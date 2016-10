Kommentar: Mehr Macht den Regionen

Tschechien braucht eine Alternative zum Senat

Nach den Wahlen vom vergangenen Wochenende muss man sich fragen, was das überhaupt soll. Fast 85 Prozent der Stimmberechtigten sind nicht zu den Urnen gegangen. Ihnen ist es offensichtlich ganz egal, wer im Oberhaus des Parlaments sitzt. Sie können sich weder mit der Institution noch mit den Kandidaten identifizieren. Dass es eine zweite Kammer gibt, die an der Gesetzgebung beteiligt ist, hat gute Gründe.



Aber man sollte darüber nachdenken, wie sie sich zusammensetzt. Wenn doch Regional- und Lokalpolitiker diejenigen sind, denen es gerade noch am meisten gelingt, Wähler anzusprechen, warum zieht man daraus nicht die entsprechenden Schlüsse? Gewiss, Tschechien ist ein kleines Land und eine Art Bundesrat nach deutschem Vorbild mag daher abwegig erscheinen. Doch andererseits: Die Kluft zwischen Prag und dem Rest des Landes ist gewaltig. Und die Unterschiede zwischen Nordböhmen und Südmähren lassen sich auch kaum leugnen. Hätten die Menschen in den Regionen nicht so sehr das Gefühl, dass „die da oben“ (also „die in Prag“) ohnehin über ihre Köpfe hinweg entscheiden, wären sie vielleicht auch nicht so politikverdrossen.



Würde ein Kandidat sich nicht um einen von 81 Senatssitzen bewerben, sondern darum, die Stimme Mährisch-Schlesiens oder Westböhmens in der tschechischen Politik zu werden – die Bürger hätten vielleicht mehr Interesse daran, wer sie repräsentieren soll.Und die Kandidaten könnten mit einem Programm antreten, das auf die jeweilige Region zugeschnitten ist. Oder man entsendet tatsächlich gleich die Kreishauptmänner in eine Art Bundesrat, der natürlich einen anderen Namen bräuchte. In jedem Fall sollten Alternativen zum Senat diskutiert werden, um den Wählern die Politik ein Stück näherzubringen. Denn wenn bald niemand mehr sein Kreuzchen macht, dann gibt es auch keine Demokratie mehr. Und die Extremisten reiben sich schon die Hände.

Text: Corinna Anton, Foto: senat.cz