Sehnsucht nach Kakanien

PZ-16-43-03a.jpg {"PZ-16-43-03a.jpg" : "Der kanadische Unternehmer Jiří Brady wurde in Mähren geboren. Präsident Zeman will den Holocaust-Überlebenden nicht ehren."}

Der Dalai Lama ist abgereist. Vor dem Feiertag wird die Diskussion über seinen Besuch immer absurder

Aus der Debatte um den Dalai Lama ist innerhalb weniger Tage eine um Jiří Brady geworden. Eine absurde Tragödie in fünf Akten, die sich Václav Havel und Franz Kafka kaum hätten besser ausdenken können.

Erster Akt: Was bisher geschah

Jiří Brady und der Dalai Lama hatten bisher nicht viel gemeinsam. Der Dalai Lama ist 81 Jahre alt, hat in der vergangenen Woche Prag besucht und einige tschechische Politiker getroffen, darunter Kulturminister Daniel Herman von den Christdemokraten. Jiří Brady – inzwischen auch George genannt – wurde 1928 im mährischen Nové Město geboren. Die Nationalsozialisten ermordeten seine Eltern in Auschwitz. Auch er wurde dorthin deportiert. Bei Kriegsende konnte er einem Todesmarsch entfliehen, während seine Schwester in den Gaskammern starb.

Danach emigrierte er nach Kanada, gründete eine erfolgreiche Firma und half anderen tschechischen Migranten. Er reiste um die Welt und berichtete von den Gräueltaten der Nazis, unterstützte nach dem Fall des Eisernen Vorhangs die Tageszeitung „Lidové noviny“ und ist Gründungsmitglied der tschechisch-kanadischen Handelskammer. Brady erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter das Bundesverdienstkreuz. Und er ist – um zurück zum Dalai Lama zu gelangen – ein Cousin zweiten Grades von Kultur­minister Herman.

Zweiter Akt: Erregendes Moment – ein Orden und ein Anruf

Bereits im Juni 2013 kam man auch in Tschechien auf die Idee, Brady zu ehren. Zuerst schlug der Senat ihn vor, im August nomi­nierte ihn zudem das Unterhaus für den Tomáš-Garrigue-Masaryk-Orden. Präsident Miloš Zeman setzte den Vorschlag jedoch nicht um. Ein Jahr später scheiterte die Initiative der Gesetzgeber erneut. Einen dritten Versuch gab es in diesem Jahr. Und es sah zunächst so aus, als ginge sie durch.

Die Burg informierte Brady darüber, dass er am 28. Oktober, dem Gründungstag der Ersten Tschechoslowakischen Republik, geehrt würde. Am 12. Oktober, also eine Woche vor dem Besuch des Dalai Lama, rief der Protokollchef der Burg Jindřich Forejt den noch immer in Kanada lebenden Brady an. Er teilte ihm mit, dass er den Masaryk-­Orden bekommen soll. Das bestätigte am Sonntag Bradys Frau, nachdem sie nachgeschaut hatte, wann der Anruf auf ihrem Handy eingegangen war. Auch Minister Herman sagt, Bradys Name habe auf der Liste der zu Ehrenden gestanden. Die Version der Burg wird später allerdings anders klingen.

Dritter Akt: Höhepunkt und Wendehälse

Am 18. Oktober trifft Herman den Dalai Lama. Richtig in Fahrt kommt die Tragödie erst, als der Besuch aus Fernost wieder abgereist ist. Bradys Name steht plötzlich nicht mehr auf der Liste und Herman packt im Tschechischen Fernsehen aus. Zeman habe ihn im Vorfeld persönlich unter Druck gesetzt, sagt der Kulturminister. Der Präsident habe ihn aufgefordert, das Treffen mit dem Dalai Lama abzusagen, andernfalls würde er seinen Verwandten nicht mit dem Verdienstorden auszeichnen. Weil er sich nicht habe einschüchtern lassen, machte Zeman die Drohung war.

Die Burg bestreitet die Version des Ministers. Der Name Brady habe niemals auf der Liste gestanden, erklärt Zemans Sprecher Jiří Ovčáček am Montag im Tschechischen Rundfunk. Zuvor hatte Zeman gegenüber Vizepremier Andrej Babiš angeblich bestätigt, dass er Herman aufgefordert hatte, das Treffen mit dem Dalai Lama abzusagen. Einen Zusammenhang mit der Ehrung Bradys stritt er jedoch ab.

Das Land ist nun in großer Aufregung. Es gibt kaum jemanden, der sich nicht zum Fall geäußert hat. Politiker und Hochschulrektoren erklären sich reihenweise solidarisch mit Brady und sagen aus Boykott ihre Teilnahme an der Zeremonie am Staatsfeiertag auf der Burg ab. Wer irgendeinen Orden zu vergeben hat, bietet ihn Brady an. Der ist mittlerweile in Tschechien eingetroffen und hat am 28. Oktober nun eine Lücke im Terminkalender. Er nimmt das Angebot der Palacký-Universität in Olomouc an, die ihm eine akademische Auszeichnung verleihen will. Die Prager Oberbürgermeisterin Adriana Krnáčová (ANO) kündigt an, Brady symbolisch einen Stadtschlüssel übergeben zu wollen. Einen solchen hat sie im April übrigens auch dem chinesischen Präsidenten überreicht.

Vierter Akt: Retardierendes Moment – mal wieder die Pandas

Um Bradys Programm für den Feiertag muss man sich offenbar keine Sorgen mehr machen. In die Debatte schaltet sich nun auch Premier Sobotka wieder ein, der nach dem Dalai-Lama-Besuch öffentlich Abbitte bei der chinesischen Regierung geleistet hat. Nachdem er die Chinesen besänftigte, sagt er jetzt, dass Zeman sich wie ein Staatsmann verhalten und Brady auszeichnen sollte. Andernfalls wäre der 28. Oktober dieses Jahr ein „Festival der Unwürdigkeit der Burg und der tschechischen Zerstrittenheit“, schreibt der Premier auf Twitter.

Der stellvertretende Vorsitzende des Abgeordnetenhauses Petr Gazdík (STAN) kündigt an, am Feiertag eine Alternativ­veranstaltung am Altstädter Ring zu organisieren. Der Vorsitzende des Unterhauses Jan Hamáček (ČSSD), der die Chinesen ebenfalls um Verzeihung gebeten hat, erklärt jetzt, die ­Situation wäre „am besten und am elegantesten zu lösen“, wenn Zeman Brady auszeichnen würde.

Im wahren Leben könnte es Zufall sein, in einer Tragödie sicher nicht: Auch der Prager Zoo meldet sich am Montag mal wieder zu Wort und erinnert daran, dass er sich noch einen Panda aus China erhofft. Anfang November, so die Leitung des Tierparks, sollen zwei Architektenwettbewerbe ausgeschrieben werden, einer davon für ein neues Panda-Gehege. Falls es gelingt, Riesenpandas aus China zu bekommen, so Zoodirektor Miroslav Bobek, solle auch ein Parkhaus errichtet werden. Um die bei Besuchern beliebten und streng geschützten Tiere nach Tschechien zu holen, müsste jedoch der Präsident oder der Premier persönlich bei den Chinesen darum bitten.

Fünfter Akt: Katastrophe – ein Ausblick

Das Ende der Tragödie ist noch nicht geschrieben. Sicher ist, dass ihm der Staatsfeiertag einen würdigen Rahmen verleihen wird. Und dass es zwei Schauplätze gibt. Auf der Burg und auf dem Altstädter Ring. Über den Rest kann nur gemutmaßt werden. Wenn sich die Dinge ähnlich absurd entwickeln wie bisher, kann man annehmen, dass am Freitag der Islam-Hasser Martin Konvička in bewährter Weise auf dem Altstädter Ring auftaucht und Brady ein Kamel anbietet, mit dem er dann auf dem Königsweg hoch zur Burg reiten kann.

Zeman wird aber nicht dort sein, weil er gerade nach China fliegt, um zwei Riesenpandas zu entführen. Das Volk feiert derweil den Tag der Gründung der Ersten Tschechoslowakischen Republik und stellt vor den verschlossenen Türen von Kaufland, Globus und Co. verdutzt fest, dass es am freien Tag wegen des neuen Ladenschlussgesetzes nicht mehr einkaufen darf. Empört schließen sich einige Bürger einer Demonstration in der Stadt an – zufällig sind es die Monarchisten, die sich zurück ins kaiserlich und königliche Kakanien sehnen. Wer könnte es ihnen verübeln?

Text: Corinna Anton, Foto: ČTK/Kateřina Šulová