Konzerttipps der Woche (10. bis 17. November)

The Telescopes – Jiří Bárta & Terezie Fialová – Never Sol – Pixies

The Telescopes

Seit über 20 Jahren steht die britische Band für eine eigenwillige Mischung aus Noise, Rock und Psychedelic. Mit experimentellen Klängen passen The Telescopes in keine musikalische Schublade. Auf ihrer Europatournee stellen sie ihr neues Album vor, das von hypnotischen Tönen bestimmt wird.



Café V lese, Sonntag, 13. November, 20 Uhr, 200 CZK







Jiří Bárta & Terezie Fialová







Angefangen bei Janáčeks „Im Nebel“ über Dvořáks „Silhouetten“ bis hin zu Bachs „Präludium und Fuge in E-Dur“ präsentieren Jiří Bárta und Terezie Fialová einen Querschnitt der Musik­geschichte. Bárta gehört zu den besten Cellisten seiner Generation. Mit der jungen Pianistin steht er öfter auf der Bühne.



Atrium na Žižkově, Montag, 14. November, 19.30 Uhr, 130 CZK







Never Sol







Passend zum grauen Novemberwetter tritt Never Sol mit ihrem Klavier und melancholischen Klängen auf. Bekannt geworden ist die Künstlerin hierzulande vor allem mit ihrem Soundtrack zum Film „Ve stínu“ („Im Schatten”). Ihr erstes Album ist 2013 erschienen und trägt den Titel „Under Quiet“.



Palác Akropolis, Dienstag, 15. November, 19.30 Uhr, 300 CZK







Pixies







Die Pixies gelten als Wegbereiter des Grunge. Nirvana, Radiohead und David Bowie nannten die Band als wichtigen Einfluss auf ihre Musik. Auch nach 30 Jahren und einer Trennungspause habe sich der prägnante Sound der Pixies nicht verändert, meint der „Rolling Stone“. Ihr neues Album „Head Carrier“ erscheint Ende des Jahres.



Forum Karlín, Donnerstag, 17. November, 20 Uhr, 1.115 CZK

Text: PZ