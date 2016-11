Blick in die Presse

Tschechische Pressekommentare zum nächsten US-Präsidenten, dem Kapitalabfluss aus Tschechien und zur Beliebtheit von Andrej Babiš

Krampfhaftes Lächeln | Die Tageszeitung „Právo“ sieht im amerikanischen Wahlausgang vor allem eine große persönliche Niederlage von Hillary Clinton: „Sie büßte für zwei schwere Fehler. Der erste war ihre Inkonsistenz, also häufige Wechsel ihrer Ansichten. (…) Der zweite war ihre abgrundtiefe Liebe zu Geld und Prunk, eine Eigenschaft, die sie mit ihrem Ehemann Bill teilt. (…) Die demokratische Kandidatin ist einfach an ihrem eigenen Verhalten gescheitert. In dem dauernden krampfhaften Lächeln sahen viele am Ende Falschheit und Unaufrichtigkeit. Dies zusammen machte Hillary viel weniger glaubwürdig als ihren Gegenspieler, der gewiss sehr kontrovers ist, aber er war auf seine Weise im Unterschied zu seiner Gegnerin authentisch.“







Wie eine Kolonie | Die „Hospodářské noviny“ thematisiert die hohen Kapitalabflüsse aus Tschechien ins Ausland. In der EU sei „Konvergenz, also die Angleichung der Produktivität der Volkswirtschaften, (…) nur einem Land gelungen, und das ist Irland, das außer auf niedrige Steuern auf Bildung setzte. Es gelang Irland, genug Geld und Kraft aufzubringen, um gut verdienende Iren, die im Ausland arbeiteten und studierten, davon zu überzeugen, nach Hause zurückzukehren, dort zu investieren und ihre Erfahrungen weiterzugeben. In Tschechien messen wir den Bildungsstand an der Zahl der Diplome von irgendwelchen obskuren Bildungsinstituten und Ausländer lehnen wir ab. Auch deshalb lernen wir sicherheitshalber keine Sprachen, obgleich Tschechisch tatsächlich nicht 1,5 Milliarden Menschen sprechen so wie Englisch. Wir sind ein Volk, das prächtig und billig produzieren und die Gewinne ins Ausland abführen kann. Früher nannte man das eine Kolonie.“







Babiš im Minenfeld | Die Wochenzeitschrift „Echo“ blickt mit Skepsis auf die vielen Umfragen, die ANO mit Finanzminister Babiš an der Spitze schon als sicheren Sieger der Parlaments­wahlen in knapp einem Jahr aussehen lassen: „Babiš schafft es auch dank seiner Medienmacht, die öffentliche Agenda zu bestimmen; deshalb dürfte er im Jahr vor den Wahlen sogar die strittige Einführung der elektronischen Kassen überstehen. Der Wähler kann von dem Bild des energischen Milliardärs fasziniert sein, neben dem die Konkurrenten langweiligen Patronen gleichen, die sich in unendlichen Diskussionen verlieren. Dennoch bewegt sich der Eigentümer von Agrofert in einem Minenfeld, das durch seinen eigenen Interessenkonflikt erzeugt wird. Mit dessen Folgen kann er jederzeit konfrontiert sein und die mühsam errungene Popularität rasch verlieren. Im ungünstigsten Augenblick kann der Fall Storchennest wieder hochkommen. (…) Es ist nicht einmal ausgeschlossen, dass die Europäische Kommission den Tschechen die europäischen Fonds wegen Babiš völlig sperrt. Es hat wenig Sinn, jetzt irgendwelche Voraussagen zu treffen.“

Textauswahl und Übersetzung: Josef Füllenbach