Konzerttipps der Woche (22. bis 29. September)

Bill Bailey

In Tschechien ist Bill Bailey vor allem für seine Rolle in der britischen Comedy-Fernsehserie „Black Books“ bekannt, die mittler­weile nicht nur hierzulande Kultstatus erreicht hat. In seiner Heimat kennt man den 52-Jährigen als erstklassigen Musiker und Stand-up-Comedian. Bailey spielt Klavier und Gitarre und inte­griert stets Musik in seine Shows. Nach Prag kommt er im Rahmen seiner Tour „Limboland“. Die Vorstellung ist auf Englisch.



Lucerna – Großer Saal, Montag, 26. September, 20 Uhr, Eintritt: 999–1.299 CZK







Kakkmaddafakka







Die norwegische Indie-Band KMF spielt eine bunte Mischung aus allem, was kracht: Sei es Rap, Disco, Rock oder Pop. Auch der Name steht dafür – er entstammt einer Fantasiesprache und soll so viel heißen wie „Partylöwe“. Die Band hat seit ihrer Gründung im Jahr 2004 vier Alben herausgebracht und viele Umbrüche erlebt. Ihre Konzert-Show sind aber nach wie vor phänomenal.



Lucerna Music Bar, Dienstag, 27. September, 21 Uhr, Eintritt: 390–490 CZK







Ben Harper







Der US-amerikanische Singer-Songwriter kommt zum ersten Mal nach Tschechien. Mit seiner Band „The Innocent Criminals“ versteht es der dreifache Grammy-Preisträger wie kaum ein anderer Elemente von Rock, Blues, Folk und R’n’B zu verbinden. Nach neun Jahren haben sich die Musiker wieder zusammengetan und eine neue Platte herausgebracht – „Call It What It Is“ stellen sie nun auch in Prag vor.



Forum Karlín, Mittwoch, 28. September, 20 Uhr, Eintritt: 990 CZK







Prague A Capella Festival







Das größte tschechische A-Capella-Festival erwartet Liebhaber der Vokalmusik mit einem vielseitigen Programm. Neben tschechischen Ensembles wie „Hlasoplet“ und „Yellow Sisters“ (Foto)treten Künstler aus Finnland (Rajaton), Georgien (The Quint­essence) und Ungarn (Jazzation) auf. Besucher können außerdem an Workshops teilnehmen und Vorträge besuchen.



La Fabrika – Studio 1, Donnerstag & Freitag, 29. & 30. September, jeweils ab 19 Uhr, Eintritt: 490–990 CZK

Text: PZ