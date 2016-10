Blick in die Presse

Tschechische Pressekommentare zu den Russland-Sanktionen, der Treue einiger Politiker gegenüber China, dem Streit um die Auszeichnung von Jiří Brady und dem Wahlkampf in den USA

Schlauer Hasenfüßler | Die „Hospodářské noviny“ glossiert die Haltung des Premiers zum Thema Sanktionen gegen Russland: „So mancher, außer Merkel etwa auch Donald Tusk, verurteilt Moskau scharf. Nur dass aus dem Schlussdokument des EU-Gipfels – wegen des Widerstands von Ländern wie Ungarn, Italien oder Tschechien – jedwede Andeutung von Sanktionen verschwunden ist. (…) Sobotka hat seine ablehnende Position in Brüssel übrigens mit den Worten begründet: ‚Neue Vorschläge lassen sich nicht bewerten, ohne sie vorher zu kennen, sodass wir ihre Auswirkungen analysieren können.’ (…) Mit wie vielen produzierten Škodas oder geernteten Zentnern Hopfen und Kartoffeln will der Premier den Imperativ aufwiegen, auf dem der Vorschlag zur Sanktionsverschärfung beruht? Welche Arithmetik gilt hier nach seiner Meinung? Aber lassen wir das alte Lied von Sobotkas in Schlaumeiertum eingepackter Hasenfüßigkeit.“







Verrat an der Würde | Das Wochenmagazin „Respekt“ verurteilt scharf den Kotau gegenüber China: „Hemingway sagte oft: ‚Mut ist die Würde unter Druck’. Viele amerikanische Repräsentanten, unter ihnen Präsident John F. Kennedy, wählten diese Worte zu ihrem Motto. Vor einigen Tagen konnten wir aus der Nähe beobachten, dass sie das nicht ohne Grund taten: Wenn Politiker unter Druck den Mut verlieren, verlieren sie das Wertvollste: die Würde. Leider kommt es zu Momenten, in denen mit ihnen die ganze von ihnen repräsentierte Gesellschaft ihre Würde verliert. Das geschah, als unsere vier höchsten Amtsträger sich gegenüber China dafür entschuldigen, dass sich der Kultur­minister mit dem Dalai Lama getroffen hat. Ihre Handlung ist ein Verrat an der Würde der Nation, deren Angelegenheiten zu führen, sie sich verpflichtet haben. Vieles kann man sich gefallen lassen, aber die Würde sollten wir uns nicht nehmen lassen.“







Machtmissbrauch | „Echo24.cz“ hält Hermans Anschuldigung für zutreffend, Präsident Zeman habe den in Kanada lebenden Cousin seiner Mutter Jiří Brady von der Liste der am kommenden Staatsfeiertag Auszuzeichnenden wieder gestrichen – quasi als Vergeltung für Hermans Gespräch mit dem Dalai Lama: „Zeman erleidet nun den verdienten Schaden. Zu Hause und international. Für das jüdische Publikum wird (…) die Nachricht über die Brady-Affäre eine unangenehme Überraschung sein. (…) Das tschechische Publikum ist freilich nicht überrascht. Es weiß, dass eine der konstitutiven Eigenschaften Zemans die Rachsucht ist. Eine weitere seiner Eigenschaften ist die Zügellosigkeit im Gebrauch der Macht. (…) Zeman ist zwar kein Tyrann (…) Aber die Grenzen des Möglichen im Gebrauch der Macht verschiebt er nur in eine Richtung. Er gebraucht die Macht, wie es nur geht – und wie es früher viele nicht für möglich hielten. Sein Machtinteresse erhebt er zum Prinzip.“







Drei Matadore, ein Mann | Der Nachrichtenserver „Deník Referendum“ meint zum Wahlkampf in den USA: „Der Kandidat Trump ist wirklich der Gipfel des Negativen, was die Verbindung des Männlichen mit der Politik bieten kann. Er repräsentiert nichts außer Sexismus und Überheblichkeitsdrang. (…) Dennoch spricht man über Trump und Clinton wie über zwei gleich schlechte Kandidaten. Das ist selbst mit Rücksicht auf die früheren Vergehen und Fehler Clintons unfair und unangebracht mit Blick auf ihre Qualifikation und lange Arbeit im öffentlichen Bereich. Wir in Tschechien sind noch nicht weit gekommen auf dem Weg zu einer relevanten weiblichen Präsidentschaftskandidatin. Nicht zufällig äußerten sich die erfahrenen Matadore – Klaus, Zeman und Babiš – wie ein Mann, dass sie Trump wählen würden.“

Textauswahl: Josef Füllenbach