Ein Baby namens Big Band

Vor 50 Jahren kam Pavel Sandorf nach Deutschland. Im Fasching spielt der tschechische Bandleader für ein Millionenpublikum

Von Klaus Hanisch



Nein, aufgeregt sei er nicht, sagt Pavel Sandorf. Obwohl er bald wieder vor gut vier Millionen Menschen spielt. So viele sahen „Fastnacht in Franken“ letztes Jahr im Bayerischen Fernsehen, im gesamten Bundesgebiet feierten Faschingsfans das Spektakel an ihren TV-Geräten mit. Und kaum weniger werden es auch diesmal sein, am Abend des 22. Februar.



Sandorf und seine Big Band stehen zwar nicht direkt im Mittelpunkt der fast vierstündigen Live-Übertragung, sind aber trotzdem unverzichtbar. Denn sie sorgen für den musikalischen Schwung, setzen die Akzente und Intonation, damit Gags und Sketche „ankommen“. Keine einfache Aufgabe. „Wir müssen jede Minute voll konzentriert bleiben, denn es passiert ja immer irgendwas auf der Bühne, auch viel Unerwartetes, und darauf muss ich sofort reagieren“, erklärt der Bandleader. Eine Herausforderung, die ihn reizt. „Das ist selbst für Musiker, die ihr Instrument aus dem Effeff beherrschen, nicht einfach.“ Tusch oder kein Tusch, einen Wortbeitrag musikalisch unterstützen und hervorheben oder lieber überspielen, keine peinliche Stille entstehen lassen – „mir schießen während dieser großen Veranstaltung viele Gedanken durch den Kopf“, sagt der gebürtige Tscheche.



Pavel Sandorf und seine Big Band treten bereits zum 15. Mal bei „Fastnacht in Franken“ in Veitshöchheim auf, vor den Toren Würzburgs. „Selbst nach so vielen Jahren besteht immer noch eine gewisse Anspannung“, gibt der 64-Jährige zu. Ihn fasziniert nach wie vor, „was alles hinter den Kulissen passiert“. Und er findet es „toll, ein Teil dieser Sendung mit dieser riesigen Einschaltquote zu sein“.



Allerdings generiert seine Big Band dadurch nicht allzu viele Folgeauftritte, im Gegensatz zu manchem Vortragsredner. Das sei seltsam, wundert sich Sandorf. Denn praktisch jeder erkenne ihn sofort, wenn er hinterher irgendwo hinkomme oder sich vorstelle. Ein wichtiger Grund dafür mag sein, dass nicht mehr so viele Faschingsbälle rund um Nürnberg veranstaltet werden, wo Sandorf wohnt. „Ich habe früher in einer Show-Band gespielt und im Fasching ging es immer rauf und runter“, denkt er gerne zurück.





In den späten 70er Jahren organisierten viele solch einen Ball, nicht nur Faschingsvereine, sondern etwa auch die Feuerwehren. „Wahrscheinlich gab es später nicht mehr genügend Zuspruch“, vermutet Sandorf. Das bedauert er sehr, obwohl er damals „kaum noch geschlafen hat“ angesichts der vielen Auftritte, „das war Wahnsinn.“



Pavel Sandorf kam vor genau 50 Jahren nach Deutschland. „Nach dem Einmarsch der Warschauer-Pakt-Armeen war die Grenze noch ein Jahr lang offen, bis zum Sommer 1969“, erinnert er sich. Das erstaunt ihn noch heute. „Vielleicht wollten die Politiker in Prag, dass alle gehen sollen, die gehen wollen.“



Er war damals 15 Jahre alt, seine Eltern geschieden. Seine Mutter beschloss, ins Nachbarland zu wechseln. „Sie sah zuhause keine Zukunft mehr.“ Für den Teenager eine harte Entscheidung, er musste Freunde und Mitschüler zurücklassen. „Die erste Zeit in Deutschland war sehr sehr schwer“, sagt Sandorf rückblickend, „ich kann heute jeden verstehen, der flüchtet oder vertrieben wird, seine Gefühle und Trauer nachvollziehen.“



Zunächst zog er nach Karlsruhe, weil dort bereits ein Onkel wohnte, der weiterhalf. Der junge Pavel sprach zu jener Zeit noch kein Wort Deutsch. „Mir war hier alles fremd.“ Später ging er nach Nürnberg, absolvierte die Fachoberschule, studierte am Konservatorium Klarinette und Saxofon. Sandorf blieb in Franken, heiratete, wurde ansässig.



Und er wurde Profi-Musiker, ist sehr vielseitig, am meisten Spaß macht ihm jedoch seine Big Band. „Das ist mein Baby“, erklärt er. Wenn er reine Klavier- oder Geigen-Konzerte besuche, denke er meist nach einer halben Stunde: „Toll, aber jetzt sollte noch etwas kommen, irgendeine Veränderung, vielleicht ein Posaunist oder ein Saxofonist, also neue Klangfarben.“ Gerade das liebt er an seiner großen Band. „Eigentlich sind wir eine Swing-Band“, macht Sandorf deutlich. Um lächelnd anzufügen: „Wenn man uns ließe ...“ Letztlich entscheiden jedoch Veranstalter und Auftraggeber, was die Musiker spielen. „Im Laufe der Zeit wurden wir immer mehr zu einer Musical-Band ...“ Am 23. März lädt er jedoch in Feucht zu einer Zeitreise durch die Geschichte des Swing ein, von den Anfängen in den Zwanzigern hin zur Blütezeit von Big Bands wie Glenn Miller bis in die Gegenwart.





Pavel Sandorf leitet auch eine kleine Combo. Mit ihr spielt er gerne Jazz. Als gebürtiger Prager kein Wunder. Er war in Vysočany zu Hause, Prag 9, bevor er nach Deutschland kam. „Keine so attraktive Gegend“, schmunzelt er. Seine Muttersprache hat Sandorf nicht verlernt. Er war regelmäßiger Grenzgänger, bis sein Vater vor fünf Jahren verstarb. Um seine alte Heimat besuchen zu können, gab er seine tschechoslowakische Staatsangehörigkeit ab. „Das war eine Voraussetzung dafür.“



Immer noch zieht es ihn zwei-, dreimal im Jahr nach Prag, wo ein Halbbruder lebt. Und dann gerne in die Jazz-Klubs der Stadt, ins Reduta oder AghaRTA. „Mich interessiert, was sich dort bewegt. Während des Kalten Krieges gingen all jene, die etwas auf die Beine stellten, ins Ausland, sobald sie konnten.“ Nun wächst nach seinem Eindruck eine neue Generation in Tschechien heran. „Das sind sehr gute Musiker, die auch bleiben und die Kultur dort am Leben erhalten.“



Die „Pavel Sandorf Big Band“ trat in den letzten Jahren mit vielen Stars im Showgeschäft auf. Gitte Hænning und Marlene Charell zum Beispiel, auch Hugo Strasser, Stefanie Hertel und Stefan Mross. Der schnauzbärtige Tscheche war besonders Hugo Strasser gerne zu Diensten, einem der bekanntesten Swing- und Jazzmusiker in Deutschland. „Ich habe ihn immer bewundert, auch seinen Werdegang vom namenlosen Musiker zu einem deutschlandweit gefragten Bandleader genau verfolgt“, so Sandorf. „Strasser ist stets bescheiden geblieben, hat in der Garderobe sogar Tipps gegeben, etwa ein Mundstück empfohlen, mit dem man einen bestimmten Klang erzeugen kann.“ Zuvor hatte Sandorf befürchtet, dass sich der berühmte Musiker nicht einmal mit ihm unterhalten würde. Doch Strasser, der 2016 verstarb, kannte keine Starallüren. „Er kam, winkte uns zu und tat so, als ob wir schon Jahrzehnte zusammenspielen würden. Ein durch und durch angenehmer Mensch, den ich nie vergessen werde.“



Im Gedächtnis blieb Sandorf auch ein Sänger, der genau das Gegenteil war. Er wird öffentlich dafür gerühmt, immer fröhlich zu sein und stets gute Laune zu verbreiten. Tatsächlich begegnete Sandorf einem Mann, dessen ständige Unzufriedenheit und fortwährende Klagen nicht nur seine Big Band zu ertragen hatte, sondern alle Mitarbeiter. „Er war gefürchtet, schon bevor er kam“, erfuhr Pavel Sandorf. „Ich hatte das Gefühl, dass er persönliche Unsicherheit mit einer gewissen Arroganz überdeckt.“ Noch immer wundert er sich darüber, dass dieser Sänger trotzdem eine große Karriere machte.



Pavel Sandorf ist mit seinen Musikern vor allem in Bayern gefragt, gastierte auch schon in Berlin und im deutschsprachigen Ausland. Nicht aber in seinem Heimatland. „Das liegt wohl einfach daran, dass wir immer nur deutschsprachige Sänger begleitet haben“, führt er aus, „und damit ergab sich einfach keine Gelegenheit für Gastspiele in Tschechien.“ Zumindest bisher nicht …



Eine internationale Formation war seine Big Band dennoch. Denn nach den Revolutionen Anfang der 90er Jahre integrierte er Musiker aus vielen Nationen. „Ich habe mir als Kind immer gewünscht, dass die Grenzen in Europa fallen“, sinniert der Musiker, „und als das passierte, war es für mich das größte Ereignis in meinem Leben!“



Sandorf wollte anschließend Menschen aus möglichst vielen Ländern zusammenbringen. „Sie sollten sich gut verstehen, am besten Freunde werden.“ Er suchte nach solchen Musikern, schaltete Inserate, warb durch Mundpropaganda. „Viele stellten sich vor, einige blieben ein paar Jahre – und es kam, wie ich erhofft hatte.“



Pavel Sandorf zählt auf: „Bei uns spielten Musiker aus allen Ecken der alten Sowjetunion, Usbeken, Turkmenen, ein Kasache, Musiker aus Sibirien, dazu ein polnischer Bassist, ein Kanadier, Italiener, Engländer, auch einer aus Tschechien, der bereits in München lebte.“ Musik überwand die sprichwörtlichen Grenzen und wurde zur gemeinsamen Sprache. „Bis heute bin ich überzeugt davon, dass sie eine Hilfe ist, um sich zu treffen und negative Gedanken zu vertreiben“, zeigt er sich stolz und glücklich über das Ergebnis.





Seit mehr als drei Jahrzehnten gibt es seine Big Band, frühzeitig hat Sandorf darin junge Musiker gefördert. Für ihn ebenfalls eine Herzensangelegenheit. „Wir haben sie in unsere Konzerte eingebaut und wann immer es möglich war, ließen wir einen Jugendlichen zwei oder drei Stücke spielen.“ Geeignete Talente fand er, weil Sandorf nebenbei als Musiklehrer an einem Gymnasium in Nürnberg und einer Realschule in Feucht arbeitete. „Für viele ist es das Höchste: Erst 14 Jahre alt und in einer Big Band ein Solo spielen – ich hätte mich in diesem Alter auch gefreut, wenn ich solch eine Erfahrung hätte machen können.“ Für ihn Motivation genug, dies anderen zu ermöglichen.



Nicht alltäglich war auch sein Engagement für eine Big Band, in der ausschließlich Ärzte mitwirken. „Wirklich ungewöhnlich“, wundert sich Pavel Sandorf selbst über das Projekt. Mediziner unterschiedlichen Alters und mehrerer Fachdisziplinen verband der Spaß an der Musik, doch sie schafften es nie, fest in einem Ensemble zu spielen. Bis die Ärztevereinigung „go-in“ in Ingolstadt auf die Idee kam, diese musizierenden Mediziner zusammenzubringen. Einige Versuche waren zuvor gescheitert, doch eine gemeinsame Big Band funktionierte. Pavel Sandorf übernahm die Leitung.



„Das war super“, schwärmt er von der Zusammenarbeit, „alle waren mit Begeisterung dabei, jeder hat fleißig geübt.“ Mittlerweile sind die Mitglieder miteinander befreundet. Ein großer Kreis, der viel gemeinsam unternimmt. „Klar“, sagt Sandorf, „das ist Amateur-Niveau, aber es klingt gut.“ Mehrmals im Jahr geben die Ärzte Benefizkonzerte für einen guten Zweck.



„Pavel, alter Tscheche, hau rein“, feuert Volker Heißmann seinen Mitstreiter bei der „Fastnacht in Franken“ gerne an. Seit vielen Jahren begleiten die „Sandorfer“ den fränkischen Sänger und Comedian auch auf dessen eigenen Tourneen. Pavel Sandorf schreibt viele Arrangements für das Spektakel in Veitshöchheim. „Manchmal habe ich schlaflose Nächte, weil es mittlerweile so viele Beiträge gibt“, plaudert er aus dem Nähkästchen.



„Unser tschechischer Botschafter“, preist ihn Heißmann zuweilen scherzhaft an. „So viel Botschafter bin ich gar nicht“, winkt Pavel Sandorf ab. Seinen wunderbaren böhmischen Akzent hat er sich freilich erhalten. Auch nach so vielen Jahren in Deutschland.

