Die besten Pressefotos der Welt sind im Karolinum zu sehen

In einer entlegenen Provinz Tibets kommen jedes Jahr im Oktober tausende Buddhisten zum einwöchigen Bliss-Dharma-Treffen zusammen. Auf 4.000 Höhenmetern gedenken sie gemeinsam Buddhas Abstieg aus dem Himmel. Im Zentrum des Geschehens steht die Akademie von Larung Gar. Ihre Haupt­gebäude sind von einer Vielzahl kleiner Hütten umgeben, in denen rund 40.000 Mönche und Nonnen leben. Der kanadische Fotograf Kevin Frayer hat im vergangenen Jahr eindrucksvolle Aufnahmen in Larung Gar gemacht. Sie sind Teil der Ausstellung „World Press Photo 2016“, die preisgekrönte Fotografien in 100 Städten weltweit zeigt. Noch bis 2. Oktober sind sie im Prager Karolinum zu sehen.



World Press Photo. Karolinum (Ovocný trh 3–5 , Prag 1), geöffnet täglich 10 bis 18 Uhr, 70–120 Kronen)

Text: kw, Foto: Kevin Frayer/World Press Photo Foundation