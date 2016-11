Wir sind Trump

PZ-16-46-03b.jpg {"PZ-16-46-03b.jpg" : "Trump im Quadrat: In Tschechien findet er viele Nachahmer"}

Politiker begrüßen neuen US-Präsidenten – Zeman und Babiš eifern ihm nach

Schockstarre, Entsetzen, Angst vor dem Weltuntergang nach dem Wahlsieg von Donald Trump? Fehlanzeige. In Tschechien freute sich in der vergangenen Woche nicht nur Staatsoberhaupt Miloš Zeman über den neuen US-Präsidenten.

Zeman erinnerte daran, dass er sich als „einer von wenigen europäischen Politikern“ bereits im September öffentlich für Trump ausgesprochen hatte. Er stimme mit Trumps Positionen beim Thema Migration und Bekämpfung des islamistischen Terrors überein, sagte er nun. Auch seine Sprache sei „klar, manchmal derb, aber verständlich“. Er lud Trump zum offiziellen Besuch ein. Dass er selbst gelegentlich als „tschechischer Donald Trump“ bezeichnet werde, sei für ihn übrigens keine Beleidigung, so Zeman, sondern eine Auszeichnung.

Etwas weniger euphorisch äußerte sich Premier Bohuslav ­Sobotka (Sozialdemokraten). Er sei überzeugt, dass die USA unter Trumps Führung weiterhin ein verlässlicher Partner und Verbündeter sein werden. „Trump weiß im Unterschied zu einigen seiner Vorgänger wenigstens, wo Tschechien liegt“, erklärte Sobotka – und spielte damit auf Trumps tschechische Ex-Frau Ivana an. Trumps schwierigste Aufgabe sei es nun, die gespaltene amerikanische Gesellschaft wieder zu einen.

Vizepremier und Finanzminister Andrej Babiš (ANO) räumte zwar ein, dass Trumps Wahlkampfrhetorik manchmal „etwas wahnsinnig“ gewesen sei, aber Wahlkampfauftritte seien etwas anderes als im Weißen Haus zu residieren. Babiš verglich sich ebenfalls mit Trump – auch er sei Unter­nehmer und politisch unkorrekt.

Diplomatisch drückte sich der Chef der Christdemokraten Pavel Bělobrádek aus. Die Wähler hätten gezeigt, dass sie eine Veränderung wollten. Das könne „eine Warnung oder eine Inspiration“ sein. Die tschechischen Kommunisten gaben sich von Trumps Wahlsieg nicht überrascht. Hillary Clinton sei „schwach“ gewesen und habe traditionelle linke Wähler verloren.

Der ehemalige Außenminister Karel Schwarzenberg (TOP 09) erwartet nach Trumps Wahl zum Präsidenten ein „politisches Erdbeben“ in der Welt. ODS-Chef Petr Fiala forderte die Politiker hierzulande auf, sich auf eine gemeinsame Außenpolitik zu verständigen.

Wirtschaftsexperten äußerten sich zurückhaltend. „Der Sieg Donald Trumps ist ein Aufstand der armen Amerikaner gegen die weißen Eliten, die bildlich gesprochen ,fraßen und dabei noch schmatzten‘, und das auch im ideologischen Sinne“, so der Präsident der Tschechischen Wirtschaftskammer Vladimír Dlouhý. Er sei aber „nicht der Meinung, dass Trump eine Lösung ist“.

Deutliche Worte fanden einige tschechische Wissenschaftler und Künstler, die in den USA leben. Entsetzt zeigte sich zum Beispiel die Kunsthistorikerin und Urenkelin Tomáš Garrigue Masaryks Charlotta Kotíková. Der Chemiker Josef Michl äußerte sich besorgt wegen Trumps Klimapolitik. Es lasse sich schwer vorhersagen, was er von seinen Wahlkampfversprechen wirklich umsetzen wolle.

Das hat hierzulande übrigens auch die Debatte über eine US-Radarbasis in Tschechien wieder aufflammen lassen. Trumps Mitarbeiter Rudy Giuliani hatte das Projekt ins Gespräch gebracht, das ab 2006 für heftige Diskussionen in Tschechien gesorgt hatte. Premier Sobotka bezeichnete Spekulationen darüber jedoch als „Science Fiction“, da eine Radarstation in Tschechien die Beziehungen zu Russland verschlechtern würde.

Tschechische Ex-Frau als Botschafterin?

An Selbstbewusstsein mangelt es Donald Trumps Ex-Frau Ivana nicht. „Ich bin sehr bekannt auf der ganzen Welt, nicht nur in Amerika“ – mit diesen Worten hat sie sich im Interview mit der „New York Post“ als US-Botschafterin in Prag empfohlen. „Ich komme von dort, Tschechisch ist meine Muttersprache und jeder kennt mich“, sagte sie. Und verwies darauf, dass sie drei Bücher geschrieben habe, die in 25 Sprachen übersetzt worden seien. Für den Botschafterposten schlage sie sich selbst vor, so die 67-Jährige, die von 1977 bis Anfang der neunziger Jahre mit Trump verheiratet war. Egal was ihr Ex-Mann davon hält: In Prag würde man Ivana offenbar mit offenen Armen empfangen. Sie wäre eine „sehr gute“ Diplomatin, sagte der für Europa­angelegenheiten zuständige Staatssekretär Tomáš Prouza. Er erwarte nicht, dass jemand protestieren würde. Auch Premier Sobotka hätte nichts gegen Ivana: „Wenn Frau Trump Lust darauf hat und Präsident Trump sich dafür entscheidet, dann könnte das eine schöne Linie sein, die Tschechien mit Trump verbindet“, meinte er im Tschechischen Rundfunk.

Text: ca/id/čtk, Foto: APZ