Kommentar: Unbedachte Schritte

sobotka_opt.jpg {"sobotka_opt.jpg" : "Bohuslav Sobotka versucht mit Personalwechsel sein Kabinett zu retten."}

Sobotka erfüllt mit Ministerwechseln die Wünsche seiner Kontrahenten

Seit den verlorenen Regional- und Senatswahlen irrlichtert Premier­minister Sobotka durch die politische Landschaft. Zunächst ließ er wissen, die Sozialdemokraten müssten die städtischen jungen und liberalen Wähler stärker ansprechen. Doch die stieß er bald danach vor den Kopf, als er die von China erbetene und von der Burg erpresste Erklärung unterschrieb, Tschechien sei auch nach dem Empfang des Dalai Lama durch den Kulturminister der Auffassung, dass Tibet untrennbarer Bestandteil Chinas sei.



Das angekündigte Revirement in der Regierung endete mit einem Fiasko. Weder ist zu erkennen, womit die beiden geschassten Ressort­chefs für Gesundheit und für Menschenrechte aus dem Team negativ herausragten, noch bringen die Ersatzleute das Zeug mit, dem Regierungsschiff neue Fahrt zu geben. Es sieht eher nach Verlegenheitslösungen für die Besetzung von Posten aus, deren Inhaber ohne ersichtlichen Grund abgelöst wurden. Man kann auch sagen: Mit beiden Auswechslungen hat Sobotka offenbare Wünsche seines Intimfeindes Zeman und seines Hauptrivalen Babiš erfüllt. Und auch sonst scheint Sobotka in seinem Dauerkonflikt mit Zeman klein beizugeben, indem er schon mal signalisiert, seine ČSSD werde Zeman in der 2018 anstehenden Präsidentenwahl unterstützen.



Selbst die dem Regierungschef bislang gewogenen Medien sind irritiert. Niemand kann sich auf seine erratischen Schritte und unbeholfenen Äußerungen einen Reim machen. Vizepremier Babiš zeigt sich öffentlich belustigt. Damit können auch die deutsch-tschechischen Beziehungen in schwierigeres Fahrwasser geraten. Denn Sobotka gilt mit seinen engsten Mitarbeitern, dem Staatssekretär für Europafragen Prouza und dem Chefberater sowie ehemaligen EU-Kommissar Špidla – man könnte auch noch Außenminister Zaorálek hinzunehmen – als ein Team, das von zentraler Stelle aus die Zusammenarbeit mit Deutschland intensiviert hat. Gegenseitige Besuche der Regierungschefs sowie der im Sommer 2015 zwischen den beiden Außenministern vereinbarte Strategische Dialog in zehn wichtigen Politikfeldern sprechen eine deutliche Sprache. Andere in der Regierung, auf der Burg und im Parlament betrachten dies mit Argwohn und setzen durchaus andere Akzente. Auch mit Blick auf einen stabilen Draht zu den Visegrád-Ländern kann es Berlin nicht gleichgültig sein, wenn Sobotka nun durch unbedachtes Agieren an Ansehen und Rückhalt verliert.

Text: Josef Füllenbach, Foto: Vláda ČR