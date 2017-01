Böses Blut

PZ-16-48-08a.jpg {"PZ-16-48-08a.jpg" : "Etwa 200 Menschen kommen jeden Abend zum mobilen Testwagen des Aids-Zentrums."}

Jekaterinburg gilt als Aids-Hauptstadt Russlands. Jeder 50. Einwohner ist mit dem HI-Virus infiziert, darunter hunderte Kinder. Jahrzehntelang schauten die Behörden zu. Nun schlagen sie Alarm

Im Zentrum von Jekaterinburg stehen sie Schlange: Männer, Frauen, manche mit Kindern auf dem Arm, bei minus 15 Grad. Sie reiben sich zum Wärmen die Hände, atmen kleine Dampfwolken aus. Vor ihnen stehen zwei Fahrzeuge, an denen große Plakate hängen: „Hier können Sie sich kostenlos und anonym auf HIV testen lassen – es tut nicht weh.“



In einem der Wagen sitzt Mila­na Ladnewa. „Die Leute sind in Panik“, sagt sie. Als Freiwillige für die mobile Station des Aids-Zentrums der Stadt übermittelt sie Getesteten ihre Ergebnisse, gibt Rat, tröstet. Als eine von 27.000 Infizierten in Jekaterinburg lebt sie selbst mit der Diagnose, die die Wartenden fürchten. Seit das Jekaterinburger Gesundheitsamt am 1. November den Ausbruch einer „generalisierten HIV-Epidemie“ verkündet hat, kommen doppelt so viele Menschen zu Milana wie vorher. Gut 200 sind es pro Abend.



„Generalisierte Epidemie“ bedeutet, dass nicht nur Risikogruppen wie Drogenabhängige betroffen sind. Die 1,4-Millionen-Stadt am Uralgebirge ist zum Symbol dafür geworden, dass das Virus jeden treffen kann, auch Schwangere und Kinder. In Jekaterinburg sind zwei Prozent HIV-positiv, so viel wie in keiner anderen Großstadt Russlands. Und das sind nur die gemeldeten Fälle.



Marina Halidowa überrascht das nicht. Die Ärztin und Psychologin im rosafarbenen Pullover leitet die Stiftung „Nowoje Wremja“ („Neues Zeitalter“), die seit 1998 mit Infizierten arbeitet. „Die Epidemie gibt es hier schon seit Beginn der Nullerjahre“, erklärt sie. Nur so deutlich gesagt hätten die Behörden das bisher nicht – und sich kaum gekümmert.

Als Ärzte zum ersten Mal auf das Virus stießen, gab es nicht einmal hundert Betroffene im gesamten Uralgebiet. Der erste Ausbruch wurde 1996 in der Kleinstadt Werchnjaja Salda registriert, zwei Autostunden von Jekaterinburg entfernt. „Damals entstand die Legende, dass Drogen­abhängige aus der Ukraine die Seuche in den Ural eingeschleppt hätten“, erinnert sich Halidowa. „Alle dachten, dass es bei den Hundert bleibt.“



Doch um die Jahrtausendwende flammte die Infektion wieder auf. Jekaterinburg war ein Knotenpunkt auf der internationalen Drogenroute; ob Haschisch, Heroin oder Desomorphin: Bevor die Suchtmittel von Asien nach Europa wanderten, landeten sie in der Stadt im Ural. Die Jugendlichen dort waren offen für Experimente. „Was anderswo geschluckt wurde, haben die sich gespritzt“, erzählt Halidowa. Noch heute geht die Hälfte der Neuansteckungen auf das Teilen von Nadeln zurück. Die Stiftung „Neues Zeitalter“ konzentrierte sie sich deshalb am Anfang auf Drogenabhängige. Inzwischen arbeitet sie überwiegend mit infizierten Frauen und Kindern.



So auch mit Jana, die in Wirklichkeit anders heißt. An deren Haustür klingelt Halidowa an einem verschneiten Novembernachmittag einmal, zweimal, dreimal. Erst beim vierten Mal geht die Tür zum Treppenhaus auf.



Die dunkelhaarige Frau, die die Wohnungstür öffnet, hält sich kaum auf den Beinen. Über den knochigen Knien schlabbert ein schmutziger Bademantel. In der Wohnung riecht es nach Hunden, Rauch und Alkohol. „Jana, wir müssen über deine Tochter reden“, sagt Halidowa. Die Frau wankt in die Küche, lässt sich auf einem Plastikstuhl für Kinder nieder, gießt 96-prozentigen Alkohol in ein Glas, verdünnt ihn mit Wasser und zündet sich eine Zigarette an.



Vor zwei Tagen wollte Janas 14-jährige Tochter Irina, wie ihre Mutter HIV-infiziert, sich das Leben nehmen. Sie hielt es zu Hause nicht mehr aus. Janas Mann, ebenfalls HIV-positiv, starb vor einem Jahr an Tuberkulose. Seither kann Jana nicht mehr aufhören zu trinken. Nun ist Irina im Heim, genau wie ihre kleine Schwester. Und Jana trinkt weiter. „Ich will, dass das alles aufhört“, sagt Jana durch den Zigarettenqualm. „Ich will einfach nur verrecken!“



Jana ist ein Extremfall, aber nicht die einzige Betroffene, die ihre Krankheit nicht im Griff hat. „Viele fangen eine Therapie an, brechen dann wieder ab“, erzählt Halidowa. Manche sterben lieber als zuzugeben, dass sie infiziert sind. Erst kürzlich habe sie eine ehemalige Mitarbeiterin begraben müssen. „Sie hatte die Medikamente abgesetzt, weil sie ihrem neuen Freund nicht von ihrer Krankheit erzählen wollte.“



Andere fangen gar nicht erst mit einer Therapie an, sie leugnen die Krankheit. Ärzte und ­Behörden sprechen in solchen Fällen von „HIV-Dissidenten“. Nicht alle werden an Psychologen und Sozialarbeiter weitervermittelt. Sie leben dann ohne Medikamente – und sterben früh, oft an Tuberkulose, die in der Region ebenfalls grassiert.



Doch auch jene, die ihre Krankheit akzeptieren, haben es schwer. Beispielsweise die 39-Jährige Elena, die zusammen mit anderen Frauen im Gemeinschaftsraum von „Neues Zeitalter“ sitzt und Tee trinkt. „In Russland HIV zu haben, ist als hätte man ein Schandmal auf der Stirn“, sagt sie. Sogar vor ihren beiden Söhnen hält die 39-Jährige ihre Krankheit geheim. Draußen stapfen Fußgänger durch den Schnee, drinnen surrt der Wasserkocher, es riecht nach Keksen und altem Haus.



Auch Ksenija, die ihren richtigen Namen ebenfalls nicht nennen will, tut ihr Möglichstes, damit niemand erfährt, dass sie krank ist: „Wenn ich meine Medikamente im Aids-Zentrum abhole, dann nur mit Mundschutz und Sonnenbrille“, sagt sie. Zu groß sei ihre Angst, zufällig Bekannte zu treffen. Viele der Frauen, die hierher kommen, haben Freunde verloren, denen sie von ihrer Krankheit erzählt hatten.



Nur wenige gehen offen mit ihrer Infektion um. Wie ­Marina, ebenfalls eine Patientin im Zentrum. „Ich wusste genau, worauf ich mich einlasse“, sagt die 25-Jährige. Sie hat sich von ihrem Freund angesteckt. „Wir wollten Kinder “, sagt sie. Auf ihrem Schoß sitzt ihre einjährige Tochter Eva. In deren Blut gibt es keine HI-­Viren. Dennoch gehört das Virus für sie wie für viele ­Jekaterinburger bereits zum Alltag.









Hintergrund: HIV in Russland

Laut der Statistik des Föderalen Aids-Zentrums Russlands erreichte die Zahl der HIV-Kranken im ersten Halbjahr 2016 über eine Million Menschen. Im Schnitt kommen in Russland 32 HIV-Infizierte auf 100.000 Einwohner. In der Region um Jekaterinburg sind es 1.592 Infizierte pro 100.000 Einwohner. In der Stadt sind 27.000 Infizierte gemeldet, davon sind 800 Kinder. Lediglich drei Viertel der Kranken werden von Ärzten betreut. Davon erhält wiederum nur ein Drittel Medikamente. Die russische Regierung gibt seit 2014 jährlich gut 20 Milliarden Rubel (285,7 Millionen Euro) für HIV-Medikamente aus. Am 15. November wurde bekannt, dass sie die Ausgaben um rund 13 Milliarden Rubel (186 Millionen Euro) aufstocken möchte. Obwohl das Land zu den am stärksten betroffenen Gebieten weltweit gehört, gibt es noch keine einheitliche Anti-Aids-Strategie. Auch nimmt das Land nicht am „90-90-90“-Programm der Weltgesundheitsorganisation (WHO) teil, das vorsieht, dass bis zum Jahr 2020 rund 90 Prozent der HIV-Infizierten von ihrem Status wissen, 90 Prozent der Diagnostizierten Medikamente bekommen und bei 90 Prozent von ihnen ein Rückgang der Infektion beobachtet wird.

Text und Foto: Julia Rotenberger, n-ost