Wem Ehre gebührt

PZ-16-44-01a.jpg {"PZ-16-44-01a.jpg" : "Kerzen statt Kronleuchter: Am Altstädter Ring fand am 28. Oktober eine Alternativveranstaltung zum Festakt auf der Burg statt."}

Tausende demonstrieren am Feiertag gegen den Präsidenten. Zeman zeichnet Verheugen aus – Brady reist mit Medaillen zurück

Wenn Václav Havel irgendwo auf einer Wolke sitzt und beobachtet, was hier unten in Tschechien geschieht, dann dürfte er sich am Freitag amüsiert haben. Nach dem Theater um den Dalai Lama und den Holocaust-Überlebenden Jiří Brady trafen sich am Feiertag in Prag tausende Menschen auf dem Altstädter Ring, um den 28. Oktober, den „Tag der Entstehung eines selbstständigen tschechoslowakischen Staates“ zu begehen. Als Alternative zum offiziellen Akt auf der Burg war die Veranstaltung angekündigt – und sie war eindeutig eine Demonstration gegen Miloš Zemans Auftreten in den Tagen und Wochen zuvor.



Eingeladen hatte der stellvertretende Vorsitzende des Abgeordnetenhauses und Chef der Partei STAN Petr Gazdík. Seinem Aufruf folgten unter anderem Landwirtschaftsminister Marian Jurečka (KDU-ČSL), viele Bürgermeister, Vertreter von Hochschulen und die ehemalige Vorsitzende des Abgeordnetenhauses Miroslava Němcová (ODS). Auch Kulturminister Daniel Herman (KDU-ČSL) war gekommen. Er erklärte, er würde sich im Geiste der von Václav Havel begründeten Tradition jederzeit wieder mit dem Dalai Lama treffen. „Ich glaube, dass Wahrheit und Liebe irgendwann einmal wirklich über Lügen und Hass siegen müssen“, sagte er in Anlehnung an das bekannte Zitat des Dichterpräsidenten.



Unter den Rednern war der ehemalige Regierungs- und Senatsvorsitzende Petr Pithart (KDU-ČSL). Er rief dazu auf, Tschechien nicht in eine Firma zu verwandeln. Wegen dem Streit um Brady hatten neben Němcová auch andere Vertreter der ODS sowie der TOP 09 und der Christdemokraten den offiziellen Festakt am Freitag auf der Burg boykottiert. Der emeritierte Prager Erzbischof Miloslav Kardinal Vlk sprach unter anderem von „Geschäftemacherei“ mit Staatsorden. Auch die ehemalige First Lady Dagmar Havlová lehnte die Einladung ab.



Kommunisten protestieren

Die Gegenveranstaltung auf dem Altstädter Ring moderierte der Schriftsteller und Komponist Michal Horáček – auf der Burg sah man darin den Startschuss für seine Kampagne, da vermutet wird, Horáček wolle sich um das Amt des Präsidenten bewerben. Kritik kam auch von der Kommunistischen Partei. Sie verurteilte die alternative Feier als „Schändung der tschechischen Staatlichkeit“ und bezeichnete die Teilnehmer als „Eliten, die bereit sind, sich in den Dienst ausländischer Interessen zu stellen“.



Diese zündeten zum Schluss der Kundgebung Kerzen an und sangen die tschechische Hymne. Danach schlossen sich Hunderte einem Protestmarsch zur Burg an. Sie trugen eine Statue von Miloš Zeman mit einem Raben auf dem Kopf, der ein Stück Metall im Schnabel hielt. „Das ist der Orden des Ostwindes“, erklärte einer der Organisatoren, die sich an Zemans russland- und chinafreundlichen Äußerungen stören. Unterwegs riefen die Demonstranten „Wir sind nicht China“, „Weg mit Miloš“ und „Havel lebt“.



Begonnen hatte die Aufregung um die Feier am 28. Oktober kurz nach dem Besuch des Dalai Lama in Prag. Weil sich Herman mit dem Geistlichen getroffen hatte, strich Zeman den ehemaligen Auschwitzhäftling Brady – einen Verwandten des Kulturministers – von der Liste derer, die am Feiertag einen Orden bekommen sollten. So lautet Hermans Version. Die Burg dementiert das nach wie vor.



Plädoyer für die Demokratie

Brady flog am Dienstag zwar nicht mit einer Auszeichnung des Präsidenten, dafür aber mit einem ganzen Koffer voller anderer Orden zurück in seine zweite Heimat Kanada. Das Abgeordnetenhaus ehrte ihn bereits am Donnerstag. Der Vorsitzende der Kammer Jan Hamáček überreichte Brady eine Gedenkmedaille für seinen „lebenslangen Einsatz für die Menschenrechte“. Premierminister Bohuslav Sobotka verlieh ihm die Karel-Kramář-Gedenkmedaille.



Am Altstädter Ring erhielt Brady am Freitag zudem die Verdienstmedaille der Palacký-Universität Olomouc und eine Ehrung des Oberbürgermeisters der mährischen Kreisstadt Zlín. Am Montag übergab der Brünner Oberbürgermeister Petr Vokřál (ANO) dem 88-Jährigen eine Urkunde zum Dank dafür, dass er in aller Welt Zeugnis davon ablegt, was er im Nationalsozialismus erlebt hat. Am Tag zuvor hatten mehrere hundert Menschen Brady in seiner Heimat­stadt Nové Město na Moravě begrüßt. „Hier bin ich wirklich zu Hause“, sagte der Wahlkanadier dort. Was in Prag geschehen sei, habe er „im Leben nicht erwartet“. Es gehe nicht nur um ihn, sondern um die Demokratie. „Setzt euch bitte dafür ein“, ermutigte er seine Unterstützer und forderte sie auf, wählen zu gehen.



Der Präsident bekam von den Protesten nicht viel mit. Er ehrte auf der Burg 30 Personen. Die höchste staatliche Auszeichnung, den Weißen Löwen, verlieh er vier Männern, die im Zweiten Weltkrieg gegen die Nationalsozialisten gekämpft hatten, dem Prager Erzbischof Dominik Kardinal Duka und dem deutschen Politiker und ehemaligen EU-Kommissar Günter Verheugen. Letzterer war der einzige Ausländer unter den Geehrten. Von 1999 bis 2004 hatte er für die Europäische Kommission unter anderem die Beitrittsgespräche mit Tschechien und den weiteren damaligen Anwärtern auf die Mitgliedschaft geführt.

Text: Corinna Anton, Foto: ČTK/David Taneček