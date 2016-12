Essen, Tanzen und Feuerwerk

Wo man Silvester feiern kann: Fünf Tipps für den Jahreswechsel

Reservieren nicht vergessen!

Auf einen spontanen gastronomischen Glückstreffer sollte man sich am Silvesterabend nicht verlassen. Die Stadt ist voll, die Restaurants sind es auch. Damit der Magen nicht leer bleibt, empfiehlt sich dringend eine Reservierung im Voraus.

Das Restaurant Aromi (Náměstí Míru 6, Prag 2) ist Prags Edelitaliener mit auf Fisch und Meeresfrüchte spezialisierter Küche. Mit 3.750 Kronen (rund 140 Euro) ist das Silvestermenü für hiesige Verhältnisse nicht günstig, die Qualität der Speisen und die stilvolle Atmosphäre lohnen aber den tiefen Griff ins Portemonnaie.



Günstiger kann im Eska (Pernerova 49, Prag 8) in Karlín gespeist werden. Das Restaurant ist bekannt für seine hauseigene Bäckerei, das schicke Industriedesign und Menüs, die Vegetarier und Fleischesser gleichermaßen zufrieden stellen. Ein besonderes Speisenangebot gibt es zu Silvester nicht, dafür aber „Open End“. Gleiches gilt für das Steak-Restaurant Čestr (Legerova 57, Prag 1), das erst vor kurzem von einem Reservierungsportal zum Prager Lokal des Jahres gekürt wurde.

Gefeiert wird auch im Edelvegetarier Etnosvět (Legerova 40, Prag 2), und zwar mit DJ, experimentierfreudigen Barkeepern und einem Menü für 2.590 Kronen (rund 100 Euro). Für 890 Kronen zusätzlich ist der Wein inklusive. (kw)







Jazz- & Blueskonzerte

In der gemütlichen Atmosphäre des Jazz Dock (Janáčkovo nábřeží 2, Prag 5) können Besucher der Musik von

„The Documents“ und „Carpet Cabinet“ lauschen. Die Bands spielen eine Mischung aus Soul, R’n’B, Funk und Jazz.

Für einen Stehplatz bezahlt man 690 Kronen. Wenn man seinen eigenen Tisch haben möchte, muss man 200 Kronen drauflegen. Snacks sowie ein Glas Sekt sind im Preis inbegriffen. Mit einem ähnlichen Konzept wirbt auch der Reduta Jazz Club (Národní 20, Prag 1). Zur Einstimmung spielen die „Masters of Blues“, die von dem Duo „Hot Sisters“ begleitet werden. Im Vorverkauf bezahlt man für den Eintritt inklusive Silvestermenü 1.250, an der Abendkasse 1.490 Kronen.



Die Blues-Bar U Malého Glena (Karmelitská 23, Prag 1) öffnet ihre Pforten bereits um 19.30 Uhr. Die „Bohemian Blues Band“ und „Spyder“ greifen ab 22 Uhr zu ihren Gitarren. Stehplätze sind für 940, Sitzplätze für 1.160 Kronen zu haben. Ein Willkommensgetränk sowie Snacks sind inklusive. Wer einen urigen Abend erleben möchte, sollte sich in die Balbínova poetická hospůdka (Balbínova 6, Prag 2) begeben. Für 250 Kronen kann er dort den „poetischen Silvester“ mit der „Classic rock and roll band“ von Pepa Pilař miterleben. (jn)











Partys für Anspruchsvolle

Silvester gediegen und in einem etwas edleren Rahmen feiern? Kein Problem – wenn man bereit ist, etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Im Restaurant Žofín Garden (Slovanský ostrov 8, Prag 1) erwartet die Gäste ab 19.30 Uhr ein umfangreiches Speiseangebot mit Tapas- und Salatbar, Paella, Käsetheke und Mitternachts-Büfett. Die Party steht unter dem Motto „Casino“. Glücksspieler können sich am Roulette- und Black-Jack-Tisch versuchen. Allerdings ohne Geldeinsatz – den stolzen Eintrittspreis von 3.990 Kronen kann man also nicht zurückgewinnen. Für Musik sorgt DJ Jirka Březina mit einer Mischung aus Rock, R’n’B und Pop.



Wer den Jahreswechsel in der Höhe verbringen will, ist im Restaurant Oblaca auf dem Fernsehturm in Žižkov (Mahlerovy sady 1, Prag 3) am richtigen Ort. Ab Mitternacht hat man von hier zweifellos den besten Blick auf das Feuerwerk über der Stadt. Ein reichhaltiges Büffet sorgt auch bei tanzenden Gästen für leibliches Wohlergehen. Am frühen Abend spielt Laďa Kerndl Swing- und Jazzklassiker, danach lädt eine Video-Disco mit Hits aus den Achtzigern auf die Tanzfläche. Die Party beginnt um 19 Uhr und kostet ebenfalls 3.990 Kronen Eintritt. (sw)











Von Balkan-Beats bis Minimal

Geheimtipps für junge Feiernde? An Silvester gar nicht so einfach. Vor allem, wenn man in Zentrumsnähe bleiben will. Eine spannende Mischung aus World Music und Deep House verspricht die Cargo Gallery auf ihrem Schiff am Moldau-Ufer (Náplavka, Prag 2). Ab 20 Uhr heizen den Tanzwütigen unter anderem DJ Twin und Bongoman Raffael sowie das DJ-Kollektiv 4BeCome1 mit seiner Balkan-Beats-Techno-Show ein. Die Fete beginnt um 20 Uhr und endet erst 6 Uhr morgens. Für bescheidene 150 Kronen kann man mitfeiern.



Groovige Töne erklingen ab 22 Uhr im 2. patro (Dlouhá 37, Prag 1). Wenige Schritte vom Partytempel Roxy entfernt gilt der Klub vor allem bei Einheimischen seit Jahren als einer der angesagtesten im Stadtzentrum. Das Duo Robot & Radimo kombiniert Jazz und Querflöte mit Easy-Listening-Klängen von der Platte. Später spielen die DJs Kerob und Franck Trance und Minimal Techno. Wie viel der Eintritt kostet, steht noch nicht fest. Der Preis dürfte aber 250 Kronen nicht überschreiten. (sw)











Krachend ins neue Jahr

Der Silvesterbesuch in Prag sollte nicht schon mit dem Kater am Neujahrsmorgen enden – das große Feuerwerk wird traditionell nämlich erst am 1. Januar um 18 Uhr abgebrannt. Den unbestritten besten Platz dafür scheint die Stadt noch nicht gefunden zu haben: In den vergangenen Jahren wurden die Raketen mal von der Moldau, mal von der Schützeninsel oder dem Vítkov-Hügel in Žižkov aus gezündet. Dieses Jahr zieht das Spektakel auf die Letná-Höhe um. Für eine gute Aussicht positioniert man sich am besten auf einer der vier Moldau-Brücken im Stadtzentrum, am Semtana- oder Dvořák-Ufer, im Rieger-Park oder auf dem Petřín-Hügel. (kw)











Fotos: APZ