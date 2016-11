Zeman und der doppelte Botschafter

PZ-16-46-16c.jpg {"PZ-16-46-16c.jpg" : "Andrew Schapiro ist seit zwei Jahren US-Botschafter in Prag."}

Wie die vermeintliche Abwesenheit Andrew Schapiros auf der Prager Burg für Unmut sorgte

So einen Botschafter kann man schon mal leicht übersehen. Gerade wenn es so ein eleganter Typ im Anzug ist, der aussieht wie – na wie eben all diese Herren aussehen. Volles Haar, gewinnendes Lächeln, Hemd gebügelt, Krawatte tadellos gebunden. Ob da nun einer mehr oder weniger im Publikum saß, als Präsident Miloš Zeman am 28. Oktober zum Feiertag auf die Prager Burg geladen hatte – wer weiß das schon genau? Die Präsidentenkanzlei zumindest nicht. Denn sie war sich nach dem Staatsakt sicher, dass der US-Botschafter Andrew Schapiro durch Abwesenheit geglänzt habe.



Das hätte ins Bild gepasst: Politiker, Professoren und andere Eingeladene hatten die Veranstaltung schließlich nach dem Trauerspiel um den Dalai Lama boykottiert. Und Schapiro und Zeman sind nicht gerade ziemlich beste Freunde. Erst im April vergangenen Jahres hatte der Botschafter die Pläne des Präsidenten kritisiert, 70 Jahre Kriegsende in Moskau feiern zu wollen. Zeman hatte daraufhin erklärt, Schapiro könne die Burg jederzeit besuchen, wie alle anderen Touristen auch. Ansonsten seien ihm die Tore verschlossen.



Man sollte meinen, dann hätte Zeman ja eigentlich froh sein müssen, dass Schapiro am 28. Oktober nicht da war. Aber mit Logik kommt man hier nicht weiter. Der Präsident beschwerte sich vielmehr, dass der Besagte als „fast einziger Botschafter in Prag“ nicht zum Staatsakt gekommen sei. Wie er zu der Annahme kam, ist fraglich. Die Protokollabteilung soll die Schuld tragen. Vielleicht hat man die benutzten Sektgläser gezählt, das Ergebnis in eine magische Formel eingesetzt und gelangte so zur Erkenntnis, dass der Amerikaner gefehlt haben muss? Oder Schapiro hat sich verkleidet? Möglicherweise als einer, der den Akt tatsächlich boykottiert hat?



Fest steht jedenfalls – er war da. Oder aber die US-Botschaft beschäftigt Leute, die gut mit Photoshop umgehen können. Denn es soll Beweisfotos geben, die Schapiro bei der Feier zeigen. Die ließen sich manipulieren, könnte man sagen. Es gleicht fast einem Wunder, dass Präsidentensprecher Jiří Ovčáček noch nicht auf die Idee gekommen ist, das zu behaupten. Womöglich hat er stattdessen heimlich mit der Photoshop-Abteilung der Amerikaner Kontakt aufgenommen und möchte von ihnen wissen, ob sie auch verschollen geglaubte Hitler-Artikel wie echt aussehen lassen könnten. So würde sich Zeman vielleicht die Peroutka-Entschuldigung doch noch sparen.



Bei Schapiro dagegen kam er nicht um ein leises „sorry“ herum. Denn neben den Fotos ist noch ein vertrauenswürdiger Zeuge aufgetaucht. Die Anwesenheit Schapiros habe „der deutsche Botschafter Arndt Freytag von Loringhoven bestätigt, der neben Schapiro saß“, schrieb die Tschechische Nachrichtenagentur. Das klingt plausibel. Andererseits wird Loringhoven demnächst Geheimdienst-Chef der Nato. Das macht ihn in der Sache doch irgendwie verdächtig. Und wer kann denn überhaupt die Anwesenheit des deutschen Botschafters auf der Burg bestätigen? Schapiro bestimmt. Der saß ja neben ihm. Aber sonst? Und warum müssen die beiden bei so einer Veranstaltung eigentlich unbedingt nebeneinander Platz nehmen? Wo sie sich doch auch irgendwie recht ähnlich sehen. So aus der Ferne zumindest. Ist doch klar, dass Miloš Zeman da durcheinander kommt.

Text: Corinna Anton, Foto: APZ