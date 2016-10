Keine Lust auf Mitbestimmung

PZ-16-42-03a.jpg {"PZ-16-42-03a.jpg" : "Der Senat nach den Wahlen"}

Die Christdemokraten siegen bei den Senatswahlen – aber fast 85 Prozent der Bürger bleiben zu Hause

Mit Siegen in neun von 27 Wahlkreisen sind die Christdemokraten (KDU-ČSL) der eindeutige Gewinner. So könnte man die zweite Runde interpretieren, in der am vergangenen Wochenende ein Drittel der 81 Senatoren neu bestimmt wurde. Zudem verfügt die Regierungskoalition aus ČSSD, ANO und KDU-ČSL auch weiterhin über die Mehrheit der Sitze im Senat. Ein Blick auf die Ergebnisse zeigt aber auch: Im landesweiten Durchschnitt sind überhaupt nur 15,4 Prozent der Stimmberechtigten zur Wahl gegangen – so wenig wie noch nie in der Geschichte der Republik.

Die Abgeordneten und Senatoren sollten sich über die niedrige Beteiligung Gedanken machen und daraus Schlüsse ziehen, sagt der Politikwissenschaftler Josef Mlejnek von der Prager Karls-Universität. Konsequenzen könnten zum Beispiel Änderungen des Wahlsystems sein oder andere Zuständigkeiten für den Senat. „Die Menschen machen die Erfahrung, dass es für ihr reales Leben überhaupt keine Rolle spielt, wie sich der Senat zusammensetzt, also stimmen sie auch nicht ab“, so Mlejnek. Sein Kollege Jan Kubáček geht noch einen Schritt weiter. Man sollte überlegen, aus dem Senat eine regionale Kammer zu machen: „Wenn die Bürger nämlich zur Wahl gehen, dann stimmen sie am liebsten für Persönlichkeiten aus ihrer Region. Der heutige Wahlsieger ist eindeutig der Beruf des Bürgermeisters.“

Mehrere Politologen waren sich einig, dass die niedrige Wahlbeteiligung den Christ­demokraten nutzte. „Besonders in Mähren war das deutlich zu sehen“, so Pavel Šaradín von der Palacký-Universität in Olomouc. „Die Partei muss ihre Anhänger nicht mal in irgendeiner Weise mobilisieren, sie sind es einfach gewohnt, zur Wahl zu gehen.“ Auch Mlejnek meint, die Christdemokraten hätten stärker abgeschnitten als sie tatsächlich seien – dank ihrer disziplinierten Stammwähler.

Gescheiterter Minister

Enttäuschend verliefen die Stichwahlen für ANO. Von den 14 Kandidaten, die es in die zweite Runde geschafft hatten, siegten am Ende nur drei. „Der Kampf um den Senat ist wirklich schwierig. Wir müssen noch viel lernen und Persönlichkeiten suchen, die die Leute dort kennen“, schrieb Parteichef Babiš, der fünf Sitze für seine Partei erwartet hatte, auf Twitter. Dem Nachrichtenserver „Novinky.cz“ sagte er am Samstag, nachdem die Stimmen ausgezählt waren: „Der Senat ist de facto überflüssig. Er verlangsamt den Gesetzgebungsprozess, kostet 600 Millionen Kronen im Jahr und hat zudem die Zuständigkeit verloren, den Präsidenten zu wählen.“ Er hätte nichts dagegen, die Kammer abzuschaffen, so der Finanzminister.

Zu den Verlierern der zweiten Runde zählt Wirtschaftsminister Jan Mládek. Der Sozialdemokrat war im Wahlkreis Tábor angetreten, musste sich aber dem Lehrer Jaroslav Větrovský geschlagen geben, der für ANO 59,8 Prozent der Stimmen holte. Mládek klagte daraufhin, er habe es am Ende des Wahlkampfs nicht mit Větrovský als Gegner aufnehmen müssen, sondern mit ANO und Andrej Babiš. Letzterer hatte Mládek am Freitag, also noch während der Wahl, auf seiner Facebook-Seite als „politischen Parasiten“ bezeichnet und die Wähler aufgerufen, Větrovský zu unterstützen. Der Minister reagierte auf Twitter, wo er Babiš als „Schieber“ bezeichnete, der keinen Anstand habe.

Am Montag zog Mládek Konsequenzen aus seiner Niederlage und übergab einen Brief an seinen Parteikollegen und Premierminister, in dem er anbot, auf seinen Ministerposten zu verzichten. Bohuslav Sobotka erklärte jedoch, er werde Mládek nicht abberufen. Entscheidend sei für ihn dessen Arbeit in der Regierung, nicht das Scheitern als Senatskandidat. Damit dürfte Mládek wohl im Amt bleiben, denn er sagte auch: „Ich habe nie behauptet, dass ich zurücktreten werde. Ich habe nur gesagt, dass ich meinen Posten zur Disposition stelle.“

Insgesamt bewertete Sobotka den Ausgang der Wahlen als Grund für eine offene Debatte darüber, wie die Sozialdemokraten ihre Arbeit verbessern können. Für die Wahlen zum Abgeordnetenhaus im kommenden Jahr will er ein neues Programm vorbereiten. Seinen Worten zufolge braucht die Partei schnell eine neue Agenda. Außerdem müsse sie diskutieren, wie sie besser verkaufen kann, „was die Sozialdemokraten in der Regierung bisher für die Bürger geleistet haben“.

Die ČSSD hatte nur zwei Sitze in der Stichwahl gewonnen – und schnitt damit geringfügig besser ab als die Kommunisten, die der Politikwissenschaftler Kubáček als die größten Verlierer bezeichnete. Die Kandidaten der KSČM gewannen keinen einzigen Sitz im Oberhaus. Laut Kubáček gelten auch ihre Anhänger normaler­weise als relativ diszipliniert. Dass sie den Urnen fern blieben, bezeichnete der Politologe als „systematisches Problem“ der Partei, die ihre Wähler nicht motivieren konnte.

Ums große Ganze sorgte sich angesichts der Ergebnisse auch der TOP-09-Vorsitzende Miro­slav Kalousek. Es sei nun Aufgabe aller Parteien, die Bürger davon zu überzeugen, dass es bei Wahlen nicht um Politiker gehe, sondern um die eigene Zukunft der Wähler. „Ehrlich gesagt bin ich ratlos. Die niedrige Wahlbeteiligung bedroht in gewisser Weise unsere Demokratie.“ Kalouseks Partei hat gemeinsam mit STAN zwei Sitze im Senat gewonnen. Einen errang Jiří Růžička in Prag 6, den anderen Tomáš Czernin in Jičín. Vom Erfolg der KDU-ČSL zeigte sich Kalousek beeindruckt: Sie habe demonstriert, was es heißt, eine breite und treue Basis zu haben. „Jeder politische Gegner muss daraus Lehren ziehen.“

Finanzielle Folgen

Die Christdemokraten waren kurz nach der Wahl selbst noch auf der Suche nach dem Erfolgsgeheimnis. Parteichef Pavel Bělobrádek betonte, für den Sieg der KDU-ČSL seien vor allem die Kandidaten verantwortlich. Aber auch der wachsende Zuspruch für seine Partei in den vergangenen Jahren sei nicht zu über­sehen, so der Vizepremier. Seiner Meinung nach sähen die Bürger zwei Möglichkeiten, einen Wandel herbeizuführen. „Entweder sie wählen Neuerscheinungen wie ANO oder Parteien, die einen Generationswechsel und eine Selbstreflexion hinter sich haben. Die KDU-ČSL hat beides vollzogen. Außerdem mögen die Wähler unseren sachlichen und nicht-aggressiven Politikstil.“ Landwirtschaftsminister Marian Jurečka nannte auch die Strategie, mit regionalen Gruppierungen und kleineren Parteien zusammenzuarbeiten, als Grund für den Erfolg seiner Partei.

Konsequenzen haben die Ergebnisse auch für die Partei­finanzen, vor allem von ČSSD und ODS, die künftig weniger Zuschüsse bekommen. Über mehr Geld können sich dagegen die KDU-ČSL und ANO freuen. Parteien und politische Bewegungen erhalten aus dem Staatshaushalt derzeit jährlich 855.000 Kronen (knapp 32.000 Euro) pro Senator, ab Januar steigt die Summe auf 900.000 Kronen. Das Geld fließt immer in die Kasse der Partei oder Gruppe, die einen erfolgreichen Kandidaten vorgeschlagen hat, selbst wenn dieser sich später einer anderen Fraktion anschließt. Die ohnehin mit finanziellen Problemen kämpfenden Sozialdemokraten kommen nach der verlustreichen Wahl nun jährlich um etwa 7,5 Millionen Kronen (knapp 280.000 Euro), die Bürgerdemokraten müssen auf vier Millionen verzichten. Um diese Summe steigen dagegen die Einnahmen der Christdemokraten; ANO kann mit einer Million mehr planen.

Vielleicht könnte das die Vorbehalte von ANO-Chef Babiš gegenüber dem Senat ein wenig eindämmen. Ernsthaft geführt wird die Debatte über die Abschaffung wohl nicht so schnell. Der Christdemokrat Bělobrádek hat am Sinn des Senats als Garant der Demokratie jedenfalls keine Zweifel. In anderen Ländern der V4-Gruppe sei es bereits dazu gekommen, dass eine Partei allein regiere, so der Vizepremier. „Ich denke, für Tschechien ist es besser, wenn es hier eine Vielzahl politischer Parteien und Bewegungen gibt.“

Text: Corinna Anton, Grafik: PZ