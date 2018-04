Blick in die Presse

Tschechische Pressekommentare zum Scheitern der Koalitionsgespräche zwischen ANO und ČSSD sowie über die Sorgen vor einer erneuten Wirtschaftskrise

Verborgene Absichten

9.4.2018



Das Wochenmagazin „Respekt“ ist der Meinung, dass „das Angebot von ANO von fünf Ministerien für die ČSSD mit Rücksicht auf deren Wahlergebnis sehr ordentlich war. Allerdings unter der Voraussetzung einer ‚normalen’ Regierung. Aber Regierungen in Zeiten des strafrechtlich verfolgten Andrej Babiš sind nicht normal. Es begegnen sich hier zwei Sichtweisen; die Bewegung ANO glaubt, dass mit ihr zusammen zu regieren eine Art Prämie ist. Die anderen denken sich jedoch genau das Gegenteil: Ebenso wie Angestellte einen Zuschlag für Arbeit unter riskanten Bedingungen erhalten, wollen auch sie einen besonderen Bonus. Dieser sollte die Kontrolle des Innenministeriums sein. Babiš steht unter Strafverfolgung, zudem hat er bereits mit seinen Angriffen auf den Chef der Generalinspektion der Sicherheitsdienste gezeigt, dass er bereit ist, die Polizei einzuschüchtern. Deshalb wollten die Sozialdemokraten der Öffentlichkeit, aber auch ihren Mitgliedern zeigen, dass sie mit Babiš nicht aus Neigung koalieren, sondern aus dem Gefühl der Verantwortung. Und dazu gehört auch die Möglichkeit, ihm nicht alles durchgehen zu lassen, was ihm in den Sinn kommt. Man braucht die ČSSD nicht zu idealisieren (...), aber die Risiken liegen heute mehr bei ANO. Indem Babiš es ablehnte, der ČSSD das Innenressort zu überlassen, bestätigte er nur die Befürchtungen, dass er verborgene Absichten hat, die er der Öffentlichkeit nicht mitteilen will.“









Erlittene Unbill heimzahlen

7.4.2018



Das Scheitern der Koalitionsverhandlungen zwischen Babiš und den Sozialdemokraten [weitere Informationen dazu im Artikel Schreckgespenst oder Neuwahlen] ist Hauptthema der Wochenendblätter – im Nachrichtenteil wie auch in den Kommentaren. Die Online-Version der Wochenzeitschrift „Echo“ sieht nun den Präsidenten Miloš Zeman am Zuge, „der sich sicherlich dieser Gelegenheit bedienen wird, um Babiš die vor kurzen erlittene Unbill heimzuzahlen – die Auslieferung des Hackers Nikulin an die USA und die Ausweisung von russischen Diplomaten. Zudem hat er sich schon früher deutlich gegen vorgezogene Neuwahlen ausgesprochen (Zemans Flexibilität in seinen Ansichten ist jedoch berüchtigt). Auch seine Präferenzen sind klar – irgendeine Form der Regierungszusammenarbeit zwischen ANO, den Kommunisten und der SPD (Freiheit und direkte Demokratie), also der Parteien, die dem Staatsoberhaupt ideologisch am nächsten stehen und über die er die Regierung erheblich beeinflussen könnte. Er hat ein eminentes Interesse, dass der Premier von ihm abhängig ist, und das kann er leicht erreichen. Er kann weiterhin in ‚schöpferischer’ Weise mit der Verfassung umgehen, mit der Vorstellung einer Beamtenregierung schrecken, für die sich vielleicht sogar im Parlament Vertrauen fände. Und er kann es ausnutzen, dass Babiš nicht fähig ist, praktische Politik zu machen, dass dieser vielleicht auch ahnt, dass der Moment, in dem sein Image einer unaufhaltsamen Maschine irgendwie angekratzt ist, den Anfang vom Ende bedeuten kann, das übrigens sehr schnell eintreten kann.“









Inflationäre Träume

7.4.2018



Die „Volkszeitung“ hält die Erwartung vorgezogener Neuwahlen für verfrüht: „Um sich Neuwahlen vorzustellen, müsste man sich zunächst vorstellen, dass dafür 120 Abgeordnete des jetzigen Parlaments die Hand höben. Ist das real? Ist es real, dass die Aussicht auf irgendeine von Zeman ernannte Beamtenregierung die Piraten oder die ODS dazu brächte, für die Auflösung des Parlaments zu votieren? Hier enden die inflationären Träume und beginnt die harte Realität. Überlegungen über vorzeitige Wahlen sind irgendwie vorzeitig.“









Wille zum Nachgeben nicht grenzenlos

7.4.2018



In der aufgeheizten Atmosphäre, in der kaum eine Äußerung zu den Aussichten einer künftigen Zusammenarbeit die folgende Woche überlebt, sollte man kategorische Urteile nicht überbewerten. Dennoch hat Tomio Okamura seine Chancen schon gewittert; er wäre unter dem Blickwinkel des Aushandelns wesentlich billiger zu haben, aber nach Maßgabe der Auswirkungen auf die praktische Innenpolitik und auf den internationalen Ruf der Regierung um ein Vielfaches teurer. Indem Babiš alles haben will, verdirbt er unter den möglichen Vereinbarungen die seriöseste, in die die Sozialdemokraten offensichtlich mehr guten Willen investiert haben, als es ihnen vor den Wählern zur Ehre gereicht. Viele Beobachter vertreten die Ansicht, dass sich die ČSSD auf der gegebenen Grundlage überhaupt nicht in die Verhandlungen hätten hineinziehen lassen sollen. Das abschließende Verdikt, dass der Wille zum Nachgeben nicht grenzenlos ist, kann, aber muss dennoch nicht das letzte Wort sein. Die Sozialdemokraten haben vielleicht keinen Spielraum mehr zum Nachgeben, allerdings hat die Bewegung ANO wiederum keine große Auswahl.









Sozusagen am Parlament vorbei

6.4.2018



Die „Wirtschaftszeitung“ sieht Tschechien nun in unsicheres Fahrwasser abdriften: „Seit Donnerstag ist sicher: Babiš will mit niemandem die Macht teilen. Wichtig ist für ihn nur, dass er als ‚Chef Tschechiens’ agieren kann. Und er wird unter den gegebenen Möglichkeiten diejenige wählen, von der er überzeugt sein wird, dass sie ihm dies am besten und möglichst lange ermöglicht. Die Variante einer von den Extremisten unterstützten ANO-Regierung kehrt wieder ins Spiel zurück. Dass sie realisiert wird, ist nicht ausgeschlossen; auch Präsident Miloš Zeman propagiert sie. Bloß hatte es bislang den Anschein, dass Babiš an ihr keinen Gefallen findet. Zum einen würde er in den Augen der europäischen Partner nicht gut aussehen, vor denen er in der Rolle eines Liberalen auftreten möchte. Auch innerhalb der eigenen, bisher monolithischen Bewegung könnte er ein Problem bekommen. Okamuras SPD (Freiheit und direkte Demokratie) bezeichnen sogar einige seiner Minister offen als Partei der ‚modernen Faschisten’. Mit den Extremisten bei Abstimmungen im Parlament zusammenzuarbeiten ist etwas anderes, als auf sie das Vertrauen und die Legitimität der ganzen Regierung zu gründen.“ Und nach der Kommentierung weiterer mehr oder weniger wahrscheinlicher Varianten kommt das Blatt zu dem Schluss, dass es „für Babiš offenbar am praktischsten wäre, ohne Vertrauen im Parlament weiter zu regieren. Falls er im Präsidenten einen ‚Mitarbeiter’ findet, könnte er theoretisch immer wieder von Neuem zum Premier ernannt werden, sozusagen am Parlament vorbei. (...) Wegen der Legitimität des Regierens würde sich Babiš den Kopf wohl nicht zerbrechen, er tut es ja nicht einmal jetzt – er ist Premierminister und verfügt über nahezu alle Macht im Lande. Und um nichts anderes geht es ihm. Einziges Hindernis könnte das Verfassungsgericht sein, dem eine solche Umwälzung der Grundsätze der repräsentativen Demokratie offenbar überhaupt nicht zusagen würde.“







Schwerer Schlag für die Solidarität unter den Verbündeten

5.4.2018



Die Tageszeitung „Právo“ greift die Aussage von Gary Aitkenhead, dem Chef des militärischen Forschungslabors Porton Down, auf, die dort vorgenommenen Untersuchungen hätten die Quelle des Nervengifts Nowitschok, das bei dem Anschlag auf den ehemaligen Doppelspion Skripal verwendet wurde, nicht ermitteln können, und fragt, „auf welcher Grundlage haben wir uns geeinigt, Solidarität zu bekunden? Für uns ist diese Frage umso dringender, als wir uns im Hinblick auf eine Reihe von Jahrestagen der Geschichte zuwenden. In diesem Zusammenhang kommt einem der erste tschechoslowakische Präsident Tomáš G. Masaryk in den Sinn – wie hätte er sich wohl in der gegenwärtigen Situation verhalten, nachdem er den Kampf um die gefälschten Handschriften und gegen die fälschliche Beschuldigung wegen eines Ritualmords hinter sich hatte? Und was passiert, wenn die britische Seite nicht mit überzeugenden Beweisen aufwartet, wie werden die Persönlichkeiten reagieren, die zur liberal-demokratischen Elite zählen, die die Behauptungen von Premierministerin May als glaubwürdig akzeptierten?“ Andererseits müsse man sich „mit Rücksicht auf den Fall Litwinenko nicht wundern, dass auch im Fall Skripal der Verdacht auf Moskau fällt. Zur Verfestigung der Verdächtigung trägt auch das Verhalten der russischen Akteure bei, die jeden Augenblick etwas anderes sagen, einschließlich der wiederholten Beschuldigungen-Nichtbeschuldigungen an die Adresse Tschechiens. Kritiker Russlands versichern, dass Moskau auf diese Weise versucht, möglichst große Verwirrung in der Angelegenheit zu stiften, damit der Fall im Chaos untergeht. (...) Solange aber Russland nicht als Täter überführt wird, bedeutet die Aussage des Chefs des Militärzentrums von Porton Down einen schweren Schlag nicht nur für den britischen Außenminister Johnson, sondern auch für die Solidarität unter den Verbündeten – in der EU und vor allem in der NATO.“







AUSLIEFERUNG DES HACKERS NIKULIN AN DIE USA







Zeman kann sich nicht hinter seinem losen Maul verstecken

3.4.2018



Die „Volkszeitung“ meint, man könne die Nachricht über die Äußerung des Sprechers von Staatspräsident Miloš Zeman, die tschechische Regierung und der Justizminister wollten mit der Auslieferung des russischen Hackers Nikulin an die USA deren Präsidenten stürzen, als Aprilscherz der Journalisten abtun, wenn diese Äußerung nicht schon am 31. März erfolgt wäre. „Es könnte scheinen, dass es um eine neue Provokation des Sprechers Jiří Ovčáček geht, der die tschechischen Medien an der Nase herumführen will. Ein Pressesprecher spricht aber nie für sich selbst, sondern er ist überall auf der Welt nur das Sprachrohr seines Herrn. Was er sagt, sagt Zeman (...). Der tschechische Präsident behauptet also allen Ernstes, dass die Babiš-Regierung gegen das Staatsoberhaupt unseres Hauptverbündeten eine Verschwörung angezettelt habe, und dass sie das dadurch gemacht habe, indem sie tat, worum die Administration der USA selber nachgesucht hat. Noch dazu in einem Fall, in dem die Burg offenbar mit dem Ziel intervenierte, dass wir den Russen entgegenkämen. Das sollte Zeman erläutern, er kann sich nicht hinter seinem losen Mundwerk verstecken.“







Eine Chance für ein hartes Vorgehen

9.4.2018



Das Wochenmagazin „Respekt“ hat Verständnis für Trumps Vorgehen gegen China: „Den umfassendsten kybernetischen Krieg einer fremden Macht gegen die Vereinigten Staaten führt nicht Russland, sondern China. Ziel sind amerikanische Firmen, deren Geheimnisse und geistiges Eigentum mit ihren chinesischen Konkurrenten geteilt werden sollen. China steht damit nicht alleine. Länder wie Indien oder Brasilien betrügen ebenfalls. Die jüngsten WTO-Verhandlungen scheiterten eigentlich an der Obstruktion seitens Indiens und Brasiliens im Zusammenspiel mit China. Die größte Bedrohung für weltweit offene Märkte kommt aus diesen neuen Mitgliedsländern, die sich entschieden haben, eine gemischte Wirtschaftsform zu bewahren, die weitere Liberalisierung ablehnen und hinreichend mächtig sind, ihre Position durchzusetzen. Vielleicht hat die Trump-Regierung nicht das klügste Vorgehen gewählt, als sie sich auf Stahl konzentrierte, ihn mit Zöllen belegte, die wichtigsten Verbündeten gegen sich aufbrachte und außerhalb des WTO-Rahmens handelte. Ihre Frustration ist freilich verständlich. Die Vorgängerregierungen übten versteckten Druck aus, handelten im Rahmen des bestehenden Systems, bemühten sich um Einklang mit den Verbündeten – und erreichten kaum etwas. Bei dem harten Vorgehen gegen China sollte man Trump eine Chance geben. Nichts anderes hat bisher funktioniert.“









Kein tollwütiges Geldausgeben

7.4.2018



Die Tageszeitung „Mladá fronta Dnes“ erinnert an die Finanz- und Wirtschaftskrise, die vor zehn Jahren ausbrach, und glaubt, dass die „Große Rezession noch nicht an ihrem Ende angekommen ist, sondern sich zur Zeit wie ein schlafender Vulkan verhält. Die Gewalt der Eruption wird durch die opportunistische Politik der Europäischen Zentralbank beeinflusst, die schon 47 Monate lang ohne Unterbrechung die Zinssätze im negativen Bereich hält (...). Die Krise ist nicht unvorhersehbar. Wir können und müssen uns auf sie vorbereiten. Die Lösung besteht weder in einem panischen Streichen von Ausgaben für die Infrastruktur noch im vorzeitigen Engerschnallen des Gürtels seitens der privaten Haushalte. Sie besteht freilich auch nicht im tollwütigen Geldausgeben. Eine verständige Regierung muss in Zeiten raschen Wirtschaftswachstums Reserven bilden und keineswegs kopflos jedem gebratene Tauben versprechen. Vernünftige Hausväter müssen sparen, falls es ihnen möglich ist. Gerade jetzt geht bei den privaten Haushalten die Sparneigung zurück und umgekehrt ist die Verschuldung auf ihrem historischen Höchststand angelangt. Der Schuldenstand der tschechischen Haushalte hat fast das gleiche Niveau erreicht wie die öffentlichen Schulden; seit Beginn der Krise hat er sich nahezu verdoppelt.“









Abwegige Vorstellungen über höhere Löhne

4.4.2018



Der enorme Kapitalabfluss aus der Tschechischen Republik ins Ausland, darunter vor allem nach Deutschland, wird zunehmend zu einem wichtigen Thema der öffentlichen Debatte – und gelegentlich der Polemik. Auch die „Wirtschaftszeitung“ beschäftigt sich mit dieser Frage: „Eine gute Nachricht ist, dass ein Teil der Unternehmensgewinne in Tschechien wieder investiert wird. Mit einem 30-prozentigen Anteil der Investitionen zählt die tschechische Wirtschaft offenbar noch immer unter die „jungen“ Volkswirtschaften, also dorthin, wo anhaltende technologische Erneuerung notwendig ist und wo Investitionen gebraucht werden. Das ist gut für die Zukunft. Der durchschnittliche Anteil der Investitionen bewegt sich in der EU um 20 Prozent; an der Spitze liegt Irland mit nahezu vierzig Prozent, mit großem Vorsprung vor dem Rest der EU. (...) Aber es gilt auch weiterhin, dass niemand ohne Garantie höhere Gewinne in ein Land investieren wird, das mit hohen Risiken behaftet ist. So wird Tschechien als ‚neues’ Mitgliedsland noch lange eingeordnet werden, und mit sich vermehrenden politischen Äußerungen zum Thema Czexit oder Austritt aus der EU wird das Ausmaß der Risiken noch deutlich steigen. Wenn in Deutschland die Investoren bereit sind, bedeutend längere Fristen zu akzeptieren, bis das eingesetzte Eigenkapital zurückfließt, so gilt nichts davon für Tschechien. Die Vorstellung, dass die höhere Gewinnspanne der Unternehmen hier rasch zu höheren Löhnen als in Deutschland führt, ist deshalb abwegig und aus der Sicht der wirtschaftlichen Stabilität eigentlich gefährlich.“







In der Nachkommenschaft liegt die Zukunft

4.4.2018



Die „Volkszeitung“ beklagt die Benachteiligung von Müttern im Berufsleben: „Trotz langjährige Beteuerungen vieler Regierungen verbessert sich die Situation von Müttern, die nach der Erziehungszeit an den Arbeitsplatz zurückkehren, nur langsam. Mütter kommen selten in ihre ursprüngliche Beschäftigungsposition zurück, und eine halbe Stelle gilt in den Augen mancher Arbeitgeber als nahezu volle Arbeitsstelle, aber für das halbe Gehalt. (...) Paradox, bemerkenswert und alarmierend ist die verengte Sichtweise, die wir den Frauen zuwenden, die sich für Kinder entschieden haben. So als ob es nicht die größte und verdienstvollste Tat wäre, Nachkommen auf die Welt zu bringen. So also ob die Maximalisierung des augenblicklichen wirtschaftlichen Nutzens unser größtes Interesse wäre. Frauen haben das Recht sich zu entscheiden, welche Aufgaben sie nach der Geburt übernehmen wollen, und damit wir sie in der Mutterschaft unterstützen, müssen wir ihnen die Wahl auch ermöglichen. In der Nachkommenschaft liegt die Zukunft.“







Dilettantischer Pfusch

4.4.2018



In Tschechien ist eine Diskussion entbrannt, ob das Land eine neue und vor allem längere Hymne braucht. Es wurde nämlich bemerkt, dass die Zeit, die zum Beispiel bei Olympischen Spielen für das Abspielen der Nationalhymne maximal zur Verfügung steht, von der tschechischen Hymne bei Weitem nicht ausgefüllt wird. Die Tageszeitung „Mladá fronta Dnes“ meint dazu: „Die tschechische Hymne ist wirklich nicht prahlerisch, auch nicht bombastisch. Sie besingt ein schönes Land, ohne dass sie der Tschechen ruhmvolles Geschlecht erwähnte, doch das sollten wir ihr nicht ankreiden. Auch so ist sie schön und für zeremonielle Aufgaben ausreichend lang. Wenn wir noch eine Strophe mit gleicher Melodie hinzufügten, hielte man uns für verrückt: Warum wollen die Tschechen, dass wir ihre Hymne zweimal anhören sollen? Falls sich unsere Sportler danach sehnen, dass die Hymne öfter ertönt, wäre es besser, wenn sie sich darum lieber durch sportliche Erfolge kümmerten als durch ein dilettantisches Hineinpfuschen in die nationalen Symbole.“









Eine Hymne für die Blaskapelle

9.4.2018



Auch die Monatszeitschrift „Reportér“ wendet sich gegen Vorschläge, die tschechische Nationalhymne zu ersetzen oder zu verändern: „Uns droht, von einem Agenten, einem von der Polizei Verfolgten regiert zu werden. Im Parlament sind die autoritären Kräfte in der Überzahl, die ihre Ablehnung der demokratischen Entwicklung der Tschechischen Republik offen zur Schau stellen. Noch streiten sie sich, doch sobald sie sich einig sind, führen sie eine Polizei-Demokratie binnen weniger Stunden ein. Die Bevölkerung schaut mit Befriedigung oder Gleichgültigkeit zu, als ob das die Marsbewohner anginge. In dieser Zeit schlagen die Kritiker der Hymne Verbesserungen vor. (...) Die Hymne zu bearbeiten, ist ein so nichtiges Problem, dass es eigentlich gar nicht existent ist. (...) Lasst die Hymne in Ruhe, ihr habt andere, wirkliche Probleme. Die Hymne wird es auch noch in hundert Jahren geben, und sie wird um hundert Jahre besser sein, falls sie nicht irgendein Wüterich umarbeitet. Und wenn schon, dann schreibt sie um für die Blaskapelle, dann werdet ihr euch dabei wie zuhause fühlen. Oder ich kenne eine Schauspielerin, die kann die Hymne rückwärts singen. Das wäre ein Reißer, nicht wahr?“











zusammengestellt und übersetzt von Josef Füllenbach