Rekordverdächtige Geschäfte

Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Tschechien so intensiv wie nie

Der Handel zwischen den Nachbarländern Deutschland und Tschechien wird in diesem Jahr offenbar einen Rekordwert erreichen und zum ersten Mal die Zwei-Billionen-Kronen-Grenze überschreiten. Am Rande der Internationalen Maschinenbau-Messe in Brünn bestätigte dies der Vorsitzende der Deutsch-Tschechischen Industrie- und Handelskammer (DTIHK), Bernard Bauer.

„Nur im Zeitraum von Januar bis Juli 2016 hat der Umsatz im grenzüberschreitenden deutsch-tschechischen Handel den Wert von 1.272 Milliarden Kronen erreicht, das sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahezu drei Prozent mehr. Der tschechisch-deutsche bilaterale Handel steht also vor einem neuen Rekord“, so Bauer.

Abgesehen von den Krisenjahren 2008 und 2009 hat der bilaterale Handel zwischen beiden Ländern eine stetig steigende Tendenz. Im vergangenen Jahr ging nahezu ein Drittel des tschechischen Exports nach Deutschland, ein Viertel des tschechischen Imports stammte aus dem westlichen Nachbarland. Aus deutscher Sicht war Tschechien im vergangenen Jahr der elftwichtigste Handelspartner Deutschlands. Auf der Rangliste der Länder, aus denen Deutschland am meisten importiert, verbesserte sich Tschechien auf den achten Platz.

