steht die US-amerikanische Folksängerin („We Shall Overcome“, „The Night They Drove Old Dixie Down“) auf der Bühne. Berühmt wurde sie nicht nur für ihren klaren Sopran, sondern in den Sechzigern vor allem für ihr politisches Engagement. Mit ihren Songs protestierte sie gegen Diskriminierung und sang für Frieden und Bürgerrechte. Nun geht die 77-Jährige mit ihrem neuen Album „Whistle Down the Wind“ ein letztes Mal auf Tour.





Kongresszentrum (Kongresové centrum), 5. května 65, Prag 4 (Nusle) – Eintritt: ab 1.090 CZK, Beginn: 20 Uhr







Und sonst?



Die für mehrere Oscars nominierten Filme Lady Bird und I, Tonya, die im deutschsprachigen Raum noch nicht angelaufen sind, werden bereits in den Prager Kinos Aero, Atlas und Bio Oko sowie mehreren Multiplex-Kinos in der englischen Originalfassung (mit tschechischen Untertiteln) gezeigt. Die slowakisch-tschechisch-österreichische Koproduktion Der Dolmetscher („Tlumočník“), die auf der Berlinale ihre Premiere feierte, kommt am 15. März in die tschechischen Kinos.



Am 4. Juli treten die Rolling Stones auf dem Flugplatz in Prag-Letňany auf. Der Vorverkauf startet am 9. März. Tickets für einen einfachen Stehplatz kosten 1.990 Kronen (knapp 80 Euro), wer in einer der ersten Reihen stehen oder sogar sitzen will, zahlt mehr als das Doppelte. Außerdem kommt Dionne Warwick nach Prag – und das zum ersten Mal überhaupt. Die „Pionier-Chanteuse des schwarzen Middle-of-the-Road-Pop“ singt am 14. September im Kongresszentrum. Tickets (ab 890 Kronen) sind bereits im Vorverkauf erhältlich.

Text: PZ