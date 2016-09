Sobotka: Großbritannien muss gegen Fremdenfeindlichkeit vorgehen

Tschechischer Premier fordert von britischer Amtskollegin Schutz für Landsleute und andere EU-Bürger

Tschechiens Premierminister Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten, Foto) hat am Donnerstag seine britische Amtskollegin Theresa May in einem Telefongespräch aufgefordert, in ihrem Land gegen die fremdenfeindlichen Angriffe auf Bürger anderer EU-Staaten vorzugehen. Laut Sobotka seien auch immer häufiger Tschechen Ziele von Angriffen, wie der Mord an einem Tschechen vergangene Woche in London zeige.

„Für die tschechische Regierung ist es unannehmbar, dass Tschechen aufgrund ihrer Herkunft angegriffen werden und sie als Bürger zweiter Klasse behandelt werden. Deshalb habe ich die britische Premierministerin aufgefordert, mich zu informieren, welche Maßnahmen ihre Regierung ergreift, um solche Angriffe in Zukunft zu verhindern“, so Sobotka.

Bereits zuvor hatte Polen bei der britischen Regierung interveniert, da zahlreiche Opfer fremdenfeindlicher Angriffe Polen sind. Polens Präsident Andrzej Duda wendete sich auch an die britischen Kirchen mit der Bitte, deutlich Stellung gegen Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit zu beziehen. In Großbritannien leben offiziellen Angaben zufolge 790.000 Polen, damit stellen sie nach den Indern die zweitgrößte Einwanderergruppe. 2015 arbeiteten laut Statistik rund 37.000 tschechische Bürger in Großbritannien.

Text: id/čtk, Foto: APZ