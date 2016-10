Kulturtipps der Woche (20. bis 27. Oktober)

PZ-16-42-10a.jpg {"PZ-16-42-10a.jpg" : "The Cure stehen seit 40 Jahren auf der Bühne."}

The Cure – Sophie Hunger Trio – PKF Prague Philharmonia & Albrecht Mayer – Correction

The Cure

Die Fans haben lange darauf gewartet: The Cure gehen endlich auf Welttournee. Seit dem Jahr 2008 hat die Band kein neues Album mehr veröffentlicht. Sie will sich lieber auf ihre Live-Auftritte konzentrieren. Nach Prag bringen sie bekannte Hits wie „Boys don’t cry“, „Pictures of you“ oder „Friday I’m in love“ mit.



O2 Arena, Samstag, 22. Oktober, 19 Uhr, 1.290–1.990 CZK







PKF Prague Philharmonia & Albrecht Mayer







Die Prager Philharmoniker PKF haben besondere Gäste eingeladen. Neben dem hauseigenen Cellisten Lukáš Pospíšil spielt der Star-Oboist der Berliner Philharmoniker Albrecht Mayer mit dem Orchester. Unter der Leitung der Kanadierin Keri-Lynn Wilson führen sie unter anderem eine Auswahl aus Brahms’ Ungarischen Tänzen auf, sowie ein Oboen- und Cellokonzert von Antonio Vivaldi und das Oboenkonzert von Frigyes Hidas.



Rudolfinum, Sonntag, 23. Oktober, 19.30 Uhr, 150–900 CZK







Sophie Hunger Trio







Die Schweizer Singer-Songwriterin und Multi-Instrumentalistin Sophie Hunger ist aus der alternativen Musikszene Europas nicht mehr wegzudenken. Verglichen wird sie mit PJ Harvey, Nico und Björk. Sie ist alles und zugleich nichts davon. Ihre Maxime lautet: Erkläre niemals dich oder dein Werk.



Palác Akropolis, Montag, 24. Oktober, 19.30 Uhr, 350–400 CZK







Correction







Das preisgekrönte Ensemble VerTeDance zeigt eine Welt, in der ein Fortkommen unmöglich ist und alle Versuche, aus der Norm zu tanzen, scheitern. Reflexe, Neigungen und Krümmungen, Kippen und Fallen – jede Form von Ungleichgewicht wird korrigiert. Mit theatralen Elementen und einer Spur Humor zeigt „Correction“, dass man Freiheit nicht ohne Verluste erlangen kann.



Divadlo Ponec, Donnerstag, 27. Oktober, 20 Uhr, 190 CZK

Text: PZ