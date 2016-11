Bio aus einer Hand

Sklizeno_Zlin445_opt.jpg {"Sklizeno_Zlin445_opt.jpg" : "Sklizeno-Filiale in Zlín"}

Lebensmittelketten Sklizeno und Náš grunt fusionieren

Die Lebensmittelmärkte für regionale und Bioprodukte My Food, Sklizeno und Náš grunt haben sich zusammengeschlossen. Wie sie in der vergangenen Woche mitteilten, werden die 47 Filialen der Ketten künftig zur Firma Sklizeno Foods gehören. Petr Borkovec, bisheriger Betreiber von My Food, wird 53,5 Prozent der Anteile besitzen, David Kukla von Sklizeno 31,5 Prozent und Aleš Kotěra von Náš grunt zehn Prozent. Die restlichen fünf Prozent behält der ursprüngliche Miteigentümer von Sklizeno Jiří Studený. Ob die Märkte weiter ihre bisherigen Namen tragen, steht noch nicht fest. Der Preis der Transaktion wurde nicht veröffentlicht, dafür aber die Pläne für die kommenden Jahre. Bereits 2017 will das Unternehmen zehn Filialen in fünf Städten eröffnen. Im Jahr 2018 soll die Zahl dann auf insgesamt etwa 80 steigen.



Nach der Fusion plant die Firma, dass sie im kommenden Jahr etwa 750 Millionen Kronen (knapp 30 Millionen Euro) Umsatz machen wird. 2016 rechnet Náš grunt mit rund 500 Millionen Kronen. Ebenso viel werden voraussichtlich bis Ende des Jahres die Märkte der Marken Sklizeno und My Food gemeinsam erwirtschaften. Sie gehören schon jetzt zusammen, da Borkovec mit seinem Unternehmen Brno Investment Group im Frühjahr 50 Prozent der Anteile an Sklizeno übernommen hat. Borkovec ist Miteigentümer der Beratungsgesellschaft „Partners“ und besitzt die Kette My Food Market. Derzeit hat Sklizeno 20 Filialen und My Food Market fünf. Sklizeno steigerte im vergangenen Jahr seinen Umsatz um 61 Prozent auf 241 Millionen Kronen und eröffnete sechs neue Filialen.

Text: ca/čtk, Foto: sklizeno.cz