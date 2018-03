„Wollen wir Moskau wirklich gegen uns haben?“

Tschechische Pressekommentare zum Abgang von Ex-Premier Bohuslav Sobotka und die Folgen des Giftanschlags auf den ehemaligen Doppelagenten Skripal













Paradies auf Erden





Der frühere Premier und Vorsitzende der Sozialdemokraten (ČSSD), Bohuslav Sobotka, legt zum 1. April sein Abgeordnetenmandat nieder und verlässt die Politik. Die „Wirtschaftszeitung“ meint, man müsse „am Ende mit Anerkennung über ihn sprechen. Es gibt nicht viele von denen, die an die Seite treten, wenn die Partei, die sie lange Jahre geführt haben, Dinge zu tun beginnt, mit denen sie im Innersten nicht einverstanden sind. In der ČSSD haben diejenigen Oberhand gewonnen, die mit Andrej Babiš regieren wollen.“ (...) „Wie wird man sich an Sobotka erinnern? Es ist modern geworden, ihn zu verspotten. Miloš Zeman spricht über ihn als Loser, der es schaffte, die einst stärkste Partei auf sieben Prozent herunterzubringen. Aber das ist ziemlich ungerecht. Die demokratische Linke macht in ganz Europa eine Krise durch. Das traditionelle linke Programm ist erschöpft, der Sozialstaat ist Realität geworden. Und es treten frische populistische Bewegungen auf den Plan, die das Paradies auf Erden versprechen, und linksorientierte Wähler, die sich in Kunden verwandelt haben, folgen bereitwillig deren Werbung.“













An der Grenze des Unmöglichen





Beim gleichen Thema schaut das sozialdemokratisch orientierte Blatt „Právo“ in die Zukunft: „Nun versucht die ČSSD wieder an einem Strang zu ziehen. Neben Hader in der Sache (zum Beispiel welche Fragen in einem Referendum entschieden werden sollen) erschweren ihr das vor allem die Koalitionsverhandlungen mit ANO. Auch nachdem Sobotka das Abgeordnetenmandat niedergelegt hat, verbleiben in der Sozialdemokratie und ihrer Parlamentsfraktion genug von denen, die das Vertrauen zu Babiš endgültig verloren haben. Das sollte nicht verhindern, die ČSSD als eine Partei zu formen, die ein Ziel hat, auf das sich alle einigen, aber dabei mehrere Vorstellungen darüber hat, welche Wege zu diesem Ziel führen. (...) Gleichzeitig über eine Koalition zu verhandeln, die Parteistrukturen zu beleben, die Mitglieder zu vereinen und die Wähler anzusprechen, das ist eine Aufgabe an der Grenze des Unmöglichen.“













Unglücklicher Versuch





Die Tageszeitung „Mlada fronta Dnes“ aus Babišs Medienreich vermisst Beweise für die russische Schuld im Falle des Giftanschlags auf Sergej Skripal: „Der russische Präsident ist kein Dummkopf, dem entginge, dass ein Befehl zur Ermordung des ausgetauschten Agenten einen weiteren möglichen Austausch von Spionen, der mit Sicherheit anstehen wird, erschweren muss. Die Wahl des Zeitpunkts für die ‚Rache’ kurz nach der Olympiade, vor den Präsidentenwahlen und der Fußballweltmeisterschaft kann innenpolitisch und im Hinblick auf Moskaus internationale Stellung nur jemand als nützlich wahrnehmen, der die Antwort auf die Frage ‚Cui bono’ kennt. Das war ein Russe! Warum? Weil er ein Russe ist! Als ob das noch nicht reichte, bietet der britische Außenminister die recht geschmacklose Parallele an zu dem möglichen Missbrauch der sommerlichen Weltmeisterschaft im Fußball: Hitlers Olympiade im Jahre 1936. (...) Die Empörung der Briten darüber, dass auf ihrem Territorium jemand Menschen auf diese Weise umbringt, ist nachvollziehbar. Leider sah die Öffentlichkeit in diesem rätselhaften Fall keinerlei Beweise. Allein geräuschvolle Beschuldigungen und die Vertiefung des diplomatischen Zerwürfnisses führen schwerlich zur Aufklärung des Falles, an der sich auch die Russen beteiligen müssen. Die aber geben die Verantwortung für die Herstellung und den Besitz des Nervengifts Nowitschok an Tschechien, was kategorisch zurückzuweisen ist. Aber der Versuch Londons, aus der Causa ohne Beweise einen Streit zwischen der EU und Russland zu machen, ist unglücklich. (...) Es gibt es eine Reihe potenzieller Sicherheitsbedrohungen für die demokratische Welt, denen zu begegnen wir ohne Russland kaum in der Lage sind. Ist es wirklich unser Ziel, Moskau gegen uns zu haben?“













Es wird wohl eine Ente sein





Die „Volkszeitung“, ebenfalls aus Babišs Medienholding, geht unter der Überschrift „Ende der Synergie“ aus anderem Blickwinkel an diese Frage heran: „Der Premier in Demission Andrej Babiš würde gerne zusammen mit den europäischen Führern mit einer Vergeltungsgeste Putins Russland zu verstehen geben, dass es nicht normal ist, auf dem Gebiet der Union Gegner zu vergiften. Der Präsident der Republik Zeman ist ein Anwalt Russlands und lehnt das ab. Er relativiert jegliche russische Aggression. Mit seinen Argumenten kann man sich schlecht auseinandersetzen. Immer lässt sich anführen, dass die Beweise nicht ausreichen. Es sei denn, man stützt sich auf Zemans beliebte Weisheit: Wenn etwas aussieht wie eine Ente, quakt wie eine Ente und watschelt wie eine Ente, dann wird es eine Ente sein. In dieser Frage zeichnet sich der bisher größte Streit zwischen den beiden Politikern ab. Babiš sammelt proeuropäische Punkte nicht nur ‚in Brüssel’, sondern auch zu Hause im prowestlichen Lager. Nur dass der Präsident ihn ein wenig in der Hand hat: Er kann ihm seinen Traum, Premier zu sein, verderben und ihm einheizen. Das Problem liegt darin, dass Zeman sich mit den Folgen seiner Taten weder befassen will noch muss.“

zusammengestellt und übersetzt von Josef Füllenbach