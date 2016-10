Expats willkommen

prag_opt.jpg {"prag_opt.jpg" : "Viele Expats zieht es in die tschechische Hauptstadt."}

Ausländische Fachkräfte leben und arbeiten gerne in Tschechien

Die Meldung verwundert auf den ersten Blick: Während die tschechische Regierung mit der EU um die Flüchtlings­quoten feilscht und Populisten mithilfe der Medien eine Phantom­debatte über muslimische Einwanderer führen, hat es Tschechien als einziges EU-Land in die Top 5 des „Expat Explorer 2016“ geschafft. Noch besser als hier leben ausländische Fachkräfte demnach lediglich in Singapur, Neuseeland und Kanada.



Für die Rangliste der HSBC-Bank werden jährlich tausende Menschen befragt, die im Ausland leben und arbeiten. Ausschlaggebend für das Ranking sind die wirtschaftliche Situation von Einwanderern, aber auch der Zugang zu Bildung, Kinderbetreuung und Gesundheitsversorgung. Außerdem spielen persönliche Erfahrungen der Expats eine Rolle: Wie leicht fiel ihnen die Integration? War es schwierig, eine Wohnung zu finden? Wie beurteilen die Zugezogenen allgemein die Lebensqualität?



Am besten schnitt Tschechien bei den Rahmenbedingungen für Familien ab – und schaffte es auf Platz 2 von 45 gelisteten Ländern. Als nächstes EU-Land findet sich Österreich erst auf Platz 6. Mehr als 60 Prozent der Befragten waren der Meinung, dass die Qualität der Ausbildung in Tschechien besser sei als in ihrer Heimat; für 59 Prozent sind darüber hinaus die Kosten niedriger. Zudem fühlen sich die Expats im Durchschnitt sehr schnell in Tschechien heimisch. In den Befragungen zum Einleben, ihrem sozialen Umfeld und der Work-Life-Balance liegt das Land auf dem 8. Platz, während es Deutschland gerade mal auf Rang 27 schafft. Gibt es also doch eine tschechische Willkommenskultur?



Eine Antwort auf diese Frage hat möglicherweise der afrikanische Autor Mawuna Remarque Koutonin im vergangenen Jahr im „Guardian“ geliefert. Darin stellte er die Frage: Warum gelten eigentlich Weiße als Expats und der Rest als Migranten, wenn doch in beiden Fällen Menschen gemeint sind, die ihr Glück in einem anderen Land suchen? Klassenkategorien, Herkunftsländer und sozialer Status würden dabei eine Rolle spielen, meint der Autor. Erfahrungen diesbezüglich fließen im jüngst veröffentlichten Report möglicherweise in den Punkt „Toleranz“ ein. Bei dem schneidet Tschechien im Vergleich zu seinen sonst glänzenden Bewertungen recht schwach ab – und belegt Platz 36 von 45.





Expat Explorer



1. Singapur

2. Neuseeland

3. Kanada

4. Tschechien

5. Schweiz

6. Norwegen

7. Österreich

8. Schweden

9. Bahrain

10. Deutschland

Text: Katharina Wiegmann, Foto: Julian Nitzsche/CC BY-SA 3.0