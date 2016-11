Comeback für Čunek

Früherer Chef der Christdemokraten zum Kreishauptmann gewählt

Jiří Čunek ist am Mittwoch zum neuen Hauptmann des Kreises Zlín gewählt worden. Der 57-Jährige war Spitzenkandidat der Christdemokraten (KDU-ČSL), die die Regionalwahlen vor knapp einem Monat im Kreis Zlín gewonnen hatten. Die KDU-ČSL führt dort eine Koalition mit ANO, STAN („Starostové a Nezávislí“ – „Bürgermeister und Unabhängige") und der konservativen ODS an. Bei der Wahl zum Kreishauptmann erhielt Čunek 31 von 45 Stimmen.

Čunek war zuvor Bürgermeister von Vsetín (1998–2006), Senator, KDU-ČSL-Vorsitzender (2006–2009) und tschechischer Minister für Regionalentwicklung (2007–2009). Vor rund zehn Jahren sorgte er für zahlreiche Negativschlagzeilen – einerseits wurde gegen ihn wegen der Annahme von Bestechungsgeld ermittelt, andererseits äußerte er sich in den Medien abfällig über Roma. Als Bürgermeister von Vsetín ließ er darüber hinaus in einer umstrittenen Aktion Roma aus der Stadt in Containerwohnungen am Stadtrand zwangsumsiedeln.

Text: id/čtk