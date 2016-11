Katastrophale Umfragewerte für Sozialdemokraten

Regierungsprtei nur auf Platz drei hinter den Kommunisten – ANO mit deutlichem Vorsprung

Laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts STEM sind die regierenden Sozialdemokraten (ČSSD) in der Wählergunst deutlich eingebrochen. Demnach würden derzeit nur 14,4 Prozent der Wähler der Partei von Premierminister Sobotka ihre Stimme geben. Damit liegt die Partei laut dieser Umfrage noch hinter den Kommunisten, die mit 14,6 Platz zwei in der Wählergunst belegt. Deutlich in Führung liegt die ANO-Partei von Finanzminsiter Babiš mit 29,7 Prozent.



Die aktuellen Umfragewerte der Sozialdemokraten gelten als alarmierend. Bei den Wahlen 2013 kam die Partei noch auf 20,5 Prozent und wurde stärkste Kraft. Die schlechte Wahlprognose hat innerhalb der Partei mittlerweile auch eine kritische Diskussion über den Parteivorsitzenden Bohuslav Sobotka ausgelöst.

Text: id/čtk, Foto: APZ