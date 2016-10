Streit um Dalai-Lama-Besuch

Distanzierende Erklärung der Staatsspitzen – Proteste der Zivilgesellschaft

Der Prag Besuch des Dalai Lamas sorgt in Tschechien erneut für Streit in Bezug auf die China-Politik des Landes. Stein des Anstoßes war eine offizielle Erklärung vom Mittwoch, in der sich Staatspräsident, Premierminister sowie die Vorsitzenden der beiden Abgeordnetenkammern indirekt vom Dalai Lama distanzierten. Begegnungen von tschechischen Politikern mit dem Dalai Lama sollten nicht als Ausdruck einer Veränderung der offiziellen Politik Tschechiens gegenüber China verstanden werden, heißt es in der Erklärung unter anderem. Damit reagierten die Verfasser auf ein Treffen des Dalai Lamas mit dem christdemokratischen Kulturminister Daniel Herman und anderen Abgeordneten am gleichen Tag.

Oppositionspolitiker und zahlreiche Vertreter der Zivilgesellschaft distanzierten sich ihrerseits von der offiziellen Erklärung der vier Staats- und Regierungsrepräsentanten und sprachen von „unterwürfigem" oder „würdelosem" Verhalten. Mehrere Universitäten hissten aus Protest gegen die Erklärung die tibetische Fahne. Der Rektor der Masaryk-Universität in Brünn verglich die Erklärung mit dem Verhalten der Protektoratsregierung gegenüber Nazi-Deutschland und der kommunistischen tschechoslowakischen Regieung der Normalisierungszeit gegenüber Moskau.

Text: id/čtk, Foto: APZ