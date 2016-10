Blick in die Presse

Tschechische Pressekommentare zu den Regionalwahlen und zur Krise der Deutschen Bank

Kein Ziel an sich | Den klaren Sieg von Babišs Bewegung ANO bei den Regionalwahlen kommentiert die „Hospodářské noviny“ wie folgt: „Es ist schlimm, dass Babiš es sich nach Belieben aussuchen kann, ob er ANO hier mehr nach rechts steuert, dort nach links. Auf beiden Seiten des Spektrums gibt es ratlose Konkurrenten mit vielen unzufriedenen Wählern. (…) Gegen Populismus hilft nur eines. Nämlich ein eigenes Reformprogramm zu haben, das die Wähler mit der Vision eines erfolgreichen Tschechiens mitreißt. Babišs Niedergang darf nur eine Begleiterscheinung sein, kein Ziel an sich. Solange die Konkurrenten das nicht begreifen, werden sie weiter verlieren.“







Kühne Pläne | Die sozialdemokratisch orientierte Zeitung „Právo“ urteilt: „Die gesamtstaatliche und die regionale Politik folgen ihren eigenen Regeln. Die Soziologen haben schon festgestellt, dass die Regierungspolitik die Wähler diesmal wesentlich weniger beeinflusst hat als je zuvor. Aber es gibt einen gemeinsamen Nenner: Während sich die ČSSD mit Verdiensten brüstet, geißelt ANO das Schlechte und hat kühne Pläne. Ohne die aber kann man die Wähler nicht ansprechen.“







Brennende Probleme | Babišs Tageszeitung „MF Dnes“ meint dagegen: „Bei der Benennung der Hauptursache für den Wählerschwund half deren früherer Chef Miloš Zeman: Das Wahlergebnis sei (…) Folge der landesweiten Politik der Partei. Die Zahlen zeugen davon, dass sowohl ANO wie verschiedene politische Randströmungen den Sozialisten die Wähler abspenstig machen. Warum? (…) Es scheint, dass die erwähnten Konkurrenten diejenigen Probleme und Lösungen besser artikulieren, die den traditionellen Wählern der ČSSD auf den Nägeln brennen.“







Überwiegend spekulativ | Die Wochenzeitung „Echo“ meint zur Situation der Deutschen Bank: „Die Geschichte der Deutschen Bank ist keinesfalls eine Geschichte von normalen soliden Bankgeschäften, sondern von Spekulationen schweren Kalibers. Die Bank nahm teil an allen großen Betrügereien der letzten Jahre. Ebenso wie andere Großbanken beteiligte sie sich an den Mani­pulationen der Zinssätze im Interbankenhandel zum Nutzen ihres Gewinns und gegen die Interessen ihrer Kunden. Ende letzten Jahres wurde ihr eine Strafe dafür auferlegt, dass sie die amerikanischen Sanktionen umging und mit Libyen, dem Sudan, Iran und Syrien Geschäfte abwickelte. Weitere Untersuchungen werden jetzt gegen sie angestrengt, weil sie das Geld von Russen wusch, die sich auf der amerikanischen Sanktionsliste befinden. (…) Blitzartig kann sie alle mit sich reißen, die mit ihr Geschäfte abgeschlossen haben.“

Textauswahl und Übersetzung: Josef Füllenbach