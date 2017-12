Ungelöste Konflikte

01_2017_opt.jpg:02_2017_opt.jpg:03_2017_opt.jpg:04_2017_opt.jpg:05_2017_opt.jpg:06_2017_opt.jpg:07_2017_opt.jpg:08_2017_opt.jpg:09_2017_opt.jpg

{"01_2017_opt.jpg":"Hizballáh - Mit „Hisbollah“ gewann Martin Bandžák nicht nur den Hauptpreis, sondern auch den ersten Platz in der Kategorie „Probleme der heutigen Zeit“. Für die Jury stellt das Bild „eine symbolische Erinnerung an die ungelösten politischen Krisen und Konflikte im Mittleren Osten, die noch immer unsere politischen Debatten bestimmen“ dar.", "02_2017_opt.jpg":"Ano Erdoganovi, Ne demokracii - „Ja zu Erdogan, Nein zur Demokratie“: Für diese Aufnahme während einer Demonstration in Ankara erhielt Robert Barca den ersten Preis in der Kategorie „Aktuelles“.", "03_2017_opt.jpg":"Skok - In der Wohnsiedlung Chánov, am Rand der nordböhmischen Stadt Most, haben Kinder eine ausgediente Matratze zum Trampolin unfunktioniert. Jiří Královec wurde für den „Sprung“ mit dem ersten Preis in der Kategorie „Alltägliches Leben “ ausgezeichnet.", "04_2017_opt.jpg":"Támhle je mikrofón - Gewinner der Kategorie „Leute, über die man spricht“: „Dort ist das Mikrofon“ von Robert Sedmík zeigt den ehemaligen Premier Bohuslav Sobotka auf der Prager Burg, kurz bevor er seinen Rücktritt bekanntgeben will. Präsident Miloš Zeman verweist ihn mit seinem Stock ans Mikrofon.", "05_2017_opt.jpg":"Meditace - Stiller Moment: Seine Arbeitspause nutzt Boleslav Vavilov zum Meditieren. Der 27-jährige Mönch lebt in einem buddhistischen Kloster im Uralgebirge. Das Bild mit dem schlichten Titel „Meditation“ gehört zur Serie „The Buddhists vs. the Billionaire“. Darin rückt Fotograf Amos Chapple das Leben der Mönche in den Mittelpunkt sowie ihren Kampf gegen ein russisches Unternehmen, das das Grundstück für sich beansprucht. Chapple erhielt für das Foto den ersten Preis in der Kategorie „Lifestyle“.", "06_2017_opt.jpg":"V Nikaragui jsou děti matkami - Die Mädchen in Nicaragua können den Kreislauf der Armut meist nicht durchbrechen. Viele werden schwanger, obwohl sie selbst noch Kinder sind. Sie leiden an chronischer Mangelernährung und bringen Babys zur Welt, die ebenfalls untergewichtig sind. Fast die Hälfte der jungen Mütter sind Teenager und haben die Grundschulbildung nicht abgeschlossen. Martin Bandžák überzeugte auch in der Kategorie „Porträt“ mit seinem Bild „In Nicaragua sind Kinder Mütter“.", "07_2017_opt.jpg":"U břehu Burigangy - „Am Ufer des Buriganga“ von Filip Jandourek wurde zum besten Bild der Kategorie „Natur, Wissenschaft und Umwelt“ gekürt. Das Foto entstand im Rahmen eines Projektes, das sich mit Klimawandel, Migration und den gegenwärtigen Problemen in Bangladesch beschäftigt. Ein kritischer Punkt befindet sich in der Hauptstadt Dhaka, in der mehr als 17 Millionen Menschen leben. Dhaka gehört zu den am schnellsten wachsenden Städten der Welt. Problematisch ist vor allem die hohe Bevölkerungsdichte.", "08_2017_opt.jpg":"Skokan do vody - Tomáš Krist gelang mit seinem „Wasserspringer“ der laut Jury schönste Beitrag in der Kategorie „Sport“. Das Bild zeigt den Schweizer Wasserspringer Jan Wermeliger beim Wettbewerb „Desperados Highjump 2017 competition“ im Sommer dieses Jahres. Wermeliger ersprang sich dort den zweiten Platz.", "09_2017_opt.jpg":"Where the streets have no name - Vor einer riesigen Leinwand und leuchtendem Rot setzt sich die irische Rockband U2 ein flüchtiges Denkmal. Fotograf Lukáš Bíba nutzte die Gelegenheit beim Konzert in Amsterdam, den Moment zu verewigen. Das nach einem bekannten Song der Band benannte Foto gewann den ersten Preis in der Kategorie „Kunst und Kultur“."}

Ein Bild von einer Hisbollah-Kundgebung im Nordlibanon ist „Tschechiens Pressefoto des Jahres“. Die besten Aufnahmen des Wettbewerbs „Czech Press Photo“ sind derzeit im Altstädter Rathaus ausgestellt





Man braucht keine teure Kamera, um einen Foto-Wettbewerb zu gewinnen. Martin Bandžák reichte sein Smartphone, um damit einen Moment einzufangen, der die Jury des Wettbewerbs „Czech Press Photo 2017“ überzeugte und zugleich mehr als 7.000 andere Aufnahmen hinter sich ließ. Das Siegerfoto zeigt einen Jungen, der voller Stolz auf den Schultern seines Freundes steht, in seiner Rechten ein Schlagring, mit der linken Hand stützt er sich bei seinem Nachbarn ab, um sie herum die jubelnde Menge. „Hisbollah“ heißt der Titel des Bildes, das Anhänger der schiitischen Bewegung in der libanesischen Stadt Hermel nahe der Grenze zu Syrien zeigt.



„Tausende fanatische Menschen, die von einer starken Propaganda gestützt werden“, so Bandžák, kamen dort zusammen, um den Sieg über Israel zu feiern. „Er habe einfach sein Smartphone genommen und fotografiert, erzählte der freiberufliche Fotograf später im Tschechischen Fernsehen. „So entstand auch das Foto des Jungen, der zur Unterstützung seiner Freunde Kampflieder singt und alle schwingen Fahnen zu Ehren ihres Anführers Hassan Nasrallah.“ In den Libanon kam Bandžák gemeinsam mit der von ihm mitgegründeten Hilfsorganisation „Magma“, die dort Flüchtlinge medizinisch versorgt.



Bereits 2010 sprach die Jury dem slowakischen Fotografen den Hauptpreis zu. Damals lichtete Bandžák ein Mädchen ab, das beim Erdbeben in Haiti verletzt wurde. Mit zwei Schwarz-Weiß-Fotos beteiligte sich Bandžák in diesem Jahr in der Kategorie „Probleme der heutigen Zeit“ am Wettbewerb. „Obwohl der Fotograf das Bild nicht mit einer klassischen professionellen Technik anfertigte, sondern mit einem Mobiltelefon, gelang ihm ein beeindruckendes und ausdrucksstarkes Bild“, begründete der Vorsitzende Petr Josek die Entscheidung der Jury. Bandžák gewann außerdem den ersten Preis in der Kategorie „Porträt“.



Der 23. Jahrgang des Wettbewerbs brach erneut einen Rekord: Mit 7.277 Aufnahmen von 482 Fotografen und 56 Videos von 26 Filmemachern wurden mehr Beiträge eingereicht als jemals zuvor. Neben dem Hauptpreis wurden die Siegerfotos in neun Kategorien ermittelt: „Aktuelles“, „Leute, über die man spricht“, „Kunst und Kultur“, „Sport“, „Porträt“, „Natur, Wissenschaft und Umwelt“, „Alltägliches Leben“, „Probleme der heutigen Zeit“ und „Lifestyle“. Außerdem wurden in drei Sparten auch herausragende Videobeiträge ausgezeichnet. Für die beste investigative Reportage erhielt Jana Neumannová den ersten Preis. Ihr Beitrag erzählt vom Aufstieg Andrej Babišs.



Im Altstädter Rathaus sind bis 30. Januar etwa 500 Aufnahmen und Videos zu sehen.







Altstädter Rathaus (Staroměstské náměstí 1, Prag 1), geöffnet: täglich 10 bis 19 Uhr, Eintritt: 140 CZK (ermäßigt 70 CZK), www.czechpressphoto.cz





Text: Franziska Neudert