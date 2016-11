25 Jahre Prager Zeitung

Ihre Meinung ist gefragt!

Am 5. Dezember 1991 erschien die erste Ausgabe der "Prager Zeitung". Anlässlich dieses Jubiläums wird der letzten Ausgabe des Jahres ein Magazin beiliegen, in dem auch unsere Leser zu Wort kommen sollen. Warum lesen Sie die "Prager Zeitung"? Was verbinden Sie mit ihr? Und gibt es Geschichten, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind?

Schreiben Sie uns bis 10. November eine E-Mail an pz@pragerzeitung.cz - oder auf dem Postweg an: Prager Zeitung, Jeseniova 51, CZ - 130 00 Praha 3. Wir freuen uns über Ihre Zuschriften!

Text: chefredakteur