Feierlichkeiten zu Havels 80. Geburtstag

Theaterfestival, Filme und Lesungen zu Ehren des 2011 verstorbenen Dichters und Ex-Präsidenten

Anlässlich des 80. Geburtstags des ehemaligen tschechischen Präsidenten Václav Havel am 5. Oktober präsentiert das Prager Nationaltheater ein ihm gewidmetes internationales Theaterfestival. Teilnehmen werden Ensembles aus der Ukraine, Weißrussland und Russland, die in ihren Heimatländern mit ihrer Arbeit für die Freiheit kämpfen. Ehrengast des Festivals ist die Literatur-Nobelpreisträgerin Swetlana Alexejewitsch.

Am Wochenende werden Havel-Inszenierungen tschechischer Regisseure gezeigt, auf dem Programm stehen darüber hinaus Podiumsdiskussionen und Filmvorführungen. Zu Beginn des Festivals wurde am Dienstag die Piazzetta zwischen Nationaltheater und Neuer Bühne in „Václav-Havel-Platz“ umbenannt. Das Brünner Theater „Husa na provázku“ wird bis 8. Oktober im Rahmen des Festivals seine Theaterstücke spielen. Geplant sind zudem Ausstellungen, Diskussionen, Happenings und Filmvorführungen. Der 1936 geborene Havel starb am 18. Dezember 2011.

Informationen unter www.prazskekrizovatky.cz

Text: id/čtk, Foto: APZ