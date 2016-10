Stars in Prag

PZ-16-41-11b.jpg {"PZ-16-41-11b.jpg" : "Elton John spielt am 26. November in der O2 Arena."}

Von Geheimtipps kann hier keine Rede mehr sein. Aber wer bereit ist, für große Popstars und vielversprechende Sternchen etwa 1.000 bis gut 2.000 Kronen Eintritt zu bezahlen, hat in den kommenden Wochen dazu viele Gelegenheiten.

Den Anfang macht der amerikanische Sänger und Komponist Paul Simon am Montag, 17. Oktober in der O2 Arena. Der Auftritt ist Teil seiner Europatournee, auf der er sein neues Album „Stranger to Stranger“ vorstellt. Die Wahl zwischen zwei bekannten Gästen haben Konzertbesucher am darauffolgenden Samstag, 22. Oktober. Während die englische Band The Cure in der O2 Arena spielt, sind die Hits der Glam-Rock-Band Slade im Großen Saal des Lucerna zu hören.



Im November kommt zum ersten Mal der Sänger Rod Stewart nach Tschechien. Seine Fans können sich auf „Sailing“ und weitere Klassiker freuen (O2 Arena, Montag, 7. November). Ein anderes Publikum wird am folgenden Tag Jean-Michel Jarre in die O2 Arena locken, der auf seiner Welttournee in Prag Station macht. Ebenfalls am Dienstag, 8. November feiert im Forum Karlín die Londoner Band Placebo ein Jubiläum: Vor 20 Jahren ist ihr Debütalbum „Placebo“ erschienen. Wer damals noch nicht mal geboren war, dem sagt sicher der Name Justin Bieber etwas. Der kanadische Sänger kommt am Samstag, 12. November in die O2 Arena. Neue Töne und ein neues Gesicht präsentiert am Donnerstag, 17. November die Rockgruppe Pixies im Forum Karlín, wo sie ihre Bassgitarristin Paz Lenchantin und ihr Album „Head Carrier“ vorstellt. Gleich drei bekannte Namen werden am Samstag, 26. November, erwartet: Bastille im Forum Karlín, Tom Odell auf dem Messegelände (Malá sportovní hala) und Elton John in der O2 Arena.



Ein großes Popkonzert steht am Donnerstag, 1. Dezember an, wenn die finnische Sängerin Tarja Turunen, die mit der Gruppe Nightwish bekannt wurde, ins Forum Karlín lädt. Dort tritt wenige Tage später die Französin Zaz gleich zweimal auf (Mittwoch und Donnerstag, 7. und 8. Dezember). Den Abschluss macht kurz vor Weihnachten der Grammy-Preisträger Enrique Iglesias (Sonntag, 18. Dezember, Tipsport Arena).

