Die Partei von Finanzminister Andrej Babiš ist Sieger der Kommunalwahlen.

Nachdem 99 Prozent der Stimmen ausgezählt wurden, konnte sich ANO voraussichtlich in neun der insgesamt 13 Kreise durchsetzen. Die Partei stellt außerdem die Mehrheit der Kandidaten für den zweiten Durchgang der Senatswahlen in der kommenden Woche. Die Sozialdemokraten von Regierungschef Bohuslav Sobotka konnten sich dem bisherigen Stand zufolge nur in zwei Kreisen (Zlín und Liberec) behaupten. An der Regionalwahl beteiligten sich rund 35 Prozent der Bürger, etwa 34 Prozent setzten ihre Kreuze bei den Senatswahlen.

Text: fn/čtk, Foto: APZ