Über viele Brücken

sobotka_opt.jpg {"sobotka_opt.jpg" : "Sobotka bei der Eröffnung der Landesausstellung in Nürnberg"}

Seehofer und Sobotka eröffnen Ausstellung in Nürnberg – und sprechen über Verkehrswege

Ob in 700 Jahren auch nach Horst Seehofer und Bohuslav Sobotka einmal eine Straße zwischen Bayern und Böhmen benannt wird? Sollte es soweit kommen, dann wird der 19. Oktober wohl ebenfalls in die Geschichte eingehen – zumindest was den Symbolwert anbelangt. Zuerst eröffneten der Premier und der Ministerpräsident in Nürnberg die tschechisch-bayerische Landesausstellung über Karl IV., den Namensgeber der Via Carolina. Anschließend sprachen sie über die aktuelle Verkehrsverbindung zwischen Bayern und Böhmen.



Die Ausstellung über Karl IV. und die Kunst seiner Zeit ist im Germanischen National­museum zu sehen und knüpft an den Teil an, der von Mai bis September in Prag gezeigt wurde. Mit mehr als 90.000 ­Besuchern zählte die Schau hierzulande zu den erfolgreichsten der vergangenen Jahre. Die Ausstellung in Nürnberg ist mit rund 170 Exponaten etwas kleiner als die in Prag. Besonders interessant ist laut Hauptkurator und Leiter der Prager Nationalgalerie Jiří Fajt ein Kreuz von Papst Urban V., eine Leihgabe aus der Schatzkammer des Prager Veitsdoms.



Premier Sobotka verwies in Nürnberg eher auf den Symbol­gehalt der Ausstellung. Ihre ­Bedeutung liege darin, dass sich Tschechen wie Bayern auf Karls Erbe berufen könnten, sagte er, und wünschte sich zwischen Böhmen und Bayern „immer mehr kulturelle Brücken“.



Dass die Länder noch enger zusammenrücken, dafür wollen auch Sobotka und Seehofer selbst sorgen, die sich nun bereits zum fünften Mal innerhalb von zwölf Monaten trafen. Verbessern soll sich ihren Worten zufolge vor allem die Eisenbahnverbindung. Sobotka hofft, dass die Strecken Pilsen–Nürnberg und Pilsen–München in den Bundesverkehrswegeplan als Prioritäten aufgenommen werden. „Auf unserer Seite modernisieren wir die Bahn­strecken, wir investieren viel, damit die Verbindungen besser und schneller werden“, sagte Tschechiens Premier.



Neben schnelleren Schienen schwebt ihm eine zweite Autobahnverbindung nach Bayern vor. Außerdem habe sein Land Interesse daran, die Zusammenarbeit der Grenzstädte und der Regionen auszuweiten. Er sprach sich auch dafür aus, den Deutsch-Unterricht in Tschechien und den Tschechisch-Unterricht in Bayern zu intensivieren.



Kinder und Jugendliche, die die Sprache der Nachbarn lernen, hob auch Horst Seehofer hervor. Seinen Worten zufolge könnten sie Brückenbauer zwischen beiden Ländern sein – wie Kaiser Karl IV. vor 700 Jahren.

Text: ca/čtk, Foto: Vláda ČR