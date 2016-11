Blick in die Presse

Tschechische Pressekommentare zu Merkels erneuter Kanzlerkandidatur, Bohuslav Sobotka, der Gesetzesinitiative gegen die Beleidigung des Präsidenten und zu Donald Trump

Auf schmalem Grat | Die Zweimonatszeitschrift „Listy“ beurteilt die Lage von Angela Merkel: „Die Kanzlerin befindet sich zweifellos in der wohl schwierigsten Situation ihrer Regierungszeit. Politische Herausforderungen gab es reichlich. Es ist ein schmaler Grat dazwischen: sich selbst und seinen Überzeugungen treu zu bleiben, oder stur zu wirken und den Eindruck zu erwecken, zum Eingeständnis eines Fehlers und zu einer Kursänderung unfähig zu sein. Angela Merkel balanciert auf diesem Grat. Sie muss mit der Polarisierung der Gesellschaft klarkommen, an die sie nicht gewohnt ist, womit sie gemäß ihrem Wesen schwer umgehen kann und die sie in ihrer immer vulgäreren und aggressiveren Form aus der Fassung bringt.“







Mutter der Nation | Die „Lidové noviny“ kommentiert die Ankündigung Merkels, erneut anzutreten: „Sie könnte auch Vorbild für die Demokraten in den USA sein. Das Material zur Sitzung der CDU vom Wochenende enthielt eine Passage, wonach man sich auch um die kümmern wolle, ‚die sich als Modernisierungsverlierer fühlen und bei den populistischen Parteien von rechts und links Zuflucht suchen’. Das ist ein Gegenpol zur modernen Linken, die (…) auf den Minderheits- und Diskriminierungskurs setzt. Schon im Frühjahr hörte man in den USA die Sorge, Clintons Partei breche über der weißen Arbeiterklasse den Stab, womit sie die ‚Grobiane’ de facto Trump überlässt. Und es geschah so. Merkel hat das im Blick. Auch deshalb ist sie als ‚Mutter der Nation’ erfolgreich.“







Durch eigene Schuld | Die Tageszeitung „Právo“ be­urteilt die Lage des tschechischen Premierministers: Sein inner­parteilicher Rivale „Zimola nutzt Sobotkas grobe Fehler geschickt aus, die dieser in letzter Zeit beging. Es begann mit dem Erschrecken des Premiers, China werde wegen des Dalai Lama in den Wirtschaftsbeziehungen mit Tschechien harte Rache üben; das mündete in der Erklärung der höchsten Verfassungsorgane, die (…) Sobotka politisch schadete. Es folgten unbegründete und allgemein kritisierte Auswechslungen bei der Ministerriege der ČSSD. Der Premier und Chef der Sozialdemokraten Sobotka ist zur Zeit durch eigene Schuld geschwächt. Zimola und seine Unter­stützer schmieden das Eisen, solange es heiß ist.“







Brüchige Demokratie | Das Wochenmagazin „Respekt“ missbilligt den Gesetzentwurf, der Beleidigungen des Präsidenten unter Strafe stellen soll: „Nur weil sich eine mächtige Welle der Kritik erhob, scheint es, dass der Entwurf scheitert. Dennoch, ein Tabu wurde gebrochen, so dass man sich auf einen weiteren Versuch gefasst machen muss, wie Zeman zu helfen ist, seine Kritiker einzuschränken oder auf andere Weise die brüchige nachrevolutionäre Demokratie zu strangulieren. (…) Bloß wird ein weiterer Versuch nicht so offen sein wie der aktuelle Entwurf.“







Auf Demokratie unvorbereitet | Die Tageszeitung „Mladá fronta Dnes“ sieht im amerikanischen Wahlausgang auch Chancen für Tschechien: „Obwohl das Wahlergebnis bislang bei den Schlüsselstaaten der EU Verlegenheit und Befürchtungen auslöste, muss es aus Sicht der Verteidigung tschechischer natio­naler Interessen nicht schlecht sein. Die meisten von Trump im Bereich der Außenpolitik vorgeschlagenen Schritte wirken sich uns gegenüber neutral oder positiv aus. Das gilt aber nur dann, wenn der amerikanische Präsident das Programm umzusetzen beginnt, auf dessen Grundlage er gewählt wurde. Falls er sich also nicht vom republikanischen, aber teilweise auch demokratischen Establishment die Agenda von George W. Bush oder gar den missio­narischen Export der amerikanischen Demokratie in die Welt aufdrängen lässt. Diese Welt ist auf einen ähnlichen Export ebenso wenig vorbereitet wie 2001 Irak oder benachbarte Staaten während des arabischen Frühlings.“

