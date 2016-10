Dalai Lama in Prag

Auftritt beim „Forum 2000“ – chinesische Proteste

Der Dalai Lama ist am Dienstag in Prag mit dem tschechischen Kulturminister Daniel Herman (KDU-ČSL) sowie dem Vorsitzenden der Christdemokraten Pavel Bělobrádek zusammengekommen. Das geistige Oberhaupt der Tibeter besucht in Prag die Konferenz „Forum 2000“, die sich zum Teil auch dem Vermächtnis Václav Havels widmet. Bereits zuvor hatte sich der Dalai Lama in Bratislava mit dem slowakischen Präsidenten Andrej Kiska getroffen.

Im Vorfeld hatten chinesische Diplomaten gegen den Besuch des Dalai Lama protestiert und das tschechische Außenministerium aufgefordert, den Besuch oder zumindest öffentliche Auftritte des Geistlichen zu verhindern. Dies lehnte das Ministerium ab.

Der Dalai Lama war in der Vergangenheit mehrfach auf Einladung Václav Havels in Tschechien zu Gast. Seine Nachfolger Klaus und Zeman vermieden hingegen ein Treffen mit ihm. China bezeichnet den 80-jährigen Friedensnobelpreisträger als „Separatisten“, der die Unabhängigkeit Tibets erreichen wolle.

Text: id/čtk, Foto: Forum 2000