pelikan_opt.jpg {"pelikan_opt.jpg" : "Am Samstag gehören die Straßen den Menschen."}

Festival „Zažít město jinak“ feiert das Leben in den Straßen

Die Straßen sollen den Menschen gehören. Das ist die Vision von Auto*Mat. Mit Tischen und Stühlen, gemein­samen Kaffeekränzen und Konzerten will der Bürgerverein am Samstag, 17. September den städtischen Verkehr zum Schweigen bringen. Bereits zum elften Mal rufen die Organisatoren mit dem Festival „Zažít město jinak“ („Die Stadt anders erleben“) die Prager auf, in den Straßen zusammenzukommen. Auch in weiteren tschechischen Städten gehört der Tag dem bunten Treiben.



In der Neustadt verwandelt sich etwa die Opatovická-Straße in eine Fußgängerzone. Tisch­tennisplatten laden zum Turnier ein. Wer will, kann Schach spielen oder einen Floristik-Workshop besuchen. Auf dem Programm stehen historische Stadtführungen durchs Viertel und Filmvorführungen. Tagsüber erklingt Orgelmusik, am Abend legt ein DJ auf.



Für einen Tag ist auch der Kleinseitner Ring frei von fahrenden und parkenden Autos. Stattdessen locken Buden mit verschiedenen Spezialitäten, Bastel-Workshops für Kinder, eine Modenschau und Musik.



Die Lublaňská-Straße in Vino­hrady lädt zu einem Wettrennen im Sackhüpfen und zum Töpfern. Kinder können sich für eine Theatervorstellung mit Prinzessin, Zauberer und Clown oder einen Besuch im Streichelzoo entscheiden.



Sortfreunde dürften sich für Yoga und Akrobatik in der Veverkova-Straße in Holešovice interessieren. In einer Nähwerkstatt wird gehäkelt und gestrickt. Außerdem können Besucher beim „Upcycling“ umweltfreundlich eigenen Schmuck herstellen.



Zum Straßenfest laden zudem die Cafés und Vereine der Krymská-Straße im Stadtteil Vršovice ein. Im bunten Treiben bietet sich die Gelegenheit, mit lokalen Initiativen ins Gespräch zu kommen. Wer sich für soziales und politisches Engagement interessiert, ist dort richtig.





Zažít město jinak. Prag und weitere Städte, Samstag, 17.9., www.zazitmestojinak.cz

Text: Milena Fritzsche, Foto: Ondřej Pelikán