Mighty Oaks im Rock Café

mightyoaks.jpg {"mightyoaks.jpg" : "Ihren Durchbruch feierten die Mighty Oaks 2014 mit ihrem Top-10-Album Howl."}

Die Folk-Musiker aus Berlin stellen am 12. Dezember in Prag ihr neues Album vor

"Diese Band muss man live gesehen haben!" Selten traf dieser Satz den Nagel so genau auf den Kopf wie bei den "Mighty Oaks". Denn auf der Bühne ist das international besetzte Trio eine Macht. Nach drei EPs und zwei Alben, die es beide in die Top 20 der deutschen Charts schafften, sind die "Mighty Oaks" inzwischen eine feste Größe in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Auch wenn die drei Musiker mittlerweile in Berlin leben, genügt ihre Musik nicht nur internationalen Ansprüchen, sie selbst sind ein Paradebeispiel für musikalische Globalisierung: Der US-Amerikaner Ian Hooper, der Italiener Claudio Donzelli und der Brite Craig Saunders bilden seit 2010 eine verschworene Gemeinschaft die gemeinsam auf der Bühne steht. Über die Liebe zu handgemachten Pop-Songs und auf der Grundlage der nordamerikanischen Folk-Tradition fanden sich die Drei zu einer kreativen und inspirierenden Einheit zusammen. Zahllose Festival- und TV-Auftritte, ausverkaufte Konzerte in ganz Europa und sogar den USA sprechen für sich. Die Fans schwärmen von der Bühnenpräsenz und auch die Presse zeigt sich begeistert. Fast immer ist die Rede von handgemachter Musik und der Liebe zur Natur, von Folk-Musik und Akustik-Gitarren, von Songs über Freiheit, Abenteuer, Fernweh und Liebe, von Mandolinen und Harmoniegesang.



Auf ihrer "Higher Place"-Tour machen die "Mighty Oaks" auch Station in Prag (und treten danach noch in München, Nürnberg, Mainz und Dresden auf). Im "Rock Café" stellen die "Mighty Oaks" am Dienstag, 12. Dezember ihre aktuelle EP "Storm" und ihr im Frühjahr veröffentlichtes Album "Dreamers" vor – und werden ihre Fans bestimmt auch mit Songs ihres 2014 erschienenen Debütalbums "Howl" begeistern.



Wer die Band noch nicht kennt, aber gern Musik von "Mumford & Sons" oder "The Lumineers" hört, wird von den "mächtigen Eichen" sicher nicht enttäuscht werden.

Mighty Oaks (Folk, Berlin) & Giant Rooks (Indie Pop, Hamm)

Rock Café (Národní 20, Prag 1)

Dienstag, 12. Dezember 2017, 19 Uhr

Eintritt: 460 CZK (Abendkasse: 500 CZK)





Weitere Infos unter www.fource.cz/koncerty und https://mightyoaksmusic.com

Text: PZ