Waldstein-Erbe scheitert mit Klage

Prager Gericht lehnt Rückgabe von Immobilien auf der Prager Kleinseite ab

Das Prager Stadtgericht hat am Donnerstag die Klage des Waldstein-Nachkommens Ernst Waldstein-Wartenberg auf Rückgabe von Immobilien auf der Prager Kleinseite abgewiesen. Die Grundstücke wurden nach dem Zweiten Weltkrieg auf der Grundlage der Beneš-Dekrete konfisziert.



Waldstein argumentiert, dass bei der Enteignung die gesetzliche Vorgehensweise nicht eingehalten wurde, die Konfiskation daher de jure gar nicht stattgefunden hat. Die Gerichte betonten unter anderem wiederholt, dass die Entscheidung nicht für nichtig erklärt werden kann, da der Vater des Klägers die gesetzliche Bedingung zur Wiedererlangung der tschechoslowakischen Staatsbürgerschaft nicht erfüllt habe.



Wartenbergs Vater Karl wurde 1946 von einem außerordentlichen Volksgericht zu einem Jahr Kerker und zur Konfiszierung sämtlichen Eigentums mit der Begründung verurteilt, dass er in der Zeit „der großen Gefahr für die Republik Mitglied des NSFK, also einer SS-ähnlichen Vereinigung war“. Der Kläger weist jedoch darauf hin, dass das Nationalsozialistische Fliegerkorps (NSFK) keine Organisation gewesen sei, die faschistischen Organisationen geähnelt habe.



Strittig war auch die Frage, ob sich der Vater des Klägers zum Deutschtum bekannt habe oder nicht. Während das Gericht dies als erwiesen ansieht, streitet sein Sohn es ab.

Text: id/čtk