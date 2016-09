Zeman würde Trump wählen

Kritik an Obama und Clinton – Trump sei der bessere Kandidat

Tschechiens Präsident Miloš Zeman (Foto) würde bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen den republikanischen Kandidaten Donald Trump wählen. Zeman sagte dies am Montag in einem Interview mit dem Nachrichtenserver „idnes.cz“. „Ich werde mich nicht in inneramerikanische Angelegenheiten einmischen, ich sage nur, dass wenn ich amerikanischer Bürger wäre, dann würde ich Donald Trump wählen“, so das tschechische Staatsoberhaupt wörtlich.

Laut Zeman stehe der Name Barack Obama mit zahlreichen Misserfolgen in Verbindung, er sei ihm gelungen den ganzen Mittleren Osten zu „zerrütten“, er lasse eine Reihe „offene Wunden“ zurück. Hillary Clinton würde lediglich Obamas Kurs fortsetzen. Kritische Stimmen hinsichtlich Trumps Populismus und seiner Unerfahrenheit lehnt Zeman ab: „Als Ronald Reagan kandidierte, wurde er als dummer Schauspieler belächelt. Und es war einer der größten amerikanischen Präsidenten“, so Präsident Zeman.

Text: id/čtk, Foto: APZ