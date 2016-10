PZ-16-41-16c.jpg {"PZ-16-41-16c.jpg" : "Erbsen zählen? Lieber essen! "}

Ein Tscheche hat zwei Kilo Erbsenbrei in knapp eineinhalb Minuten gegessen

Man kann sich gut vorstellen, was Pavel Malý am Sonntagabend geträumt hat. „Töpfchen, koch“, hat er bestimmt im Traum gesagt und dann das Zauberwort vergessen, bis der Brei überall war: erst im Topf, dann auf dem Herd, in der Küche, im ganzen Haus, auf der Straße, überall im Dorf. So haben die Brüder Grimm das Märchen vom süßen Brei auf­geschrieben, und so ähnlich hat es auch Karel Jaromír Erben auf Tschechisch zu Papier gebracht („Hrnečku, vař!“).



Bei Malý waren zwei Details vielleicht noch ein bisschen anders. Der Brei war wohl nicht süß, sondern eher mehlig-salzig. Und er füllte nicht nur Haus und Hof, sondern auch seinen Magen. Denn Malý hat am Sonntag in Bystřice nad Pernštejnem im Kreis Vysočina einen tschechischen Rekord aufgestellt. Er schaffte es, zwei Kilo Erbsenbrei mit Zwiebeln in genau 86,32 Sekunden zu essen – so schnell wie niemand vor ihm.



Wie Malý der Brei bekommen ist, weiß man nicht genau. Auf dem Foto, das die Tschechische Nachrichtenagentur machte, sieht er aber ganz zufrieden aus. Wie jemand, der sich die Laune nicht einmal dann verderben lässt, wenn er hört, dass mittags zermatschte Erbsen auf den Tisch kommen – ohne Wurst noch dazu. Und er hat offenbar auch nicht geschummelt – zumindest sind keine Spuren des Breis in seinem ergrauten Oberlippenbart zu erkennen.



Gesagt hat Malý aber erst einmal nichts. Vermutlich hatte er den Mund doch noch voll. Für ihn sprach Miroslav Marek von der Agentur Dobrý den, die in Pelhřimov das Tschechische Buch der Rekorde verwaltet. Seinen Worten zufolge setzte sich Malý gegen vier Konkurrenten durch. Er verwies unter anderem den unter Schnellessern gefürchteten Kamil Hamerský auf Platz drei. Letzterer hat eine Reihe ähnlicher Wettbewerbe gewonnen. Die Niederlage soll er aber mit Humor genommen haben. „Er begründete das damit, dass Brei sich anders verspeisen lässt als Mohnnudeln, die im vergangenen Jahr beim Wettbewerb in Bystřice gegessen wurden“, so Marek.



Die aus Kartoffelteig hergestellten Schupfnudeln kamen bei der Veranstaltung bis 2015 auf die Teller der Wettesser, weil sie als traditionelles Gericht der Region gelten. Nun wurden sie aber durch Erbsenbrei ersetzt. Denn die Hülsenfrüchte verspeiste man in der Gegend schon lange, bevor die ersten Kartoffeln dort angebaut wurden.



Wer sich nun selbst am Erbsen­brei versuchen möchte, dem verrät Marek das Erfolgsrezept des Siegers: Zwei Löffel Brei pro Sekunde zu schlucken, sei Malýs Taktik gewesen. Einen großen Vorsprung arbeitete er sich damit allerdings nicht heraus. Dem Zweitplatzierten fehlten lediglich etwa zwei Löffel. Ebenso wenig trennte den Drittplatzierten von Rang zwei.



Über mittel- bis langfristige Folgen der Teilnahme an einem solchen Wettbewerb ist übrigens nichts bekannt. In Bystřice nad Pernštejnem gibt es aber noch einen anderen Brauch, der vielleicht helfen kann. Jedes Jahr verurteilt ein Tribunal symbolisch einen Sündenbock für alles Unrecht, das in den vergangenen Monaten in der Stadt geschehen ist. Bestimmt kann man das Tier auch gut für Magenschmerzen verantwortlich machen.

Text: Corinna Anton, Foto: APZ