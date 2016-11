Blick in die Presse

Tschechische Pressekommentare zur Ehrung von Jiří Brady, Zemans Rede zum Staatsfeiertag, den Wahlkampf in den USA und zu den tschechischen Freiheitskämpfern

Neue Definitionen | Das Magazin „Respekt“ zieht Schlüsse aus den Ereignissen vor und am Feiertag und aus dem Streit um die Ehrung Jiří Bradys: „Die Grenze der Geduld liegt bei jedem woanders. Dennoch sieht es nun so aus, als würde kein geringer Teil der Gesellschaft sagen: Das reicht! (…) Selbst unter treuen Anhängern Miloš Zemans. Nun geht es darum, die aufgestaute Energie in die richtige Richtung zu lenken. (…) Das Wichtigste ist, dass wir über allgemeine Regeln sprechen. Man darf Veränderungen nicht mit konkreten Politikern verbinden, denn das führt oft zu Enttäuschungen. Miloš Zeman war 1998 nicht die richtige Antwort auf die Skandale Václav Klaus’. Und genauso wenig ist Andrej Babiš die Antwort auf die Affäre um Petr Nečas. Wir dürfen jetzt keinen weiteren Retter suchen. Stattdessen müssen wir unsere Beziehung zu unserem Staat, seine Ausrichtung und die Regeln, nach denen wir ihn lenken wollen, neu definieren.“







Europäische Träume | Mit Miloš Zemans Rede zum Feiertag befasst sich die „Lidové noviny“: „Überraschend ist sein Verhältnis zur Europäischen Union. Noch im eigenen Wahlkampf vor vier Jahren trat Zeman als erklärter Euroföderalist auf. Jetzt besteht sein europäischer Traum aus souveränen Nationalstaaten, die nach gemeinsamen Interessen suchen und keineswegs aus einer übermäßig bürokratischen EU, die sich wegen ihres Demokratiedefizits immer weiter von den Bürgern entfernt. Das ist eine völlig legitime Position, aber sie entspricht nicht den Vorstellungen und der Praxis der Regierung von Bohuslav Sobotka, die darauf setzt, mit ihren Meinungen nah am Kern der Union (also an Deutschland) zu sein. Dabei bestimmt doch die Regierung über die Richtung der Außenpolitik und über das Verhältnis zur EU, genau die Kräfte also, die so devot waren, als es darum ging, China zu unterstützen. Werden sie das bisherige Verhältnis zur EU ebenso entschieden verteidigen? Sind sie imstande, ebenso überzeugende und unbürokratische Reden wie Miloš Zeman zu halten, in denen sie von ihrem europäischen Traum schwärmen? Die Frage richtet sich nicht an die Menschen auf den Straßen und Plätzen oder in den sozialen Netzwerken, sondern an konkrete Personen vom Typ eines Bohuslav Sobotka, Lubomír Zaorálek oder Tomáš Prouza. Gerade sie sollten sich vom Präsident angesprochen fühlen.“







Pikante Zusammenhänge | Die „Hospodářské noviny“ kommentiert die neusten Entwicklungen im Wahlkampf in den USA: „Wir wissen nicht, was das FBI herausgefunden hat. Man weiß nur, dass es um E-Mails geht, die unerwartet auf dem Computer von Anthony Weiner gefunden wurden, dem Ex-Mann von Hillary Clintons Beraterin Huma Abedin. Einen pikanten Zusammenhang muss man noch erklären: Gegen Weiner wird ermittelt, weil er einer 15-jährigen Sex-Nachrichten geschickt haben soll. Daraus geht etwas Grundlegendes hervor: Wenn Clinton gewählt wird, dann wird sie die erste Präsidentin in der Geschichte der USA sein, gegen die am Tag ihres Amtsantritts Untersuchungen der US-Bundespolizei laufen. Amerika befindet sich am Abgrund einer Verfassungskrise.“







Fragwürdige Kämpfer | Anlässlich des Feiertags macht sich das Nachrichtenportal „idnes.cz“ Gedanken über den Tschechischen Verband der Freiheitskämpfer (ČSBS): „Tschechischer Verband der Kämpfer für den Totalitarismus. So sollte diese Organisation heißen, wenn man nach dem Verhalten ihrer Führungspersonen urteilen würde. (…) Man könnte sagen, uns braucht nicht zu interessieren, wie sich diese Leute verhalten, weil wir keine Mitglieder des Verbands sind. Das Problem ist, dass das alles zu uns gehört: die Geschichte und die Gegenwart, die Zukunft und auch der künftige Umgang mit unserer Vergangenheit. (…) Der Begriff Freiheitskämpfer ist schon fast zu einer hohlen Phrase geworden und wandelt sich langsam zum Gegenteil. (…) Die Freiheits­kämpfer entstanden als Gemeinschaft derer, die einen Weg anzubieten hatten: Sie wollten zeigen, dass es einen Sinn hat, für etwas zu kämpfen, dass es sinnvoll ist, die Freiheit zu verteidigen und dass man das alles nicht gratis bekommt. Denn diejenigen, die kämpften, haben auch für diejenigen mitgekämpft, die nicht kämpften. (…) Vielleicht ist es Zeit, eine neue Organisation zu gründen, die das hält, was von ihr erwartet wird. Es wäre nicht schlecht, wenn das passieren würde, bevor der letzte Veteran gestorben ist.“

Textauswahl und Übersetzung: Corinna Anton