Politiker boykottieren Staatsakt auf der Burg

Streit um Ordensverleihung – Alternative Veranstaltung auf dem Altstädter Ring

Aus Protest gegen das Verhalten von Tschechiens Präsident Miloš Zeman (Foto) haben zahlreiche Politiker, unter anderem alle christdemokratischen, ODS- und TOP 09-Abgeordneten, ihre Teilnahme am offiziellen Staatsakt am 28. Oktober auf der Prager Burg abgesagt. Zum Gründungstag der ersten Tschechoslowakischen Republik (1918) wird auf dem Altstädter Ring eine alternative Feierveranstaltung stattfinden.

Auslöser des Streits war ein Treffen zwischen Kulturminister Hermann (Christdemokraten) und dem Dalai-Lama in der vergangenen Woche. Laut Herman war dieses Treffen der Grund dafür, warum Präsident Zeman dem Onkel Hermans, dem Holocaust-Überlebenden Jiří Brady, die bereits feststehende Verleihung eines Staatsordens am 28.10. verweigert. Zeman habe ihn bereits vor dem Treffen in diesem Sinne unter Druck gesetzt.

Die Präsidentenkanzlei widerspricht dieser Darstellung und behauptet, eine Auszeichnung von Brady sei nicht vorgesehen gewesen. Dem widerspricht jedoch Brady selbst, ihm sei die bevorstehende Auszeichnung am 12. September am Telefon persönlich vom Protokollchef mitgeteilt worden. Brady sagte am Dienstag, dass er im Kontext der Ereignisse keinen Wert mehr auf eine Auszeichnung durch Präsident Zeman lege.

Zahlreiche Politiker und Vertreter der Zivilgesellschaft haben das Verhalten Zemans heftig kritisiert. Kardinal Vlk sprach unter anderem von „Geschäftemacherei“ mit Staatsorden. An der Alternativkundgebung werden unter anderem Kulturminister Herman, Jiří Brady, Petr Pithart oder der stellvertretende Parlamentspräsident Petr Gazdík teilnehmen.

Der tschechische Staatspräsident verleiht am Feiertag des 28. Oktober traditionell staatliche Verdienstorden. Präsident Zeman ist in diesem Zusammenhang bereits in der Vergangenheit wiederholt in die Kritik geraten. Kritiker werfen ihm vor, vor allem Unterstützer und politisch Gleichgesinnte ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Verdienste auszuzeichnen.

Text: id, Foto: APZ