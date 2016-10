Kommentar: Gegen die Regel

Babiš kann den Parlamentswahlen entspannt entgegensehen

Das Ergebnis der Regionalwahlen vom 7. und 8. Oktober kommt einer Vorentscheidung der 2017 anstehenden Parlamentswahlen gleich. Die Sozialdemokraten (ČSSD) von Premier Bohuslav Sobotka haben eine in dieser Deutlichkeit unerwartete Schlappe hinnehmen müssen. Und was noch bedeutsamer ist: Sein Koalitionspartner und Finanzminister Andrej Babiš hat ihm diese Schlappe mit seiner Bewegung ANO beigebracht.



Eigentlich ist es normal, dass die Regierungsparteien bei Wahlen im Laufe der Legislaturperiode einige Federn lassen und die Oppositionsparteien Gewinne einstreichen. Auch in Tschechien, bisher jedenfalls. Babiš hat mit seinem fulminanten Wahlsieg diese Regel durchkreuzt und sich so eine hervorragende Startposition für das nun wohl schon beginnende Rennen um den Chefsessel in der nächsten Regierung verschafft.



Sobotka wird sich also etwas einfallen lassen müssen, wenn er tschechischer Premier bleiben will. Das ist für einen angezählten Parteivorsitzenden besonders schwer, zumal er eher wie ein ordentlicher Notar wirkt, nicht wie ein charismatischer Volkstribun. Zudem ist zur allgemeinen Überraschung nur einer seiner innerparteilichen Gegner, denen Ehrgeiz auf den Parteivorsitz nachgesagt wird, gescheitert, nämlich Michal Hašek in Südmähren. Der südböhmische Hauptmann Jiří Zimola darf sich dagegen als durch die Wahl gestärkt betrachten und vor allem als jemanden, den Präsident Zeman gegebenenfalls gegen Sobotka unterstützen würde.



Babiš kann also dem Rennen entspannt entgegensehen. Und er kann darauf vertrauen, dass sich der allgemeine Trend in Europa, namentlich in Ostmitteleuropa, hin zu populistischen Parteien auch in Tschechien weiter durchsetzt, kräftig angetrieben von Babišs hochprofessioneller Mischung aus Medienmacht, Werbestrategien, Finanzkraft und Skrupellosigkeit.

Text: Josef Füllenbach, Foto: čtk