„Peter ist unsterblich“

Walkre4_opt.jpg {"Walkre4_opt.jpg" : "1976 verkörperte Peter Hofmann erstmals den Siegmund in Wagners >Walküre<."}

Im November gedenkt man traditionell der Verstorbenen. Fritz Hofmann erinnert in Marienbad an Bruder Peter, einst ein berühmter deutscher Opernsänger und Rockstar







Interview von Klaus Hanisch



PZ: Sie haben in diesem Frühjahr eine Erinnerungstafel an dem Haus in Marienbad anbringen lassen, in dem Ihr Bruder 1944 geboren wurde. Warum ist es für Sie wichtig, gerade dort an ihn zu erinnern – und warum gerade jetzt, mehr als sieben Jahre nach seinem Tod?

Fritz Hofmann: Unsere Mutter ist vor drei Jahren verstorben, da wird man nachdenklich. Ich habe mich daran erinnert, dass wir oft an dem Haus standen, aber nie drin waren. Obwohl unsere Mutter viel darüber erzählt hat. So kam mir die Idee, dort an meinen Bruder zu erinnern. Aber das brauchte lange und war schwierig.



Das Geburtshaus beherbergt heute das Hotel Belvedere oberhalb der Kolonnaden. Ihre Erinnerungstafel wird daher künftig von vielen Menschen wahrgenommen. Warum sollten sich Ältere – nun auch anhand dieser Tafel – noch an Peter Hofmann erinnern und Jüngere ihn neu entdecken?

Weil er ein Ausnahmesänger war. Leute schreiben mir heute noch, dass seine Stimme unsterblich ist. Selbst Fans aus Australien. Zum Glück wurden viele Aufnahmen archiviert. Als Leonard Bernstein im Sommer 100 wurde, schrieben mir Leute, sie hätten sich aus diesem Anlass wieder einmal das „Tristan-Konzert“ mit Bernstein und Peter in der Titelrolle angehört. Das passiert immer wieder, oft wird noch nach DVDs, CDs und Filmen mit Peter gefragt. Die Leute leben mit ihm und schreiben so, als ob es ihn heute noch geben würde. Peter ist einfach unsterblich!







Stammten Ihre Eltern aus Marienbad?

Meine Mutter stammte aus dem kleinen Dorf Svatobor, früher Zwetbau, etwa 40 Kilometer von Marienbad entfernt. Es liegt heute auf einem Truppenübungsplatz und ich brauchte eine spezielle Genehmigung, um es betreten zu dürfen und dort kürzlich ein wenig Ahnenforschung zu betreiben.



Während des Krieges wurde die Berliner Charité nach Marienbad verlegt, weil die Sicherheit der Patienten wegen der Luftangriffe in Berlin nicht mehr gewährleistet war. In dem Haus, in dem Ihr Bruder geboren wurde, befand sich damals wohl die Geburtsstation.

Und meine Eltern wohnten nur einen Steinwurf von diesem Haus entfernt, bevor sie nach dem Krieg vertrieben wurden. Ich wurde vier Jahre nach meinem Bruder in Darmstadt geboren.



Hatten Sie nach der Vertreibung noch Kontakt nach Marienbad?

Peter und ich sind öfter mal hingefahren, um Golf zu spielen. Dort haben wir auch im Golfhotel übernachtet. Dabei sind wir am Geburtshaus vorbeigelaufen, haben es aber nicht groß beachtet. Peter hat sich dazu nicht weiter geäußert. Ich weiß allerdings nicht, ob es ihm deshalb unwichtig war. Man darf auch nicht vergessen, dass unsere Aufenthalte immer mit viel Hektik verbunden waren, quasi ein Termin zwischen vielen anderen Terminen.



Warum ist er dann aber gerade nach Marienbad gefahren. Es gab ja auch in Deutschland genügend Golfplätze?

Peter hatte gelesen, dass der Golfplatz dort sehr schön sein soll. Das wollte er genauer wissen. Er fand ihn toll.



Die tschechische Wikipedia gab zuvor schon an, dass Peter Hofmann in Marienbad geboren wurde, allerdings wusste dies kaum ein deutscher Fan.

Dass das nicht sehr bekannt war, merkten wir auch, als wir die Tafel anbrachten. Es gab einige erstaunte Reaktionen.



War Ihrem Bruder, der ja in Darmstadt aufwuchs, seine Herkunft von dort von Bedeutung?

Darüber haben wir kaum gesprochen. Während seiner Karriere ergab sich auch kein Auftritt in der Tschechoslowakei oder später in Tschechien. Mit dem Land verbanden wir während der Zeit des Eisernen Vorhangs immer ein mulmiges Gefühl. Ich erinnere mich, dass mein Bruder und ich eines Tages mit Motorrädern an dem völlig verloren wirkenden Grenzübergang Mähring in der Oberpfalz standen. Wir entschlossen uns dort zu einer Mutprobe: Wer traut sich, ein paar Meter zu Fuß über die Grenze zu gehen? Wir gingen keine zehn Meter weit und rannten sofort zurück. Denn wir fürchteten, dass im Wald und im Niemandsland Wachposten aufgestellt waren.



In Tschechien wurde zur Einweihung Ihrer Erinnerungstafel erwähnt, die Popularität von Peter Hofmann sei während seiner Karriere mit der Bekanntheit von Karel Gott in der Tschechischen Republik vergleichbar gewesen.

Als wir das Schild anbrachten, erregten wir damit tatsächlich sofort Aufmerksamkeit. Es wurde auch gefragt, warum die Erinnerung an ihn in Deutsch und auf Tschechisch vermerkt wurde. Ich fand das wichtig, für den Fall, dass jemand kommt und ihn kennt. Einer fragte kritisch nach, warum der Text auf Tschechisch in kleinerer Schrift verfasst wurde. Ich habe geantwortet, dass dies bei seiner Geburt ein deutscher Ort war. Sonst hat sich aber niemand an den unterschiedlichen Schriftgrößen gestört, auch nicht die Hotelleitung.



Hotelgruppe und Ansprechpartner wechselten während Ihrer Bemühungen. War es nicht schwierig, diese Tafel ausgerechnet an einem Hotel anbringen zu lassen?

Tatsächlich hat es ein halbes Jahr gebraucht, bis es soweit war. Entscheidend war der Eigentümer des Hauses, nämlich die Hotelgruppe Axxos in Prag. Ich wollte keinesfalls ein Plastikschild an einem denkmalgeschützten Haus, selbst wenn es akzeptiert worden wäre, und habe deshalb eine massive Messingplatte besorgt. Für mich galt: Wenn es einmal sitzt, dann muss es passen. Außerdem sollte es direkt am Eingang platziert sein. Irgendwo um die Ecke und nicht in Kopfhöhe hatte keinen Sinn. Damit war das Hotel erfreulicherweise einverstanden. Auch der Bürgermeister von Marienbad kam zur Einweihung. Bei dem Projekt hat mir Torsten Schlegel sehr geholfen, der seit zehn Jahren eine private Website mit Informationen über Marienbad betreibt.



Peter Hofmann war in den siebziger Jahren eine völlig neue Erscheinung auf Opernbühnen. Machte neben seiner Stimme auch seine sportliche Figur – als Leichtathlet und Fallschirmspringer – seinen großen Erfolg aus?

Sicherlich beides. Oft wird vergessen, dass er seine Rollen auf der Bühne auch verkörperte und schauspielerisch umsetzen konnte, zusammen mit seiner Stimme. Viele Sänger stellen sich einfach hin, singen und gehen wieder. Dazu wird einmal der rechte Arm gehoben und einmal der linke, nicht mehr. Das machte Peter nie. Er identifizierte sich zu 100 Prozent mit seiner jeweiligen Rolle.



Wie kam das bei Dirigenten und Regisseuren an?

Dazu ein Beispiel: Niemand wagte es, Herbert von Karajan zu unterbrechen oder hineinzureden. Mein Bruder schon. Als sie bei den Salzburger Festspielen gemeinsam den „Parsifal“ aufführten, hatte Peter während der Proben ein paar Verbesserungsvorschläge. Daraufhin wurde es mucksmäuschenstill im Saal. Jeder dachte, das war's für ihn. Eigene Ideen gegenüber dem großen Maestro zu äußern, konnte das Ende für einen Künstler bedeuten. Doch Karajan hat diese Ideen angenommen. Später fuhren wir im Auto meines Bruders zurück, Peter legte die Kassette „The Wall“ von Pink Floyd ein, drehte laut auf – und Karajan schlug fröhlich den Takt mit.



In den Achtzigern machte sich Peter Hofmann auch als Rocksänger einen Namen, erhielt viele Goldene und Platin-Schallplatten und sogar zweimal Doppelplatin wegen seiner millionenfach verkauften Tonträger. Wagners Parsifal singt plötzlich Elvis-Lieder – haben Sie ihm als sein Manager zu- oder eher abgeraten, um seinen Ruf nicht zu gefährden?

Wir wussten beide, dass es dafür harte Kritik geben wird. Aber er sagte, dies sei ihm völlig egal. Da hätte auch ich ihn nicht beraten können, kein Mensch hätte das gekonnt. Wobei ich jedoch seiner Meinung war, denn ich war ja selbst eng mit der Pop-Musik verbunden. Hinweisen darauf, dass böses Blut von der Wagner-Seite kommen könnte, entgegnete er, dann mache er es gerade. So war er, ein Dickkopf durch und durch.



Und wie fielen die Reaktionen aus?

Ich erinnere an Wolfgang Wagner, den Chef der Bayreuther Festspiele. Als er während der Festspielzeit erfuhr, dass Peter danach auf seine erste Pop-Tournee gehen wird, fand er das gut. Er bat sogar um Besorgungen für seine Tochter Katharina, die heute Chefin in Bayreuth ist.



War ein Anreiz für ihn, dadurch seine künstlerische Freiheit und Unabhängigkeit zu beweisen?

Genau das hat er gesagt. Wenn er auf der Opernbühne stehe, dann sei ihm alles vorgegeben. Wenn er aber Pop-Musik mache, dann könne er machen, was er wolle. Zumal man nicht vergessen darf, dass er in seinen Anfängen ja in einer Rock-'n'-Roll-Band spielte. Als wir zu Plattenaufnahmen in Nashville waren, führte uns ein Kurztrip sofort nach Graceland. Peter war ein totaler Elvis-Fan.



In den neunziger Jahren war Ihr Bruder im Musical „Phantom der Oper“ sehr erfolgreich. Ihm wurde zuweilen vorgehalten, sich dieses Standbein zu schaffen, weil seine Stimme Ende der Achtziger nicht mehr für die große Oper ausreichte. War das so?

Diese „Phantom“-Geschichte hat ihn sehr gereizt, weil er sich darin wieder verwirklichen konnte. Immer was Neues, möglichst was Ausgefallenes – das mochte er sehr. Und es war ja nicht von vornherein abzusehen, dass dieses Musical ein Erfolg und ob er akzeptiert werden würde. Doch die CD vom „Phantom“ wurde ebenfalls über eine Million Mal verkauft und dafür mit Doppelplatin ausgezeichnet. Ich bekomme deshalb ebenfalls noch heute Zuschriften. Es war auch sehr anstrengend, dafür über 300 Mal auf der Bühne zu stehen. Aber klar, das „Phantom der Oper“ kann man nicht vergleichen mit „Tristan und Isolde“.



Wie ging er generell mit Kritik und Kritikern um?

Er hat Kritiken gelesen, aber er wusste auch, von wem sie kamen. Es waren in der Regel immer die Gleichen, die ihn kritisierten. Er sagte immer, wenn Kaiser aus München schreibt, dann weiß ich schon vorher, was kommt.



Sie meinen den Kritiker Joachim Kaiser von der Süddeutschen Zeitung.

Genau, und da kam gar nichts Gutes. Er hat auch dann schlecht geurteilt, wenn andere sehr gut über Peter geschrieben haben.



Peter Hofmann erkrankte Ende der neunziger Jahre an Parkinson. Er habe seine schwere Erkrankung anfangs zu leicht genommen, sagte er in einem Interview, und unterstützte jahrelang die Parkinson-Forschung. Wie überrascht wurden Sie davon?

Er sagte, diese Krankheit passe einfach nicht zu ihm. Für mich war das ein Schlag ins Gesicht. Anfangs dachte man, mit dieser Behandlung oder jenem Professor und wieder neuen Medikamenten wäre es heilbar. Man konnte es hinauszögern, mehr als zehn Jahre lang, aber was hat das gebracht ...



In der Nacht zum 30. November 2010 starb Peter Hofmann. Was war für ihn wichtig im Leben?

Er mochte das einfache Leben. Wenn ich ihn auf eine anstehende Premierenfeier aufmerksam machte, lautete seine Antwort: Nicht schon wieder. Wenn ich dagegen sagte, morgen machen ein paar Leute ein Lagerfeuer mit Grillen und Pferden, dann kam prompt: Sehr gut, pack die Western-Gitarre ein, dort müssen wir hin. Liebe zur Natur und zu Tieren, das war ihm viel wichtiger als all seine Auftritte.



Auch im Stadtmuseum von Marienbad hängt nun ein Porträt von Peter Hofmann, in einer Reihe mit anderen Persönlichkeiten. Wie schwer war es, die Verantwortlichen davon zu überzeugen, dass er dazu gehört?

Das war nicht so schwierig. Es gibt im Museum einen Raum mit Porträts, unter anderem von Richard Wagner. Der Direktor des Museums war auch bei der Einweihung der Tafel am Hotel dabei. Als er mich durch sein Haus führte, schlug ich ihm vor, dass neben Wagner ein Porträt meines Bruders hängen sollte. Er stimmte spontan zu. Ein weiteres Porträt hängt übrigens auch im Hotel an einer Wand.





Im August nächsten Jahres wäre Peter Hofmann 75 Jahre alt geworden. Was würde er dazu sagen, dass er nun mehrfach in Marienbad verewigt ist?

Ich glaube, er würde mir sagen: Hast du gut gemacht (lacht). Wobei er auf Dinge, die seine Person betrafen, nicht so viel Wert legte. Er sah immer den Aufwand, der damit zusammenhing. Auch wenn zum Beispiel ein großes Magazin einen Bericht über ihn machen wollte. Foto-Sessions mochte er überhaupt nicht. Als er wieder einmal eine Goldene Schallplatte bekam, sagte er nur: Schon wieder so ein Ding ... Gefreut hat er sich aber schon. Und es hat ihn sicher auch stolz gemacht.











ZUR PERSON



Peter Hofmann war der Popstar unter den Opernsängern. Allein schon wegen seiner Statur: blonde Locken, lange Haare, breite Schultern. Auf den großen Bühnen von Paris bis New York erschien der Hüne geradezu als Idealbesetzung für einen Heldentenor, wie Kritiker anmerkten.



Hofmann wurde am 22. August 1944 in Marienbad geboren, gab Anfang der 1970er Jahre sein Debüt als Opernsänger und feierte vor allem als Wagner-Sänger große Erfolge. Hofmann sang die Titelrollen in „Tristan und Isolde“ und „Lohengrin“, war mit 32 Jahren der jüngste „Parsifal“ in der Geschichte der Bayreuther Festspiele und wirkte 1976 als Siegmund in einer legendär gewordenen „Ring“- Inszenierung von Patrice Chéreau mit.



Anfang der achtziger Jahre wagte er den Spagat und veröffentlichte mehrere Rockalben. Zudem moderierte Hofmann eine eigene TV-Show. Große Popularität erwarb er sich Anfang der Neunziger in der Titelrolle des Andrew-Lloyd-Webber-Musicals „Das Phantom der Oper“ in Hamburg. Später wirkte er als Schauspieler bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg mit. 1999 machte Peter Hofmann seine Parkinson-Erkrankung öffentlich und verkündete fünf Jahre später sein Karriere-Ende. Er starb Ende November 2010 im Alter von 66 Jahren.



Zu seinem Tod schrieben Medien, dass der Weltstar nicht nur ein Image als Rebell gepflegt, sondern auch ein Jet-Set-Leben mit Schloss, teurem Auto und Affären geführt habe, am Ende aber von einer kleinen Rente leben musste. Politiker erinnerten daran, dass Peter Hofmann wie kaum ein anderer eine Brücke zwischen ernster Musik und Unterhaltungsmusik geschlagen und sich damit in die Herzen eines Millionenpublikums gesungen habe.









Weitere Informationen über Peter Hofmann gibt es auf der Homepage http://peterhofmannstartenor.wordpress.com

