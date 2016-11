Und raus bist du

vlada_opt.jpg {"vlada_opt.jpg" : "Die Regierung bei der Arbeit: Sind die Minister müde geworden?"}

Premier Sobotka will sein Kabinett umbilden – er spricht von müden Ministern

Wer einen Schuldigen sucht, fängt selten bei sich selbst an. Tschechiens Premier ­Bohuslav Sobotka sucht gerade händeringend – erstens nach Schuldigen für die Wahl­debakel und Umfragemisere seiner ­Sozialdemokraten (ČSSD). Und zweitens nach einer Strategie, wie er die Partei bis zu den ­Abgeordnetenhauswahlen im Oktober 2017 wieder auf Vordermann bringen kann.

Eines ist für Sobotka in jedem Fall ausgeschlossen: Die Zusammen­arbeit mit Staats­präsident Zeman sei keine ­Option, um junge Wähler zu gewinnen, sagte er in einem ­Interview mit der Wochen­zeitung „Echo“. „Er ist eher zu einem national-konservativen Politiker geworden. Unsere ­Zukunft kann nicht darin liegen, sich an das anzulehnen, was Miloš ­Zeman repräsentiert, denn das ist ein Weg in die Vergangenheit“, so der Premier.

Er reagierte damit auf die Wortmeldungen einiger Sozialdemokraten nach den enttäuschenden Regionalwahlen, wieder eine Annäherung zwischen der Partei und dem Präsidenten zu suchen. Vor allem Innenminister Milan Chovanec hatte dafür geworben.

Auch einem geforderten innerparteilichen Referendum zur Bestimmung des Präsidentschaftskandidaten erteilte Sobotka eine Absage. Dies würde nur zu Zwist innerhalb der Partei führen. „Und die Menschen wählen keine zerstrittenen Parteien“, so der Regierungschef.

Zeman fordert Rücktritt

In einem Brief an die Partei­mitglieder kündigte Sobotka zudem Personalveränderungen sowohl in der Regierung als auch in der Partei an. Die ČSSD ­brauche „neues Blut“, erklärte er. „Einige Kollegen sind müde und müssen ausgetauscht werden. Konkrete Namen nenne ich innerhalb des nächsten Monats.“ Verbessert werden müsse laut Sobotka vor allem die Fähigkeit, die Ergebnisse der Arbeit richtig zu präsentieren. „Am Beispiel von ANO sieht man, dass die Präsentation ­allein oft reicht“, so der Premier.

Präsident Zeman wartete nicht, bis Sobotka seine Pläne konkretisierte. Er forderte bereits am Sonntag öffentlich den Rücktritt eines Ministers – allerdings nicht aus den Reihen der Sozialdemokraten. Der für Kultur zuständige Christdemokrat Daniel Herman habe den Interessen des Staates geschadet, sagte Zeman im Gespräch mit dem Internetportal „Parlamentní listy“. Er spielte damit auf Hermans Treffen mit dem Dalai Lama an. Der Präsident schloss nicht aus, mit Sobotka über Herman zu sprechen, wenn er den Premier wegen der geplanten Änderungen bei den Sozialdemokraten trifft.

Sobotka hatte auch die Chefs der Koalitionspartner aufgerufen, die Arbeit ihrer Minister zu hinterfragen. Die Vizepremiers Andrej Babiš (ANO) und Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) sehen aber derzeit keinen Grund für einen Wechsel. Stattdessen ­kritisierte der Finanzminister Sobotka dafür, dass er in seinem Brief die „Anti-Babiš-Rhetorik“ der Oppositionsparteien übernommen habe. Gründe für den Misserfolg bei den jüngsten Wahlen sollte der Premier ­anderswo suchen als bei ANO, so Babiš.

Bei den Regionalwahlen Anfang Oktober hatte ANO in neun von 13 Kreisen die meisten Stimmen erhalten und die Mehrheit der Kandidaten für den zweiten Durchgang der Senatswahlen gestellt. Die ČSSD hatte dagegen massiv an Stimmen verloren.

Ähnlich sehen die aktuellen Umfragewerte aus. Einer am Wochenende veröffentlichten Erhebung von TNS Aisa zufolge würde ANO die Wahlen zum Unterhaus mit 34 Prozent gewinnen. Die Sozialdemokraten kämen auf 15 Prozent, die ODS auf 8,5 und die Kommunisten sowie TOP 09 auf je 7,5. Außerdem würden die Christdemokraten und Tomio Okamuras rechtspopulistische SPD mit je 6,5 Prozent ins Unterhaus einziehen. Die restlichen Parteien würden an der Fünfprozenthürde scheitern.

Nur wenige Tage vorher hatte das Meinungsforschungsinstitut STEM ermittelt, dass derzeit nur 14,4 Prozent der Wähler der Partei von Premierminister ­Sobotka ihre Stimme geben würden. Auch STEM sah ANO mit 29,7 Prozent deutlich in Führung, gefolgt allerdings von den Kommunisten mit 14,6 Prozent. Bei den Wahlen 2013 kamen die Sozialdemokraten noch auf 20,5 Prozent und wurden stärkste Kraft im Unterhaus.

Text: Corinna Anton und Ivan Dramlitsch, Foto: Úřad vlády ČR