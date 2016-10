Kulturtipps der Woche (6. bis 13. Oktober)

Daughter – MUTE – Live Foyn Friis – PJ Harvey

Daughter

Jahrelang tourte Elena Tonra als Solokünstlerin ohne Platten­vertrag durch Londoner Bars. Dann traf die Irin auf den Schweizer Igor Haefeli und den Franzosen Remi Aguilella. Gemeinsam landete das Indie-Folk-Trio schnell in den Charts. Die Band verbindet düstere Songs mit sanfter Elektronik und singt über die Schwierigkeit, Orientierung in einer sich ständig wandelnden Welt zu finden.

Roxy, Donnerstag, 6. Oktober, 19 Uhr, Eintritt: 690 CZK

MUTE

Die Tänzerinnen und Akrobatinnen Morgane Widmer und Stépha­nie N’Duhirahe suchen mit ihrem Ensemble „La Compagni­e des Pieds Perchés“ nach der Grenze zwischen Normalität und Wahnsinn. Wo liegt sie verborgen? Und wie erkennt man, wenn man sie überschritten hat? Die Cirque-Nouveau-Kompanie überzeugt mit mutiger Seilakrobatik und anspruchsvollen Themen.

Alfred ve dvoře, Freitag und Samstag, 7. und 8. Oktober, jeweils 20 Uhr, Eintritt: 200 CZK

Live Foyn Friis

Mit 13 Jahren wollte die Norwegerin Live Foyn Friis nicht mehr Saxofon üben, sondern ihre eigenen Songs schreiben. Die heute 31-jährige Singer-Songwriterin blieb beim Jazz, den sie mit Pop und elektronischen Einflüssen zu ihrer eigenen Mischung verschmelzen lässt. Aktuell ist sie mit ihrer Band auf Europa-Tour.

Jazz Dock, Dienstag, 11. Oktober, 22 Uhr, Eintritt: 180–250 CZK

PJ Harvey

Polly Jean Harvey braucht man kaum vorzustellen. Die britische Singer-Songwriterin steht für alles, was man sich unter alterna­tiver Musik vorstellt: Punk-Blues, Alternative Rock, Electro, Artrock und Folk – sie hat von allem etwas und sprengt zugleich sämtliche Genregrenzen. Dem Musikmagazin „Rolling Stone“ sagte sie einmal: „Wenn ich an einem neuen Album arbeite, achte ich vor allem darauf, mich nicht zu wiederholen.“ Das wird auch bei „The Hope Six Demolition Project“, das sie in Prag vorstellt, zu hören sein.

Forum Karlín, Donnerstag, 13. Oktober, 20 Uhr, Eintritt: 1.250 CZK

Text: PZ, Fotos: PR