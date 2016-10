Es werde bunt

PZ-16-41-11a.jpg {"PZ-16-41-11a.jpg" : "Die Kleinseite in neuem Licht: Wie im vergangenen Jahr werden die nächtlichen Installationen auch am Wochenende viele Besucher anziehen."}

Durch den Nachthimmel fliegen und Berggeister fangen beim Lichtfestival „Signal“

Wenn die Nacht kommt, erscheint vieles in einem anderen Licht. Ganz besonders gilt das in Prag immer im Herbst, wenn Mondschein und Straßenlaternen beim Festival „Signal“ außergewöhnliche Konkurrenz bekommen. Kirchen, Plätze und Innenhöfe im Zentrum und in Vinohrady verwandeln sich von Donnerstag bis Sonntag, 13. bis 16. Oktober, in Kulissen für Licht­installationen und Projektionen.

Am Altstädter Ring zum Beispiel werden die russischen Designer von „Radugadesign“ das Kinsky-Palais für ihr Projekt „Voice of Figures“ nutzen – auf den ersten Blick ein frohes Spiel abstrakter Farben und Formen, dem jedoch eine große Datenmenge zugrunde liegt. Aus dem anfänglichen Gewirr wird langsam eine Ordnung, aus Tonspuren harmonische Melodien. Die Projektion läuft täglich von 19 Uhr bis Mitternacht und beginnt alle 15 Minuten von vorn. „Radugadesign“ hat seit 2007 mehr als 300 ähnliche Projekte umgesetzt, die unter anderem in Russland, Frankreich und am Nordpol zu sehen waren.

Mit dem Verhältnis von Geometrie und Natur befasst sich der Spanier Javier Riera, deswegen arbeitet er bevorzugt in Parks und Gärten. Seine Installation am Karlsplatz trägt den Titel „Garden in development“ und fordert Besucher und Passanten immer von 19 Uhr bis Mitternacht auf, einen Moment innezuhalten, um über ihre Umgebung nachzudenken.

Ebenfalls naturverbunden zeigt sich der japanische Lichtkünstler Yasuhiro Chida. Am Platz der Republik ist sein „Brocken 5.1“ zu sehen, der auch als „Berggeist“ oder „Brockengespenst“ bezeichnet wird. Ein solches erscheint gewöhnlich hoch in den Bergen, wenn Wanderer mit dem Rücken zur Sonne stehen und vom Gipfel in den Nebel blicken. Ihr Schatten fällt dann riesig aus und wird von einem Regenbogen umgeben. Im Prager Zentrum können Besucher sich dem „Berggeist“ nähern, indem sie Chidas Objekt betreten. Es wird von 60.000 Löchern durchschnitten, die den Betrachter glauben lassen, er würde durch den Nachthimmel fliegen. „Brocken 5.1“ war bereits in Pilsen zu sehen. In Prag läuft die Installation jeweils von 19 Uhr bis Mitternacht, kann aber auch schon vor Einbruch der Dunkelheit ausprobiert werden.

Eine Mischung aus Blatt und Drohne stellt das audiovisuelle Objekt dar, das Jakub Nepraš zur gleichen Zeit im Kampa-Park fliegen lassen wird. Der Prager Künstler ist überzeugt, dass Menschen sich mit Hilfe der Technik eine zweite Natur geschaffen haben – und dass die Grenzen zwischen dem, woran wir blind glauben und dem, wovor wir uns fürchten, fließend sind. Sollte man den Fortschritt aufhalten? Bringt er Heil oder Verderben? Diese Fragen stellt Nepraš mit seiner Installation.

Eigens für die Kirche der heiligen Ludmilla am Platz des Friedens hat Daniel Rossa die Projektion „Point Line Surface Solid“ entworfen, die täglich zwischen 19 Uhr und Mitternacht alle 15 Minuten beginnt. Der deutsche Künstler will mit seiner Show auf Details der Kirche aufmerksam machen. Die Lichteffekte werden von Musik begleitet, die vom Charakter des Gotteshauses und seiner Umgebung inspiriert wurde.

Insgesamt sind von Donnerstag bis Sonntag etwa 20 Installationen von Künstlern aus elf Ländern zu sehen. Erstmals bieten die Organisatoren zudem ein Tages­programm für Kinder an.

Signal Festival. Donnerstag bis Sonntag, 13. bis 16. Oktober, www.signalfestival.com/2016

Text: Corinna Anton, Foto: Signal Festival